Ranskalaisen Olivier Norekin menestyskirja Talven soturit ilmestyy suomeksi - kirjailija haastateltavana Sodan ja rauhan keskus Muistissa Mikkelissä 6.9.2025
Maailmalla suuren menestyksen saavuttanut talvisodasta kertova historiallinen romaani Talven soturit (Les guerriers de l'hiver) on viimein ilmestynyt suomeksi. Kirjan kirjoittaja Olivier Norek saapuu vierailulle Sodan ja rauhan keskus Muistiin lauantaina 6.9. klo 13.30. Tilaisuudessa kirjan esittelee ja Norekia haastattelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Louis Clerc. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sieltä on mahdollista ostaa uutuuskirjaa.
Talven soturit on ranskalaisen Olivier Norekin (s. 1975) kahdeksas kirja. Dekkaristina maineeseen noussut entinen poliisi kiinnostui Suomen talvisodasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pienen Suomen taistelu ylivoimaista Neuvostoliittoa vastaan hyisissä oloissa oli kirjailijan mielestä jotain niin erityistä, että siitä oli pakko kirjoittaa. Talven soturit on koskettava, unohtumaton ja pelottavan ajankohtainen tarina pienestä kansasta suuren vihollisen edessä. Kirjan keskeisenä henkilönä on Simo Häyhä. Romaani kertoo Häyhän matkan nuoresta, huolettomasta pojasta maailman tunnetuimmaksi tarkka-ampujaksi.
Kirjaa varten Norek vieraili Suomessa, vietti aikaa metsässä 35 asteen pakkasessa ja tapasi runsaasti erilaisia ihmisiä ja vieraili mm. päämajakaupunki Mikkelissä. Yksi hänen suuria toiveitaan oli, että kirjasta tehtäisiin suomennos. Kaksi vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen Susanna Tuomi-Giddingsin suomennos on valmis. Nyt kirjailija palaa Suomeen ja Mikkeliin kertomaan kirjastaan.
Lauantai 6.9.2025 klo 13.30-15.00 Sodan ja rauhan keskus Muistin auditorio
Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli, 2. krs
Kirjailija Olivier Norek
Asiantuntijapuheenvuoro ja kirjailijan haastattelu professori Louis Clerk
Yleisökysymysten moderointi ja käännös museoassistentti Ulla Clerc
Talven soturit -kirjan voi ostaa Muistin kaupasta
Olli-Pekka LeskinentoimitusjohtajaSodan ja rauhan keskus Muisti OyPuh:0451102013olli-pekka.leskinen@muisti.org
