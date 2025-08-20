Taloyhtiölainat löytyvät pian huoneistotietojärjestelmästä – pankit ja kiinteistönvälittäjät saavat lainatiedot nopeammin

Pankit ilmoittavat taloyhtiöiden uudisrakentamisen ja perusparantamisen lainatiedot ensimmäisen kerran syys-marraskuussa 2025. Pankkien säännöllinen ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.12.25. Sen jälkeen isännöitsijät jatkavat, ja ilmoittavat järjestelmään taloyhtiön hoito-, tontti-, kunnossapito- ja pääomavastikkeet sekä huoneistokohtaiset yhtiölainaosuudet. Isännöitsijät ilmoittavat huoneistojen lainaosuudet 1.12.2025 - 30.6.2026.

Tämän jälkeen isännöitsijät ja pankit päivittävät tietoja järjestelmään säännöllisesti.

Huoneistotietojärjestelmä nopeuttaa asuntokaupan prosesseja

Kun lainatiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä, saavat pankit nopeasti tiedon esimerkiksi tehdessään asuntolainapäätöksiä tai arvioidessaan huoneiston käyttöä lainan vakuutena.

Huoneistotietojärjestelmän myötä myös kiinteistönvälittäjä saa kaupantekoprosessin eri vaiheissa tarvittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon omistajista ja panttauksista, jolloin kaupankäynti on mahdollisimman sujuvaa.

Pankki arvioi aina asuntolainaa myöntäessään ostettavan asunnon tietoja ja kuntoa, sillä asunto toimii lainan vakuutena. Pankit hylkäävät toisinaan lainahakemuksen asunnon tietojen, eivät lainanhakijan maksukyvyn tai liian suuren lainapyynnön takia.

Kun taloyhtiön hallinnolliset tiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä, pystyvät pankit laskemaan helposti asunnon vakuusarvon, sillä taloyhtiöiden tulevat pakolliset remontit vaikuttavat asunnon arvoon ja kokonaiskustannuksiin merkittävästi.

Taloyhtiön tiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen sähköinen rekisteri, joka otettiin käyttöön vuonna 2019. Taloyhtiöt siirsivät osakeluettelonsa vuonna 2023 huoneistotietojärjestelmään.

Huoneistotietojärjestelmästä löytyvät tiedot taloyhtiöistä ja niiden osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Omistuksen osoittavat paperiset osakekirjat muutetaan sähköiseen muotoon asuntokaupan tai muun omistajavaihdoksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti 10 vuoden kuluessa osakeluettelon ylläpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle. Useimmilla aikaa oman huoneistonsa omistuksen rekisteröintiin on vuoteen 2033 saakka.