Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kauma: Yli 65-vuotiaille sujuvampaa hoitoonpääsyä huomisesta alkaen

31.8.2025 15:18:13 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Huomenna käynnistyvä Kela-korvauskokeilu helpottaa yli 65-vuotiaiden pääsyä lääkärille. Kokeilussa yksityisen yleislääkärin vastaanotolle voi hakeutua julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla, enintään 28,20 eurolla. Tavoitteena on nopeuttaa hoitoonpääsyä, lisätä valinnanvapautta, lyhentää jonoja ja helpottaa ikäihmisten arkea.

Pia Kauma. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.
Pia Kauma. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Hallituksen uusi Kela-korvauskokeilu alkaa huomenna. Tarjoamme yli 65-vuotiaille mahdollisuuden hakeutua yksityisen yleislääkärin vastaanotolle julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Tämä tarkoittaa nopeampaa hoitoonpääsyä enintään 28,20 euron omavastuulla. Myös määrätyistä tutkimuksista korvataan 50 prosenttia.

– Moni yli 65-vuotias voi huomisesta alkaen varata ajan kokeiluun osallistuvalle yksityiselle lääkärille ja päästä vastaanotolle julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Se on konkreettinen parannus ihmisten arkeen ja helpottaa erityisesti niitä, jotka ovat joutuneet odottamaan terveyskeskuksen ajanvarausta viikkoja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma iloitsee.

– Kokeilu mahdollistaa myös hoidon jatkuvuuden, sillä asiakas voi käydä samalla tutulla lääkärillä koko kokeilun ajan, Kauma toteaa.

Kokeilua toteutetaan määräaikaisesti vuoden 2027 loppuun saakka, ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti. Tarkoitus on arvioida, kuinka paljon se parantaa hoitoon pääsyä, vähentää jonoja ja millaisia kustannusvaikutuksia sillä on. Jos tulokset ovat myönteisiä, kokeilu voi toimia pohjana pysyville uudistuksille.

Asiakas voi tarkistaa kokeilussa mukana olevat yksityiset palveluntuottajat Kelan sivuilta osoitteesta https://www.kela.fi/valinnanvapauskokeilu. Ajan voi varata ottamalla suoraan yhteyttä palveluntuottajaan.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja painottaa, että Kela-korvauksiin asetettu hintakatto on keskeinen osa uudistusta.

– On tärkeää, että kokeilusta koituva hyöty menee suoraan asiakkaalle eikä siirry hintoihin. Kokoomus haluaa varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään vastuullisesti, Kauma painottaa.

Kauman mukaan kyse on myös laajemmasta tavoitteesta turvata perusterveydenhuollon kantokyky.

– Kun osa hoitokäynneistä voidaan ohjata yksityiselle sektorille, julkiselle puolelle jää enemmän resursseja niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä on järkevää sekä ihmisille että koko terveydenhuoltojärjestelmälle, Kauma sanoo. 

Avainsanat

EduskuntaKokoomus

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kopra eduskuntaryhmän kesäkokouksessa: ”Velkajarru ei ole Suomelle kahle, vaan turvavyö”26.8.2025 11:59:24 EEST | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaati kesäkokouspuheessaan, että Suomeen säädetään velkajarru turvaamaan julkisen talouden kestävyyttä yli vaalikausien. Hän vetosi kaikkiin eduskuntapuolueisiin, jotta ne sitoutuisivat yhdessä vastuulliseen taloudenpitoon. Kopra muistutti puheessaan myös yhtenäisen tuen välttämättömyydestä Ukrainalle ja varoitti SDP:n vastuuttomasta velkapolitiikasta.

Kokoomuksen Kaunisto: Onko tämä SDP:n talouspolitiikan konkretia – leikataan itse luoduista yritystuista, jotka loppuvat muutenkin?25.8.2025 20:32:22 EEST | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on useissa eri yhteyksissä ilmoittanut SDP:n olevan valmis luopumaan teollisuuden sähköistämisen tuesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto muistuttaa, että sähköistämisen tuki on SDP:n itsensä säätämä ja sen viimeiset maksatukset tehdään vuonna 2026, jolloin kyseessä ei ole oikea säästötoimi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye