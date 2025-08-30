Terveystuotepäivä 2025 – Alan ammattilaiset kohtasivat Helsingissä

Seminaarin pääpuhujina kuultiin lääkärit Erkki Antila ja Antti Heikkilä, ja päivän aikana esitettiin kymmenen asiantuntijapuheenvuoroa terveystuotteisiin liittyvistä aiheista. Minimessut kokosivat yhteen lähes 30 alan keskeistä toimijaa esittelemään tuotteitaan ja palvelujaan.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Yhdistävä lääketiede ry, Terveystuotetukut ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto.



"Terveystuotepäivä 2025 ylitti odotukset – sali oli täynnä, keskustelut vilkkaita ja tunnelma innostunut. Oli hienoa nähdä alan toimijoiden kokoontuvan yhteen tärkeiden teemojen ympärille. Tapahtuma osoitti jälleen, kuinka tärkeä rooli terveystuotteilla on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa”, toteavat Timo Koskela Yhdistävä lääketiede ry:stä, Marja Koivisto Terveystuotetukut ry:stä sekä Mika Rönkkö Suomen Terveystuotekauppiaiden liitosta.

Tapahtuman kohokohtia:

Pääpuhujat Erkki Antila ja Antti Heikkilä käsittelivät ravintolisien merkitystä ja terveyden hoidon tulevaisuutta.

Tietoiskuissa esiteltiin muun muassa ubikinolin vaikutuksia, aminohappojen roolia, geenien merkitystä hyvinvoinnissa ja luonnollisia innovaatioita suoliston tukemisessa.

Minimessut tarjosivat mahdollisuuden tutustua alan tuotteisiin ja palveluihin. Mukana olivat muun muassa A. Vogel, Aromtech, AITO-kauppa, Suomen Terveysjärjestö, Luontaisterveys-lehti, Back on Track, New Nordic, Adesso Nutraceuticals, Prime Partners, Quantum Herbs, Biomed, Hankintatukku, Pharma Nord, Puhdistamo – Real Foods, Ravintorengas, Nordic Labs ja Midsona.

"Tapahtuma osoitti, kuinka vahva yhteistyö eri järjestöjen ja yritysten välillä voi tuottaa vaikuttavan ja asiantuntevan kokonaisuuden. Terveystuotepäivä vahvisti asemaansa vuoden tärkeimpänä alan kohtaamispaikkana. Tapahtumasta saivat inspiraatiota ja virtaa loppuvuoteen niin tapahtuman kävijät, luennoitsijat, näytteilleasettajat, kuin myös me järjestävät tahot", Koivisto ja Rönkkö summaavat.

Terveystuotepäivä 2025 oli Yhdistävä Lääketiede ry:n tämän vuoden kolmas terveyden ja hyvinvoinnin tapahtuma Pikku-Finlandiassa. Kevään ja kesän tapahtumat vetivät myös Pikku-Finlandian salin täyteen terveellisistä elämäntavoista kiinnostuneita.

”Jokainen tämän vuoden tapahtuma on ollut menestys. Terveelliset elämäntavat ja ennakoiva terveydenhoito kiinnostavat. Terveystuotepäivät 2025 oli ensimmäinen, joka oli samalla ammattilaistapahtuma. Yhteistyö terveystuotealan järjestöjen kanssa on ollut hedelmällistä ja lisännyt meidän kaikkien näkyvyyttä terveysalan vaikuttajina ja terveysteemojen edistäjinä”, Koskela toteaa.