Syyskuussa vietetään kansallista kipuviikkoa – seuraa kipuviikon tapahtumia
Kansallista Kipuviikkoa vietetään tänä vuonna 1.–7.9.2025. Kipuviikon aikana Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuille julkaistaan päivittäin kipuun liittyvä ammattilaisen kirjoittama blogiteksti.
Tekstit käsittelevät seuraavia aiheita:
- Tiistai 2.9. – Laadukasta kivun hoitoa – laatuindikaattoreilla kohti parempaa kivunhoitoa kotihoidossa
- Keskiviikko 3.9. – Kipu elämänkumppanina – kivunhallintapolulta keinoja omaan arkeen
- Torstai 4.9. – Lapselle kipua tuottava toimenpide terveydenhuollossa, toteutuuko lapsinäkökulma?
- Perjantai 5.9. – Leikkauksen jälkeisen akuutin kivun hoito
Uusi blogi julkaistaan aamupäivän aikana hyvaks.fi-verkkosivuille. Blogien tavoitteena on tuoda kipu ja kivunhallinta näkyväksi kaikille keskisuomalaisille sekä tarjota luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa kaikille, joita kipu koskettaa.
Kipu ja mieli – yhteys, joka vaikuttaa arkeen
Tämän vuoden kansallisen kipuviikon teema “Kipu ja mieli – erottamaton pari” muistuttaa, että kipu ja mieliala kulkevat usein käsi kädessä. Käypä hoito -suositusten mukaan kipu ei ole pelkkä kehon tuntemus vaan se vaikuttaa aina myös mieleen. Kipu voi väsyttää ja laskea mielialaa, ja vastaavasti huoli, pelot tai unettomuus voivat voimistaa kipua.
Siksi kivun hoidossa ei riitä, että keskitytään vain kehoon vaan myös mielen hyvinvointia täytyy tukea. Arjen keinot, kuten rentoutuminen, mielekäs tekeminen ja läheisten tuki, auttavat sekä kipuun että mielialaan, ja pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys.
Kansallisia kipuviikon tapahtumia
Suomen Kipu ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry järjestävät säännöllisesti erilaisia tapahtumia hoitotyön työntekijöille ja kivun kanssa eläville kansalaisille.
Ohessa Suomen Kipu ry:n tilaisuuksia kipuviikon aikana 1.–7.9.2025:
-
Maanantai 1.9. kello 17.00–17.30 – Instagram Live: Kipu ja mieli työelämässä – miten tukea omaa jaksamista?
-
Keskiviikko 3.9. kello 17.30–19.00 – Webinaari (Teams): Kipu ja mieli työssä – toivoa ja mahdollisuuksia. Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivun kautta.
-
Torstai 4.9. kello 17.00–17.45 – Ohjattu mielenterveyskävely (Teams): Voimaa läsnäolosta – rentoutumista luonnon ja mindfulnessin tukemana. Ilmoittautuminen tapahtuman verkkosivun kautta.
-
Useat Suomen Kipu ry:n vertaistukiryhmät järjestävät viikon aikana Kipu ja mieli -teemakerran. Vertaistukiryhmät ovat avoimia eri kipuoireisille ja heidän läheisille. Osallistuminen on maksutonta. Lue lisää Suomen Kipu ry:n verkkosivuilta.
Lue lisää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Taskinen, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, heidi.taskinen(at)hyvaks.fi, p. 050 433 2948
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
Linkit
- Keski-Suomen hyvinvointialueen blogit
- Suomen Kipu ry
- Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry
- Käypä hoito -suositus: Pitkittynyt kipu. 2023. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
- Duodecim Terveyskirjasto: Pitkäaikaisen kivun itsehoito. 2024.
- Instagram Live naanantaina 1.9. kello 17.00–17.30: Kipu ja mieli työelämässä – miten tukea omaa jaksamista?
- Webinaari (Teams) keskiviikkona 3.9. kello 17.30–19.00: Kipu ja mieli työssä – toivoa ja mahdollisuuksia
- Ohjattu mielenterveyskävely (Teams) torstaina 4.9. kello 17.00–17.45: Voimaa läsnäolosta – rentoutumista luonnon ja mindfulnessin tukemana
- Suomen Kipu ry:n vertaistukiryhmät
