Taloyhtiölainat löytyvät pian huoneistotietojärjestelmästä – pankit ja kiinteistönvälittäjät saavat lainatiedot nopeammin
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän huoneistotietojärjestelmän tietosisältö kasvaa merkittävästi tänä vuonna. Pankit ja muut luotonantajat ilmoittavat järjestelmään loppuvuoden aikana taloyhtiöitä koskevat lainat, joiden käyttötarkoitus on taloyhtiön uudisrakentaminen tai perusparannus. Lainatietojen löytyminen järjestelmästä nopeuttaa esimerkiksi pankkien asuntolainapäätösten tekoa.
Pankit ilmoittavat taloyhtiöiden uudisrakentamisen ja perusparantamisen lainatiedot ensimmäisen kerran syys-marraskuussa 2025. Pankkien säännöllinen ilmoitusvelvollisuus alkaa 1.12.25. Sen jälkeen isännöitsijät jatkavat, ja ilmoittavat järjestelmään taloyhtiön hoito-, tontti-, kunnossapito- ja pääomavastikkeet sekä huoneistokohtaiset yhtiölainaosuudet. Isännöitsijät ilmoittavat huoneistojen lainaosuudet 1.12.2025 - 30.6.2026.
Tämän jälkeen isännöitsijät ja pankit päivittävät tietoja järjestelmään säännöllisesti.
Huoneistotietojärjestelmä nopeuttaa asuntokaupan prosesseja
Kun lainatiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä, saavat pankit nopeasti tiedon esimerkiksi tehdessään asuntolainapäätöksiä tai arvioidessaan huoneiston käyttöä lainan vakuutena.
Huoneistotietojärjestelmän myötä myös kiinteistönvälittäjä saa kaupantekoprosessin eri vaiheissa tarvittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon omistajista ja panttauksista, jolloin kaupankäynti on mahdollisimman sujuvaa.
Pankki arvioi aina asuntolainaa myöntäessään ostettavan asunnon tietoja ja kuntoa, sillä asunto toimii lainan vakuutena. Pankit hylkäävät toisinaan lainahakemuksen asunnon tietojen, eivät lainanhakijan maksukyvyn tai liian suuren lainapyynnön takia.
Kun taloyhtiön hallinnolliset tiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä, pystyvät pankit laskemaan helposti asunnon vakuusarvon, sillä taloyhtiöiden tulevat pakolliset remontit vaikuttavat asunnon arvoon ja kokonaiskustannuksiin merkittävästi.
Taloyhtiön tiedot löytyvät huoneistotietojärjestelmästä
Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen sähköinen rekisteri, joka otettiin käyttöön vuonna 2019. Taloyhtiöt siirsivät osakeluettelonsa vuonna 2023 huoneistotietojärjestelmään.
Huoneistotietojärjestelmästä löytyvät tiedot taloyhtiöistä ja niiden osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Omistuksen osoittavat paperiset osakekirjat muutetaan sähköiseen muotoon asuntokaupan tai muun omistajavaihdoksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti 10 vuoden kuluessa osakeluettelon ylläpidon siirtämisestä Maanmittauslaitokselle. Useimmilla aikaa oman huoneistonsa omistuksen rekisteröintiin on vuoteen 2033 saakka.
Yhteyshenkilöt
Janne Murtoniemi
Johtaja, huoneistojen omistus
Puh:+358 40 710 8862
janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.
Suomi tunnetaan drooniosaamisestaan, ja syyskuussa alan kansainväliset huiput kokoontuvat Espoossa20.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tulevaisuuden droonit osaavat navigoida ja suunnitella lentoreittejä itsenäisesti jopa metsissä ja kaupungeissa. Droonialan kansalliset ja kansainväliset huippuasiantuntijat kokoontuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n kutsumana Espooseen 10.–12.9. Uncrewed Aerial Vehicles in Geomatics -tapahtumaan. Osana tapahtumaa järjestetään suomalaiseen osaamiseen keskittyvä FinDrones-seminaari.
Inlösningsersättningarna som betalas till markägarna höjs med 25 procent4.8.2025 07:47:22 EEST | Pressmeddelande
Genom en lagändring som nyss trätt i kraft får markägarna 25 procent högre ersättning om deras skog eller mark löses in för utveckling av samhället. Inlösningskommissionen ledd av en lantmäteriingenjör vid Lantmäteriverket ansvarar för fastställande av inlösningsersättningarna i Finland i en process mellan inlösaren och markägaren, en inlösningsförrättning.
Maanomistajille maksettaviin lunastuskorvauksiin neljäsosan korotus4.8.2025 07:47:22 EEST | Tiedote
Maanomistajat saavat juuri voimaan tulleen lain muutoksen myötä neljäsosan suuremman korvauksen, jos heidän metsäänsä tai maataan lunastetaan yhteiskunnan kehittämiseksi. Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin vetämä lunastustoimikunta vastaa lunastuskorvausten määräämisestä Suomessa lunastajan ja maanomistajan välisessä prosessissa, lunastustoimituksessa.
The relatively cold early summer has slowed down the spruce bark beetle’s activity, but there is no end in sight for the forest damage – drones are used to detect damage to trees faster than before7.7.2025 11:30:57 EEST | Press release
The spruce bark beetle belongs to Finnish nature, but the forest damage it causes has increased significantly since the 2010s. The beetle causes financial losses of millions of euros in commercial forests every year. Researchers at the National Land Survey of Finland have developed an artificial intelligence method that helps detect the early signs of damage faster.
Kylig försommar har bromsat upp granbarkborren men något slut på skogsskador är inte i sikte – drönare hjälper upptäcka skador på träden snabbare än tidigare7.7.2025 11:21:26 EEST | Pressmeddelande
Granbarkborren är en del av Finlands natur, men de skogsskador som barkborrarna orsakar har ökat avsevärt sedan 2010-talet. I ekonomiskogar orsakar granbarkborren årligen förluster på miljontals euro. Forskare vid Lantmäteriverket har utvecklat en AI-metod som gör det möjligt att upptäcka begynnande skador snabbare än tidigare.
