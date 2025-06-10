Kustannusosakeyhtiö Parvs

Uutuuskirja Emil Cedercreutzin Maahengen temppelistä

Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879─1949) oli kiinnostunut kotimaakuntansa Satakunnan talonpoikaisesta perinteestä, ja hän keräsi laajan kokoelman talonpoikaisesineistöä. 1910-luvun alussa hän alkoi suunnitella kokoelmalle omaa museota, Maahengen temppeliä. Se rakennettiin Cedercreutzin taiteilijakodin Harjulan viereen Harjavaltaan vuosina 1916–1942.

Emil Cedercreutz toivoi, että museossa voisi kohdata esi-isien elämän ja aherruksen, ja hän halusi ilmentää Maahengen temppelillään suomalaista maakunta- ja kansallishenkeä. Maahengen temppeliin on koottu maaseudun elämästä ja Satakunnan kansankulttuurista kertovaa esineistöä, ja se esittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen elinkeinoja, ruokataloutta, kulkuvälineitä, asumista ja käsitöitä.

Kokoelma esittelee arkielämän lisäksi myös kansantaiteen puolta. Emil Cedercreutzin säätiö rakensi sille 1970–1990-luvuilla uudet asianmukaiset museotilat, joissa Emil Cedercreutzin alkuperäinen idea runsaasta ja havainnollistavasta esillepanosta säilyi.

Kansatieteilijä Jukka Relaksen kirjoittama ja valokuvaaja Niclas Wariuksen valokuvilla kuvitettu teos esittelee Maahengen temppelin ja sen kokoelman. Ne ovat osa Emil Cedercreutzin museon kokoelmia. Emil Cedercreutzin säätiö omistaa Maahengen temppelin, ja Harjavallan kaupunki vastaa sen toiminnasta. Museokokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Harjulan taiteilijakoti, taidemuseo ja veistospuisto.

FT Jukka Relas on kansatieteilijä ja taidehistorioitsija, joka on erikoistunut aineellisen kulttuuriperinnön, taiteen ja kulttuurihistorian tutkimiseen. Hän on perehtynyt erityisesti talonpoikaisesineistöön sekä 1700–1800-lukujen säätyläisesineistöön, sisustukseen ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi Relas on tutkinut suomalaista taidetta vuosilta 1850–1950.

TaM Niclas Warius on valokuvataiteilija, jonka kiinnostuksen keskiössä on esineiden, tilojen ja ympäristön suhde ihmiseen. Wariuksen kuvia esineistä ja tiloista erilaisissa kulttuurikohteissa on ollut esillä lukuisissa julkaisuissa sekä taidenäyttelyissä. Asetelmavalokuvaus on erityisen vahvassa asemassa hänen työskentelyssään.

Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki haastattelee kirjan tekijöitä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10. klo 18.00–18.30 (Arabia-lava). Jukka Relas ja Niclas Warius ovat esiintymisen jälkeen tavattavissa Parvs-kustantamon osastolla 6f90. Tervetuloa!

Emil Cedrcreutz & Maahengen temppeli
kirjoittaja: Jukka Relas, valokuvat: Niclas Warius
Parvs, 2025, 192 sivua

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi

Lisätiedot Emil Cedercreutzin säätiöstä: Juho Tuomi, hallituksen jäsen, Emil Cedercreutzin säätiö, toimisto@emilcedercreutz.fi

Emil Cedercretz & Maahengen temppeli (Emil Cedercreutzin säätiö & Parvs 2025)
Maahengen temppeli nykyasussaan
Niclas Warius Niclas Warius
Ruokatalouteen liittyvää esineistöä Maahengen temppelissä vuonna 1938
Emil Cedercreutzin museo / Niilo Valonen Emil Cedercreutzin museo / Niilo Valonen
Ajoverkko- eli rääkikalastuksessa käytetty rääkiseilipaatti vuodelta 1895 on peräisin Luvian Niemenkylästä Satakunnan rannikolta.
Niclas Warius Niclas Warius
Juustokehiä, joiden avulla juustomassa puristettiin ja valutettiin kuivaksi ja kiinteäksi. Pohjaan kaiverrettu kuvio painui juuston pintaan. Keskimmäinen juustokehä on peräisin Kokemäen Plättilänmaasta, ja siinä on vuosiluku 1817. Oikeanpuolimmainen on peräisin Kokemäen Sääksjärveltä, ja sen on tehnyt Juho Korpinen 1880-luvulla.
Niclas Warius Niclas Warius
Talonpoikaistaloissa käytettyjä tarjoilu- ja ruokailuastioita. Ylhäällä kirjailija Hj. Nortamon perinteisen mallin mukaan tekemiä saviastioita. Kukin ruokailija joi vuorollaan kaksikorvaisesta haarikasta, joka on peräisin Kokemäen Kuurolan Luikin talosta. Keskellä on puinen tarjoiluvati ja lusikoita. Keitto tarjoiltiin isosta vadista, josta syötiin omalla lusikalla. Alla lehtipuusta sorvattuja lautasia. Leipää tarjoiltiin korista.
Niclas Warius Niclas Warius
Mallinukkeja ja Singer-ompelukone 1800-luvulta
Niclas Warius Niclas Warius
Rukinlapoja
Niclas Warius Niclas Warius
Sukkula tekeillä olevan ryijyn päällä
Niclas Warius Niclas Warius
Harjavallan kaupungintalon edustalla oleva Emil Cedercreutzin veistos ”Kyntäjä” (1929) valettiin pronssiin vuonna 1969.
Niclas Warius Niclas Warius
Emil Cedercreutzin käytössä olleet umpikorilliset vaunut on tehty Pietarissa 1800-luvun lopulla.
Niclas Warius Niclas Warius
Tietoja julkaisijasta

Kustannusosakeyhtiö Parvs on taidekirjoihin ja arkkitehtuurijulkaisuihin erikoistunut helsinkiläinen kustantamo, joka on perustettu vuonna 2006.

