SDP:n Nasima Razmyar: Kuinka kauan Orpo aikoo antaa kokoomuksen julkisen nöyryyttämisen jatkua?

Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi lauantain Ykkösaamussa, että hän hyväksyy täysin edustaja Teemu Keskisarjan puheet viime viikon A-studiossa. Keskisarja puhui halventavaan sävyyn mm. maahanmuuttajien ”laadusta”.



Pääministeri Petteri Orpo totesi nyt, että budjettineuvottelut eivät pääty ennen kuin asia on hallituksessa yhdessä käsitelty. Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä ehti jo vastata, että häntä tämä hymyilyttää.

Kansanedustaja Nasima Razmyar vaatii hallitukselta vastauksia: ”Niin moni maahanmuuttajayrittäjä Suomessa tällä hetkellä tekee töitä niska limassa, niin moni lapsi leikkii hiekkalaatikolla, miltä te ajattelette näiden puheiden heistä tuntuvan?”

”Mikä oikeus hallituksella on loukata ihmisiä näin syvästi ja perusteellisesti?” Razmyar jatkaa.

”Jos puhuu sikalasta ja verilöylystä, luuleeko hallitus, että tällaisten puheiden jälkeen kansainvälisiä osaajia kiinnostaa tulla Suomeen? Luuleeko kokoomus, että Suomen maakuva ei muutu, kuten pääministeri on väittänyt?” Razmyar vaatii Orpoa vastaamaan.

Perussuomalaiset on aiemmin linjannut, että etnonationalistisille puheille ei puolueessa ole sijaa ja jäseniä on jopa erotettu tällä perusteella.

”On siis täysin käsittämätöntä, että tätä yhtä Keskisarjan tapausta katsotan läpi sormien. Kyseessä on hallituspuoleen varapuheenjohtaja!” Razmyar korostaa.

”Tämä perussuomalaisten retoriikka on jatkuvaa ja toistuvaa. Hallituksen nollatoleranssi rasismille on täysi vitsi.”

"Perussuomalaiset ovat nyt saaneet täysin kestämättömillä puheillaan maksimaalisen näkyvyyden. PS on saanut mitä on tavoitellut, mutta kokoomukselle tämä on valtavan häpeällistä.

Kysymys kuuluukin Petteri Orpon suuntaan: Kuinka kauan te aiotte sietää kokoomuksen täydellistä nöyryyttämistä?

Tämä toiminta on PS:n taholta täydellistä halveksuntaa kokoomusta kohtaan. Ja jos tästä ei ole mitään seurauksia, jos Orpo edelleen ensi viikolla syysistuntokauden alkaessa hyväksyy tämän toiminnan ja toistaa vanhaa liturgiaansa, on se halveksuntaa jo Suomea kohtaan”, Razmyar korostaa.