Suvi Tuomikosken uutuustietokirja kannustaa lisäämään leikkiä ja luovuutta työelämään

Pelastusoperaatio Haukka -nuortenromaani tempaa taianomaiseen kesäseikkailuun 12.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote

Minna Keräsen nuorten fantasiaromaani Pelastusoperaatio Haukka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Paju on tehnyt itselleen täydellisen kesälomasuunnitelman: uintia, laiskottelua ja tietokonepelailua. Äiti kuitenkin tuhoaa hänen aikeensa päättäessään lähettää Pajun kesäleirille. Ja millaiselle kesäleirille! Lintukoto tuntuu olevan täynnä sekopäitä; kivoja, mutta aivan pimeitä tyyppejä. Mikä heitä vaivaa ja miksi he tuntuvat tietävän Pajun asioista enemmän kuin tämä itse? Kaiken huipuksi leirin hulluus alkaa tarttua Pajuunkin, ja pian hän huomaa viettävänsä uusien ystäviensä kanssa elämänsä kauheinta ja hauskinta kesää, josta ei puutu jännitystä eikä vaarallisia tilanteita. Onneksi ystävyksillä riittää rohkeutta... ja näkkileipää? Minna Keränen elää ja hengittää rakkaudesta satuihin ja tarinoihin. Lapsena hän koki elävänsä puolittain fantasiamaailmassa, mutta aikuiseksi vartuttuaan unohti joksikin aikaa ensirakkautensa. Tarinat eivät kuitenkaan unohtaneet häntä, vaan halusivat