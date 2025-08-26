Solita AWS-kumppaneiden kärkijoukkoon maailmanlaajuisesti
Tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö Solita on nimetty AWS Premier Tier Services Partner -kumppaniksi. Kyseessä on korkein mahdollinen tunnustus Amazon Web Servicesin (AWS) kumppaniohjelmassa (APN). Harvinainen tunnustus nostaa Solitan AWS-kumppaneiden kärkijoukkoon maailmanlaajuisesti ja kertoo yrityksen syvällisestä teknisestä osaamisesta, onnistuneista asiakashankkeista, sekä pitkäjänteisestä sitoutumisesta uusimpien pilviteknologioiden hyödyntämiseen.
Solita on tunnustuksen myötä yksi harvoista pohjoismaisista yrityksistä, jotka ovat saavuttaneet AWS:n kumppaniohjelman korkeimman tason. Korkeimman tason AWS Premier Tier -kumppanit tunnetaan erityisen vaikuttavien, skaalautuvien ja turvallisten ratkaisujen toimittamisesta eri toimialojen asiakkaille.
”AWS Premier Partner -tunnustuksen saaminen on hieno merkkipaalu, joka kertoo tiimimme syvästä asiantuntemuksesta ja sitoutumisesta asiakkaidemme auttamiseen ja kestävien, tehokkaiden ja älykkäiden pilviratkaisujen rakentamiseen”, kertoo Solitan Cloud Platforms -yksikön johtaja Petja Venäläinen.
AWS Premier Tier Partner -status on vahva osoitus Solitan kyvystä tukea asiakkaitaan pilvisiirtymässä. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista tukea kaikissa pilvialustan kehityksen vaiheissa infrastruktuurin modernisoinnista tiedonhallintaan, analytiikkaan ja tekoälyratkaisuihin.
Älykkäämpiä, nopeampia ja kestävämpiä pilviratkaisuja asiakkaille
Solitan AWS Premier Tier Partner -status tuo asiakkaille merkittävää strategista lisäarvoa. Se takaa kumppanin syvällisen osaamisen uusimmista AWS-innovaatioista, kuten tekoälyn ja generatiivisten teknologioiden edistysaskelista, ja kertoo kyvystä auttaa asiakkaita pysymään kilpailun kärjessä digitaalisessa toimintaympäristössä.
”Solitan laaja AWS-sertifioitujen pilviasiantuntijoiden tiimi ja syvällinen osaaminen varmistavat, että jokainen ratkaisu räätälöidään asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin skaalautuvasti ja turvallisesti. Laaja osaamisemme auttaa asiakkaitamme rakentamaan kestäviä pilvi- infrastruktuureja, jotka tukevat pitkäaikaista kasvua”, Venäläinen korostaa.
Solita auttaa organisaatioita optimoimaan suorituskykyään, karsimaan turhia kustannuksia ja rakentamaan kestävämpiä teknologiaympäristöjä pilvinatiivien strategioiden avulla. Asiakkaat hyötyvät Solitan kokonaisvaltaisesta tuesta koko pilvimatkansa ajan strategiasta ja migraatiosta jatkuviin palveluihin ja kehitykseen. Tämä täyden palvelun lähestymistapa takaa tasaiset tulokset ja pysyvän arvon pilvi-investoinneille.
Vahva kumppanuus nopeasti kasvavilla markkinoilla
Solita on jo pitkään ollut luotettu AWS-kumppani ja sillä on useita AWS-sertifikaatteja, kuten esimerkiksi:
• AWS Managed Service Provider (MSP)
• Migration and Modernization Services
• Data & Analytics Consulting Competency
• Machine Learning Consulting Competency
Solita lyhyesti
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2000 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
Yhteyshenkilöt
Petja Venäläinen
Director, Cloud Platforms, Solita Finland
petja.venalainen@solita.fi
+358 40 581 5666
