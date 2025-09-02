Nordic Nano vahvistaa rahoituspohjaansa – tuotanto ja rekrytoinnit käyntiin Imatralla

Nordic Nano saa Hämeen ELY-keskuksen myöntämänä 2,98 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta tuotantolaitteiden hankintaa varten Imatralle. Julkinen rahoitus täydentää aiemmin varmistettua yksityistä rahoitusta ja mahdollistaa toiminnan aloittamisen.

Nordic Nano kehittää ympäristöystävällisiä nanoteknologiaratkaisuja aurinkoenergiaan, energian varastointiin ja vedyn tuotantoon. Nyt saatu julkinen rahoitus vahvistaa yrityksen kokonaisrahoitusta ja vauhdittaa tuotannon käynnistämistä Imatralla. Rahoitus myönnettiin ELY-keskuksen kautta osana Euroopan unionin JTF-rakennerahastoa, joka tukee vihreää siirtymää ja alueiden rakennemuutosta.

Yritys kertoi aiemmin kesällä vahvistaneensa strategista yhteistyötä ajoneuvoteollisuuden sähköistämiseen erikoistuneen teknologiayhtiö Donut Labin kanssa. Yhteistyö mahdollisti Nordic Nanolle huomattavan yksityisen rahoituksen. Yhdessä nyt myönnetyn ELY-rahoituksen kanssa kokonaisrahoituspohja on laajentunut merkittävästi.

– Rahoitustilanteemme on nyt vakaalla pohjalla tässä vaiheessa toimintaamme. Tuotannon käynnistämiseen tähtäävät toimet etenevät vauhdilla. Lokakuussa esimerkiksi aloitamme rekrytointikoulutuksen Saimaan ammattiopisto Sammon kanssa. ELY-keskuksen myöntämä investointituki on hankkeen merkittävä mahdollistaja. Ilman sitä emme välttämättä olisi pystyneet toteuttamaan tätä vaihetta tässä aikataulussa. Haluamme kiittää ELY-keskusta tuesta, joka on erinomainen esimerkki siitä, kuinka julkinen investointituki voi vauhdittaa kestävää kasvua ja luoda uusia työpaikkoja, kertoo Nordic Nanon toimitusjohtaja Esa Parjanen.

Viime kuukausina Itä-Suomessa on uutisoitu työpaikkavähennyksistä. Samaan aikaan Elinkeinoelämän keskusliitto on arvioinut vihreän siirtymän investointien kasvavan Suomessa. Nordic Nano on nyt saamansa julkisen rahoituksen myötä osa tätä positiivista kehitystä luoden uusia työpaikkoja ja vahvistaen alueen elinvoimaa.

– Tämä hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka suomalaiset yritykset uskaltavat tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja viedä innovatiivista liiketoimintaa eteenpäin. ELY-keskusten, Business Finlandin ja Finnveran yhteistyö luo vahvan perustan uudistumiselle, ja tämän kaltaiset investoinnit vahvistavat samalla alueiden elinvoimaa sekä koko Suomen kestävää kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä, toteaa elinkeinoministeri Sakari Puisto.

– Itärajan sulkeutuminen on vaikuttanut useilla eri tavoilla Imatran seutuun ja laajemminkin itäiseen Suomeen. Symbolisestikin on merkittävää, että yritys sijoittuu tiloihin, jotka jäivät tyhjilleen venäläisen turismin vähennyttyä. Nordic Nanon investointien varmistuminen on todella hieno asia alueellemme, ja haluan esittää lämpimät kiitokset niin yrityksen edustajille kuin muille asiaan myötävaikuttaneille, kertoo Imatran kaupunginjohtaja Matias Hildén.