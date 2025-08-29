Maxpo 2025 vahvisti asemaansa
Maxpo 2025 Maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden erikoisnäyttely vahvisti asemaansa Suomen suurimpana konealan ammattitapahtumana. Käytössä oli tänä vuonna entistä enemmän näyttelytilaa ja kävijämäärä nousi 13 prosenttia. Maxpo-messut järjestetään seuraavan kerran 2. – 4.9.2027 Hyvinkään lentokentällä.
Maxpo on alan oma tapahtuma, jonka järjestää Messukeskus Rakennuskonealan Näyttely-yhdistys ry:n toimeksiannosta joka toinen vuosi Hyvinkään lentokentällä. Hyvinkäällä tapahtuma järjestetään vuonna 2027 kymmenettä kertaa. Maxpo 2025 messuihin osallistui 250 yritystä ja käytössä oli tasan 47 000 m2. Kolmen päivän aikana messuilla vieraili 14 500 henkilöä. Kävijämäärä kasvoi vuodesta 2023 jopa 13 prosenttia.
Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen hallituksen jäsen Markku Lappalainen puhui avajaispäivän tilaisuudessa ja aisti Maxpo-messuilla positiivista virettä. ”Infra-rakentamisen puolella ennusteet ovat kasvusuuntaisia, mikä on hyvä suuntaus myös konekaupalle ja ennustaa hyvää myös sinne. Maxpo sai alan ammattilaiset liikkeelle ja tapahtumassa sovittiin ja julkistettiin kauppoja sekä tehtiin koneluovutuksia”, kertoo Lappalainen. ”Tästä on hyvä jatkaa kahden vuoden kuluttua.”
”Yhteistyö alan yritysten ja toimeksiantajamme kanssa on ollut tänäkin vuonna erittäin onnistunutta. Yhdessä olemme kehittäneet tapahtumasta entistä toiminnallisemman. Maxpo on Messukeskukselle ainutlaatuinen tapahtuma, jossa kaikki infra rakennetaan alusta alkaen lentokentälle”, kertoo myyntipäällikkö Risto Wuolle Messukeskuksesta.
Golden Crane Competition 2025 tulokset
Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävään Golden Crane Competition 2025 Ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruuskisaan osallistui 30 kuljettajaa. Kisa oli haastava ja se ajettiin kahdella eri radalla ja ajoneuvonosturilla. Tehtävään kuului kappaleiden nostamista, kuljettamista ja sijoittamista tiettyyn paikkaan. Kilpailun voitti Veikko Tapio ajalla 15.26 min. Tapio edusti Havator Oy:tä. Toiseksi sijoittui Teemu Pirttimaa (16.20 min) J. Helaakoskelta ja kolmanneksi Mikko Laakso (17.11 min) Havatorilta.
Uuden Golden Crane Competition -kisan järjesti INFRA ry:n Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto yhteistyössä Forssan ammattiopiston kanssa.
Entistä suurempi, monipuolisempi ja toiminnallisempi
Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestettiin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Messukeskus järjesti Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa oli mukana noin 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna tasan 47.000 m2.
Lisätietoja
Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Karppinen, Dynaset Oy, puh 0400 625 799. reijo.karppinen@dynaset.fi
Markku Lappalainen, puh. 0400 416 092
Maxpo-messuista: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 3760804, teija.armanto@messukeskus.com
myyntipäällikkö Risto Wuolle, puh. 0400 970 788, risto.wuolle@messukeskus.com
Osoitelähde: Messukeskus mediarekisteri. Voit poistua tiedotteiden jakelulistalta vastaamalla tähän viestiin.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
YIT to build Solar, Helsinki Expo and Convention Centre’s event venue for the future29.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki Expo and Convention Centre is growing with the City of Helsinki and launching the construction of Solar, the event venue of the future. YIT has been selected as the contractor for the approximately 20-million euro construction project. The bright and lofty glass-structured event space, designed by Architects Davidsson Tarkela, will be completed in the autumn of 2027.
YIT bygger Solar – Helsingfors Mässcentrums evenemangsutrymme för framtiden29.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Helsingfors Mässcentrum växer tillsammans med staden och låter bygga framtidens evenemangsutrymme Solar. YIT har valts till entreprenör för byggprojektet som är värt cirka 20 miljoner euro. Den ljusa och höga glasbyggnaden, ritad av Arkkitehdit Davidsson Tarkela, blir färdig hösten 2027.
YIT toteuttaa Helsingin Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Solarin29.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja rakennuttaa tulevaisuuden Solar-tapahtumatilan. Noin 20 miljoonan euron rakennushankkeen urakoitsijaksi on valittu YIT. Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelema valoisa ja korkea lasirakenteinen tapahtumatila valmistuu syksyllä 2027.
Tulevaisuuden infratyömaalla yhä useampi kone voi työskennellä ilman kuskia – ihmistyön tarve ei silti katoa28.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Tulevaisuuden infratyömaalla moni työvaihe kuten kaivaminen, maansiirto ja tiivistäminen voidaan hoitaa automaattisesti, autonomisesti tai kauko-ohjauksella. Automatisaatio tuo lukuisia etuja ja Suomella on saumoja olla edelläkävijä. Edistysaskeleet edellyttävät kuitenkin enemmän investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, pohtivat Maxpo-messuilla kohdanneet asiantuntijat. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Maxpo 2025 esittelee isot koneet torstaista lauantaihin Hyvinkäällä27.8.2025 10:21:55 EEST | Tiedote
Suomen suurimmat konemessut Maxpo 2025 esittelee isot koneet ja maarakennusalan palvelut alan ammattilaisille nyt loppuviikosta 250 näytteilleasettajan voimin. Tänä vuonna päästään tutustumaan myös autonomisiin työkoneisiin. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme