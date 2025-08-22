"Aika täydellinen päivä" – polkujuoksijat ja swimrun-harrastajat juhlivat Suomen luonnon päivää Punkaharjulla

Lauantaina juhlittiin ympäri maata niin Suomen luonnon päivää kuin veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlia Venetsialaisia.



Savonlinnan Punkaharjulla Suomen luonnon päivän ohjelmaan kuului uintia ja juoksua. Punkaharju Swimrun -tapahtumassa osallistujat liikkuivat juosten ja uiden harjualueella, Laukansaaren rannoilla ja tutkimusmetsässä.

Samaan aikaan järjestetyn Run Forest Run -polkujuoksun 10,2 ja 17,7 kilometrin reitit kulkivat tutkimusmetsän teillä ja poluilla.

Suomen luonnon parhaat palat

Sanna Lassila ja Anja Söderholm etenivät reilun 20 kilometrin mittaisen Norppa-sarjan reitin parisarjassa.

"Päästiin nauttimaan ihan Suomen luonnon parhaista paloista. Punkaharju oli todella kaunis ja vedet puhtaita. Ai että, aika täydellinen päivä", Lassila tiivisti tunnelmat maalissa.

Sää ei aiheuttanut harmittelua. Ensimmäisellä uintiosuudella vesi tuntui viileimmältä, mutta kostea ilma koettiin kommenttien perusteella juuri sopivaksi.



"Oli tosi vaihtelevat maastot. Ihania uintisosuuksia – pidempiä ja lyhempiä, vähän aallokkoa, matalampaa ja syvempää. Todella kirkkaat, puhtaat vedet. Nautittiin matkasta", Söderholm summasi.

Tulin, näin ja voitin



Noin puolet swimrun-osallistujista tuli pääkaupunkiseudulta.

Yksi paikallisista oli savonlinnalainen Panu Karhu. Hän oli paikalla tapahtumassa toista kertaa – tosin ensimmäistä kertaa osallistujana.

"Viime vuonna kävin katsomassa ja innostuin", Karhu muisteli ensimmäistä vierailuaan paikan päällä.

Jalkapalloa, hiihtoa ja muuta liikuntaa harrastava Karhu tykästyi swimrunille tyypilliseen juoksun ja uinnin rytmitykseen, aloitti uinnit talvella uimahallissa, teki kesällä muutaman lajitreenin ja ilmoittautui tänä vuonna itsekin viivalle.

Tuloksena oli Norppa-sarjan voitto miesten soolosarjassa.

"Kulki aika hyvin. Oli minulla luottoakin, että pystyn pitämään omaa vauhtiani. Ei sattunut kommelluksia – lopussa rupesivat vähän ojentajat kramppaamaan, mutta hyvä kulku oli kuitenkin", Karhu sanoi.

Voit seurata osan osallistujista etenemistä kartalla, kun klikkaat auki GPS-seurannan tästä linkistä. Vain osalla osallistujista oli GPS-lähetin mukana, joten kaikkien matkaan lähteneiden liikkeet eivät kartalla näy. Tallenteen saa päälle ruudun vasemman alakulman nuolesta. Klikkaamisen jälkeen nuolen yläpuolelle ilmestyy "aikapalkki", jota voi hiirellä kasvattaa tai pienentää ja näin siirtyä esim. starttiaikaan klo 11 (tallenteen aika noin 1:13).





