Maxpo 2025 vahvisti asemaansa

Maxpo on alan oma tapahtuma, jonka järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta joka toinen vuosi Hyvinkään lentokentällä. Hyvinkäällä tapahtuma järjestetään vuonna 2027 kymmenettä kertaa. Maxpo 2025 messuihin osallistui 250 yritystä ja käytössä oli tasan 47 000 m2. Kolmen päivän aikana messuilla vieraili 14 500 henkilöä. Kävijämäärä kasvoi vuodesta 2023 jopa 13 prosenttia.



Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen hallituksen jäsen Markku Lappalainen puhui avajaispäivän tilaisuudessa ja aisti Maxpo-messuilla positiivista virettä. ”Infra-rakentamisen puolella ennusteet ovat kasvusuuntaisia, mikä on hyvä suuntaus myös konekaupalle ja ennustaa hyvää myös sinne. Maxpo sai alan ammattilaiset liikkeelle ja tapahtumassa sovittiin ja julkistettiin kauppoja sekä tehtiin koneluovutuksia”, kertoo Lappalainen. ”Tästä on hyvä jatkaa kahden vuoden kuluttua.”



”Yhteistyö alan yritysten ja toimeksiantajamme kanssa on ollut tänäkin vuonna erittäin onnistunutta. Yhdessä olemme kehittäneet tapahtumasta entistä toiminnallisemman. Maxpo on Messukeskukselle ainutlaatuinen tapahtuma, jossa kaikki infra rakennetaan alusta alkaen lentokentälle”, kertoo myyntipäällikkö Risto Wuolle Messukeskuksesta.



Golden Crane Competition 2025 tulokset



Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävään Golden Crane Competition 2025 Ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruuskisaan osallistui 30 kuljettajaa. Kisa oli haastava ja se ajettiin kahdella eri radalla ja ajoneuvonosturilla. Tehtävään kuului kappaleiden nostamista, kuljettamista ja sijoittamista tiettyyn paikkaan. Kilpailun voitti Veikko Tapio ajalla 15.26 min. Tapio edusti Havator Oy:tä. Toiseksi sijoittui Teemu Pirttimaa (16.20 min) J. Helaakoskelta ja kolmanneksi Mikko Laakso (17.11 min) Havatorilta.

Uuden Golden Crane Competition -kisan järjesti INFRA ry:n Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto yhteistyössä Forssan ammattiopiston kanssa.



Entistä suurempi, monipuolisempi ja toiminnallisempi

Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestettiin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Messukeskus järjesti Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa oli mukana noin 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna tasan 47.000 m2.

