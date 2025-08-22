"Aika täydellinen päivä" – polkujuoksijat ja swimrun-harrastajat juhlivat Suomen luonnon päivää Punkaharjulla
Uimareille vaihteleva sää tarjosi paikoin myös aallokkoa. Lähes puolet swimrun-osallistujista tuli pääkaupunkiseudulta.
Lauantaina juhlittiin ympäri maata niin Suomen luonnon päivää kuin veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlia Venetsialaisia.
Savonlinnan Punkaharjulla Suomen luonnon päivän ohjelmaan kuului uintia ja juoksua. Punkaharju Swimrun -tapahtumassa osallistujat liikkuivat juosten ja uiden harjualueella, Laukansaaren rannoilla ja tutkimusmetsässä.
Samaan aikaan järjestetyn Run Forest Run -polkujuoksun 10,2 ja 17,7 kilometrin reitit kulkivat tutkimusmetsän teillä ja poluilla.
Suomen luonnon parhaat palat
Sanna Lassila ja Anja Söderholm etenivät reilun 20 kilometrin mittaisen Norppa-sarjan reitin parisarjassa.
"Päästiin nauttimaan ihan Suomen luonnon parhaista paloista. Punkaharju oli todella kaunis ja vedet puhtaita. Ai että, aika täydellinen päivä", Lassila tiivisti tunnelmat maalissa.
Sää ei aiheuttanut harmittelua. Ensimmäisellä uintiosuudella vesi tuntui viileimmältä, mutta kostea ilma koettiin kommenttien perusteella juuri sopivaksi.
"Oli tosi vaihtelevat maastot. Ihania uintisosuuksia – pidempiä ja lyhempiä, vähän aallokkoa, matalampaa ja syvempää. Todella kirkkaat, puhtaat vedet. Nautittiin matkasta", Söderholm summasi.
Tulin, näin ja voitin
Noin puolet swimrun-osallistujista tuli pääkaupunkiseudulta.
Yksi paikallisista oli savonlinnalainen Panu Karhu. Hän oli paikalla tapahtumassa toista kertaa – tosin ensimmäistä kertaa osallistujana.
"Viime vuonna kävin katsomassa ja innostuin", Karhu muisteli ensimmäistä vierailuaan paikan päällä.
Jalkapalloa, hiihtoa ja muuta liikuntaa harrastava Karhu tykästyi swimrunille tyypilliseen juoksun ja uinnin rytmitykseen, aloitti uinnit talvella uimahallissa, teki kesällä muutaman lajitreenin ja ilmoittautui tänä vuonna itsekin viivalle.
Tuloksena oli Norppa-sarjan voitto miesten soolosarjassa.
"Kulki aika hyvin. Oli minulla luottoakin, että pystyn pitämään omaa vauhtiani. Ei sattunut kommelluksia – lopussa rupesivat vähän ojentajat kramppaamaan, mutta hyvä kulku oli kuitenkin", Karhu sanoi.
---
Voit seurata osan osallistujista etenemistä kartalla, kun klikkaat auki GPS-seurannan tästä linkistä. Vain osalla osallistujista oli GPS-lähetin mukana, joten kaikkien matkaan lähteneiden liikkeet eivät kartalla näy. Tallenteen saa päälle ruudun vasemman alakulman nuolesta. Klikkaamisen jälkeen nuolen yläpuolelle ilmestyy "aikapalkki", jota voi hiirellä kasvattaa tai pienentää ja näin siirtyä esim. starttiaikaan klo 11 (tallenteen aika noin 1:13).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne HänninenMatkailutila NaaranlahtiPuh:050-5440103
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puruvesi ja Punkaharju SwimRun
Suunnistaja, uimari, triathlonisti: Suomen luonnon päivänä kauhotaan kirkasta vettä ja painellaan poluilla22.8.2025 12:40:47 EEST | Tiedote
Punkaharju Swimrun ja Run Forest Run -polkujuoksu kokoavat luontoliikkujia elokuun viimeisenä lauantaina Punkaharjun kansallismaisemiin. Espoolainen Jari Routsi palaa vuoden takaisen kokeilun jälkeen jälleen paikalle – tällä kertaa kälynsä kanssa.
Liikunnallinen Suomen luonnon päivä Punkaharjulla: ”Parasta oli, että uinteja oli paljon”31.8.2024 18:39:15 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetyt Punkaharju Swimrun ja Run Forest Run -polkujuoksu keräsivät yli 60 osallistujaa.
Lämpö jatkaa uintikautta – Punkaharjulla uidaan ja juostaan Suomen luonnon päivänä lauantaina27.8.2024 14:38:43 EEST | Tiedote
Padallinen rantakalaa, kurpitsakeitto ja omenat höystävät polkujuoksua ja swimrunia kansallismaisemassa. Haluamme, että pienetkin maaseututapahtumat kehittyvät, sanoo järjestäjä.
Puruvesi SwimRun: Flinck ja Vehviläinen yksilösarjan voittoihin, Parviainen ja Hyppölä nopein pari29.6.2024 19:39:24 EEST | Tiedote
Sami Naatula ja Hanna-Kaisa Häsä voittivat navakan tuulen leimaamassa tapahtumassa 12,3 kilometrin yksilösarjat.
Triathlonistit vaihtavat swimruniin kesäkuun lopussa17.6.2024 09:17:35 EEST | Tiedote
Suomen menestyneimpiin triathlonisteihin lukeutuvat Pauli Kiuru ja Mika Luoto lähtevät Puruvesi Swimrunin parikisaan vain kahden yhteistreenin taktiikalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme