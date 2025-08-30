Kokoomuksen Kauma: Yli 65-vuotiaille sujuvampaa hoitoonpääsyä huomisesta alkaen

Hallituksen uusi Kela-korvauskokeilu alkaa huomenna. Tarjoamme yli 65-vuotiaille mahdollisuuden hakeutua yksityisen yleislääkärin vastaanotolle julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Tämä tarkoittaa nopeampaa hoitoonpääsyä enintään 28,20 euron omavastuulla. Myös määrätyistä tutkimuksista korvataan 50 prosenttia.

– Moni yli 65-vuotias voi huomisesta alkaen varata ajan kokeiluun osallistuvalle yksityiselle lääkärille ja päästä vastaanotolle julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Se on konkreettinen parannus ihmisten arkeen ja helpottaa erityisesti niitä, jotka ovat joutuneet odottamaan terveyskeskuksen ajanvarausta viikkoja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma iloitsee.

– Kokeilu mahdollistaa myös hoidon jatkuvuuden, sillä asiakas voi käydä samalla tutulla lääkärillä koko kokeilun ajan, Kauma toteaa.

Kokeilua toteutetaan määräaikaisesti vuoden 2027 loppuun saakka, ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti. Tarkoitus on arvioida, kuinka paljon se parantaa hoitoon pääsyä, vähentää jonoja ja millaisia kustannusvaikutuksia sillä on. Jos tulokset ovat myönteisiä, kokeilu voi toimia pohjana pysyville uudistuksille.

Asiakas voi tarkistaa kokeilussa mukana olevat yksityiset palveluntuottajat Kelan sivuilta osoitteesta https://www.kela.fi/valinnanvapauskokeilu. Ajan voi varata ottamalla suoraan yhteyttä palveluntuottajaan.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja painottaa, että Kela-korvauksiin asetettu hintakatto on keskeinen osa uudistusta.

– On tärkeää, että kokeilusta koituva hyöty menee suoraan asiakkaalle eikä siirry hintoihin. Kokoomus haluaa varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään vastuullisesti, Kauma painottaa.

Kauman mukaan kyse on myös laajemmasta tavoitteesta turvata perusterveydenhuollon kantokyky.

– Kun osa hoitokäynneistä voidaan ohjata yksityiselle sektorille, julkiselle puolelle jää enemmän resursseja niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Tämä on järkevää sekä ihmisille että koko terveydenhuoltojärjestelmälle, Kauma sanoo.