Syyskuussa vietetään kansallista kipuviikkoa – seuraa kipuviikon tapahtumia

Tiistai 2.9. – Laadukasta kivun hoitoa – laatuindikaattoreilla kohti parempaa kivunhoitoa kotihoidossa

Keskiviikko 3.9. – Kipu elämänkumppanina – kivunhallintapolulta keinoja omaan arkeen

Torstai 4.9. – Lapselle kipua tuottava toimenpide terveydenhuollossa, toteutuuko lapsinäkökulma?

Perjantai 5.9. – Leikkauksen jälkeisen akuutin kivun hoito

Uusi blogi julkaistaan aamupäivän aikana hyvaks.fi-verkkosivuille. Blogien tavoitteena on tuoda kipu ja kivunhallinta näkyväksi kaikille keskisuomalaisille sekä tarjota luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa kaikille, joita kipu koskettaa.

Kipu ja mieli – yhteys, joka vaikuttaa arkeen

Tämän vuoden kansallisen kipuviikon teema “Kipu ja mieli – erottamaton pari” muistuttaa, että kipu ja mieliala kulkevat usein käsi kädessä. Käypä hoito -suositusten mukaan kipu ei ole pelkkä kehon tuntemus vaan se vaikuttaa aina myös mieleen. Kipu voi väsyttää ja laskea mielialaa, ja vastaavasti huoli, pelot tai unettomuus voivat voimistaa kipua.

Siksi kivun hoidossa ei riitä, että keskitytään vain kehoon vaan myös mielen hyvinvointia täytyy tukea. Arjen keinot, kuten rentoutuminen, mielekäs tekeminen ja läheisten tuki, auttavat sekä kipuun että mielialaan, ja pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys.

Kansallisia kipuviikon tapahtumia

Suomen Kipu ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry järjestävät säännöllisesti erilaisia tapahtumia hoitotyön työntekijöille ja kivun kanssa eläville kansalaisille.

Ohessa Suomen Kipu ry:n tilaisuuksia kipuviikon aikana 1.–7.9.2025:

Keskiviikko 3.9. kello 17.30–19.00 – Webinaari (Teams): Kipu ja mieli työssä – toivoa ja mahdollisuuksia. Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivun kautta.

Torstai 4.9. kello 17.00–17.45 – Ohjattu mielenterveyskävely (Teams): Voimaa läsnäolosta – rentoutumista luonnon ja mindfulnessin tukemana. Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivun kautta.

Useat Suomen Kipu ry:n vertaistukiryhmät järjestävät viikon aikana Kipu ja mieli -teemakerran. Vertaistukiryhmät ovat avoimia eri kipuoireisille ja heidän läheisille. Osallistuminen on maksutonta. Lue lisää Suomen Kipu ry:n verkkosivuilta.

