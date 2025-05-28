Ranskalaisen Olivier Norekin menestyskirja Talven soturit ilmestyy suomeksi - kirjailija haastateltavana Sodan ja rauhan keskus Muistissa Mikkelissä 6.9.2025

Talven soturit on ranskalaisen Olivier Norekin (s. 1975) kahdeksas kirja. Dekkaristina maineeseen noussut entinen poliisi kiinnostui Suomen talvisodasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pienen Suomen taistelu ylivoimaista Neuvostoliittoa vastaan hyisissä oloissa oli kirjailijan mielestä jotain niin erityistä, että siitä oli pakko kirjoittaa. Talven soturit on koskettava, unohtumaton ja pelottavan ajankohtainen tarina pienestä kansasta suuren vihollisen edessä. Kirjan keskeisenä henkilönä on Simo Häyhä. Romaani kertoo Häyhän matkan nuoresta, huolettomasta pojasta maailman tunnetuimmaksi tarkka-ampujaksi.

Kirjaa varten Norek vieraili Suomessa, vietti aikaa metsässä 35 asteen pakkasessa ja tapasi runsaasti erilaisia ihmisiä ja vieraili mm. päämajakaupunki Mikkelissä. Yksi hänen suuria toiveitaan oli, että kirjasta tehtäisiin suomennos. Kaksi vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen Susanna Tuomi-Giddingsin suomennos on valmis. Nyt kirjailija palaa Suomeen ja Mikkeliin kertomaan kirjastaan.

Kutsumme median edustajia paikalle kuulemaan ja haastattelemaan kirjailijaa!

Lauantai 6.9.2025 klo 13.30-15.00 Sodan ja rauhan keskus Muistin auditorio

Ristimäenkatu 4, 50100 Mikkeli, 2. krs

Kirjailija Olivier Norek

Asiantuntijapuheenvuoro ja kirjailijan haastattelu professori Louis Clerk

Yleisökysymysten moderointi ja käännös museoassistentti Ulla Clerc

Talven soturit -kirjan voi ostaa Muistin kaupasta