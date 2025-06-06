Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen: Hallitus hautaa kotimaisen rakentamisen
– Hallitus lapioi jo multaa suomalaisen rakentamisen haudalle, synkistelee Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen hallitusriihen alla julki vuotaneita tietoja massiivisesta leikkauksesta korkotukilainojen takauksiin.
Lehtitietojen mukaan leikkaus tulee olemaan noin 350 miljoonaa euroa.
– On selvää, että tämä päätös – joka toivottavasti lopulta haudataan ensi viikon budjettiriihessä – lisää entisestään jo nyt kriittistä rakentajien työttömyyttä. Jos vielä hetki sitten eläteltiin toiveita rakentamisen alkavasta elpymisestä vuoden 2026 jälkipuoliskolla, voidaan toiveet nyt unohtaa. Tämä puolestaan johtanee yhä useampien ammattirakentajien poistumiseen alalta sekä lisääntyviin rakennusyritysten konkursseihin, Palonen arvioi.
Rakentaminen on Suomessa ennätyksellisen syvässä taantumassa. Vuosina 2023 ja 2024 aloitettiin vain 18 000 asunnon rakentaminen ja kuluvanakin vuonna jäädään alle 20 000:n. Mm. VTT on arvioinut, että kestävä rakentamisen taso on 31 000–35 000 asuntoa vuodessa. Useiden vuosien aikana kertynyt tuotantovaje on paha este mm. palvelusektorin kasvulle, kun kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole tarjolla.
Tuettu asuntotuotanto on ollut Orpon-Purran hallituksen erityinen silmätikku alusta alkaen. Hallituksen päätöksillä lakkautettiin Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA ja Valtion asuntorahaston varat siirretään osaksi budjettia. Omassa lausunnossaan eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tyrmää hallituksen hankkeen ongelmallisena perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Sakslinin mukaan hallitus ei ole esittänyt, kuinka perustuslaissa turvattu oikeus asumiseen toteutetaan, kun väline kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen poistuu.
– Vaikuttaa siltä, että hallituksessa ei välitetä pienituloisten asumisen turvaamisesta tuon taivaallista, eikä tunneta edes perustuslain asettamia velvoitteita, puheenjohtaja Palonen sanoo.
– Näiden murhaavien leikkausten sijasta olisi tarvittu rakentamisen elvytystä, esimerkiksi määräaikaisella investointiavustuksella taloyhtiöille, kuten alan yritysten etujärjestö Rakennusteollisuus RT on esittänyt. Myös Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurhisen esiin nostama ns. välimallin eli lyhyen aikajänteen korkotuki olisi harkitsemisen arvoinen työkalu, Palonen arvioi.
Yhteyshenkilöt
Kimmo PalonenpuheenjohtajaRakennusliitto ryPuh:050 466 4918kimmo.palonen@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on yli 70 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliitto ry
Rakennusliiton hallitus: Ryhtiliike ammattiopetukseen ja yritykset kantamaan vastuu harjoittelupaikoista6.6.2025 13:30:26 EEST | Tiedote
Toisen asteen ammatillinen koulutus, ammattikoulu, on ollut vuosikymmeniä jatkuneen myllerryksen kohteena. Ratkaisevaa vahinkoa koulutukselle tuotti Sipilän hallituksen ammattikoulureformi vuonna 2018 satojen miljoonien eurojen leikkauksineen. Väitöskirjatutkija Penni Pietilä on kuvannut reformia suorasanaisesti: koulutuksesta poistettiin kaikki, mistä ei ole hyötyä työelämässä. Käytännössä leikattiin yleissivistävien aineiden, kuten äidinkielen ja matematiikan, opetusta. Samalla oppimistavoitteita laskettiin ennen näkemättömällä tavalla. Opettajat ovat kuvanneet tilannetta niin, että opiskelijoilta ei saa edes vaatia mitään. Vaatimustason lasku ei koske vain yleissivistäviä aineita, vaan myös ammatillisissa aineissa rima laskettiin lattian tasolle. Reformin myötä oppilaiden – rakennusalan opinnoissa usein 16-vuotiaiden nuorten miesten ja naisten – itseohjautuvuutta lisättiin, lukujärjestykset poistettiin ja etäopetusta lisättiin. Käytännön työtä opettavaa työpajaopetusta vastaavasti v
Rakennusliiton valtuusto: potkulaki on peruttava17.5.2025 15:53:16 EEST | Tiedote
Hallitusohjelmaan pohjautuva henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on etenemässä eduskuntaan. Hallitusohjelman mukaan “henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy”. Laista ollaan siis poistamassa nykyinen edellytys “painavasta syystä”. Lakia valmisteleva työryhmä on ylittänyt toimeksiantonsa ja lakiesitykseen sisältyy useita räikeitä, työntekijää alistavia yksityiskohtia painavan syyn poistamisen ohella. Työntekijäkeskusjärjestö SAK on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota useisiin lakiesityksen työntekijää syrjiviin seikkoihin. Näistä esimerkkeinä se, että työnantajan ja työntekijän olosuhteiden kannalta olennaisia tekijöitä ei tulisi enää ottaa irtisanomiskynnystä harkittaessa huomioon sekä työnantajan irtisanomista edeltävän varoitusvelvollisuuden heikentäminen. Työntekijän alisuoriutuminen on tietyin edellytyksin hyväksyttävä irtisanomisperuste jo nykyisessä laissa. Lakiesityksessä alisuo
Rakennusliitto valvoo myös kansainvälisiä jättihankkeita Suomessa – Palonen: saatavuusharkinta kireälle8.5.2025 11:16:21 EEST | Tiedote
Yle uutisoi tänään 8.5. näyttävästi, että Kotkaan rakennettavan akkumateriaalitehtaan rakentajiksi olisi tulossa satoja kiinalaisia. Tehtaan omistaa kiinalais-suomalainen Easpring Finland New Materials, josta kiinalaiset omistavat 70 prosenttia ja suomalainen valtio-omisteinen Finnish Minerals Group 30 prosenttia. Tehtaan rakennusvaiheen pääurakoitsija on kiinalainen CHEC.
Neuvottelutulos rakennusalalle – lakko peruuntuu6.5.2025 17:16:24 EEST | Tiedote
Rakennusliiton sopimusneuvotteluissa on saavutettu osapuolten välillä neuvottelutulos kaikilla sopimusaloilla, ja keskiviikkona alkavaksi ilmoitettu Uudenmaan alueen LVI-töiden työnseisaus on peruutettu.
Kasvuriihi lapioi multaa rakentamisen haudalle30.4.2025 13:07:13 EEST | Tiedote
Kasvuriiheksi nimetty hallituskauden puoliväliriihi ei antanut toiveita valtion toimista rakentamisen elvyttämiseksi. Esimerkiksi asuntolainojen maksimilaina-ajan jatkaminen viidellä vuodelle 35 vuoteen on kovin vaisu yritys asuntokaupan vauhdittamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme