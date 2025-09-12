Suvi Tuomikosken uutuustietokirja kannustaa lisäämään leikkiä ja luovuutta työelämään
Miltä näyttäisi työelämä, jossa olisi enemmän iloa, hupia ja naurua? Mitä leikkisä työn tekemisen tapa tarkoittaa? Miksi tulevaisuuden työtä on tärkeä tarkastella luovuuden ja hauskuuden kautta?
Suvi Tuomikosken tietokirja Leikisti töissä – miksi luovuus ja hupi ovat tärkeitä työelämässä? on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Leikin avulla työelämän, luovuuden ja huvin välimatka kuroutuu lyhyemmäksi. Leikki mahdollistaa ilon ja innostuksen tunteita sekä kokemusta siitä, että omaan työhön voi vaikuttaa. Se vaatii parikseen turvallisuudentunnetta ja luottamusta, jotta uskallamme päästää leikkisän puolemme valloilleen.
Tässä teoksessa tarkastellaan, miksi arjen ja juhlan vaihtelu on työssä tärkeää, miksi työssä on syytä pitää välillä hauskaa ja miten työstä voidaan yhdessä luoda luovuutta ja iloa ruokkivaa.
Suvi Tuomikoski on työelämästä kirjoittava tietokirjailija. Hän työskentelee henkilöstöasiantuntijana. Koulutukseltaan hän on kasvatuspsykologi (KM). Hän pyrkii suhtautumaan kaikkeen tekemäänsä työhön leikkisästi, koska työelämässä on silloin enemmän hupia. Leikisti töissä on hänen kolmas teoksensa.
TUOMIKOSKI, SUVI : Leikisti töissä – miksi luovuus ja hupi ovat tärkeitä työelämässä?
190 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524172059
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
