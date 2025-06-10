Uutuuskirja Emil Cedercreutzin Maahengen temppelistä
Kuvanveistäjä Emil Cedercreutz (1879─1949) oli kiinnostunut kotimaakuntansa Satakunnan talonpoikaisesta perinteestä, ja hän keräsi laajan kokoelman talonpoikaisesineistöä. 1910-luvun alussa hän alkoi suunnitella kokoelmalle omaa museota, Maahengen temppeliä. Se rakennettiin Cedercreutzin taiteilijakodin Harjulan viereen Harjavaltaan vuosina 1916–1942.
Emil Cedercreutz toivoi, että museossa voisi kohdata esi-isien elämän ja aherruksen, ja hän halusi ilmentää Maahengen temppelillään suomalaista maakunta- ja kansallishenkeä. Maahengen temppeliin on koottu maaseudun elämästä ja Satakunnan kansankulttuurista kertovaa esineistöä, ja se esittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen elinkeinoja, ruokataloutta, kulkuvälineitä, asumista ja käsitöitä.
Kokoelma esittelee arkielämän lisäksi myös kansantaiteen puolta. Emil Cedercreutzin säätiö rakensi sille 1970–1990-luvuilla uudet asianmukaiset museotilat, joissa Emil Cedercreutzin alkuperäinen idea runsaasta ja havainnollistavasta esillepanosta säilyi.
Kansatieteilijä Jukka Relaksen kirjoittama ja valokuvaaja Niclas Wariuksen valokuvilla kuvitettu teos esittelee Maahengen temppelin ja sen kokoelman. Ne ovat osa Emil Cedercreutzin museon kokoelmia. Emil Cedercreutzin säätiö omistaa Maahengen temppelin, ja Harjavallan kaupunki vastaa sen toiminnasta. Museokokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Harjulan taiteilijakoti, taidemuseo ja veistospuisto.
FT Jukka Relas on kansatieteilijä ja taidehistorioitsija, joka on erikoistunut aineellisen kulttuuriperinnön, taiteen ja kulttuurihistorian tutkimiseen. Hän on perehtynyt erityisesti talonpoikaisesineistöön sekä 1700–1800-lukujen säätyläisesineistöön, sisustukseen ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi Relas on tutkinut suomalaista taidetta vuosilta 1850–1950.
TaM Niclas Warius on valokuvataiteilija, jonka kiinnostuksen keskiössä on esineiden, tilojen ja ympäristön suhde ihmiseen. Wariuksen kuvia esineistä ja tiloista erilaisissa kulttuurikohteissa on ollut esillä lukuisissa julkaisuissa sekä taidenäyttelyissä. Asetelmavalokuvaus on erityisen vahvassa asemassa hänen työskentelyssään.
Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki haastattelee kirjan tekijöitä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10. klo 18.00–18.30 (Arabia-lava). Jukka Relas ja Niclas Warius ovat esiintymisen jälkeen tavattavissa Parvs-kustantamon osastolla 6f90. Tervetuloa!
Emil Cedrcreutz & Maahengen temppeli
kirjoittaja: Jukka Relas, valokuvat: Niclas Warius
Parvs, 2025, 192 sivua
Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi
Lisätiedot Emil Cedercreutzin säätiöstä: Juho Tuomi, hallituksen jäsen, Emil Cedercreutzin säätiö, toimisto@emilcedercreutz.fi
Yhteyshenkilöt
Hanna KarppanenkustantajaKustannusosakeyhtiö ParvsPuh:+358 40 684 9188hanna.karppanen@parvs.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kustannusosakeyhtiö Parvs on taidekirjoihin ja arkkitehtuurijulkaisuihin erikoistunut helsinkiläinen kustantamo, joka on perustettu vuonna 2006.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Parvs
Kirja queer-ekologiasta ja taiteesta10.6.2025 10:03:55 EEST | Tiedote
Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ympäristön välisiä suhteita ristivalottava queer-ekologinen tutkimus ja taide ovat alkaneet kiinnostaa viime vuosina yhä monimuotoisempaa tutkija- ja taiteilijajoukkoa. Queer-ekologia ja taide on ensimmäinen suomenkielinen artikkelikokoelma aiheesta.
Kattava 50-vuotisjuhlateos Hanasaaren kulttuurikeskuksesta27.5.2025 11:51:50 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 Hanaholmen juhlii 50-vuotista taivaltaan Suomen ja Ruotsin yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena. Se on pohjoismaisen kulttuurin tärkeä kohtaamispaikka, jossa vaalitaan suomalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin, politiikan ja yhteiskunnan keskinäistä vuoropuhelua.
Vapaa Taidekoulu – Taidemaalauksen opetusta 90 vuotta23.4.2025 11:29:08 EEST | Tiedote
Vapaa Taidekoulu perustettiin vuonna 1935 Maire Gullichsenin aloitteesta. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Vapaa Taidekoulu on ainutlaatuinen ilmiö suomalaisessa taidehistoriassa ja merkittävä vaikuttaja Suomen taide-elämässä. Nyt julkaistava historiateos valottaa koulun rikasta historiaa ja mielenkiintoisia vaiheita.
Parvs-kustantamon ja Serlachiuksen taidekirjat vuonna 202510.4.2025 12:59:46 EEST | Tiedote
Parvs-taidekirjakustantamon ja Serlachiuksen taidemuseon tiivis julkaisuyhteistyö on jatkunut jo lähes vuosikymmenen, ja sen tuloksena syntyneitä taidekirjoja on vuosina 2016–2025 ilmestynyt yhteensä jo yli 60. Tänä vuonna Parvs ja Serlachius julkaisevat yhdessä kahdeksan uutta teosta. Serlachiuksen monipuoliseen ja kunnianhimoiseen julkaisuohjelmaan kuuluu museon näyttelyitä dokumentoivia julkaisuja, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelman teoksia esitteleviä julkaisuja, historiateoksia sekä vertaisarvioitua taidehistoriallista tutkimusta.
Esseekirja käsittelee sisällissodan unohdettuja naiskohtaloita Johanna Lecklinin taiteen kautta19.3.2025 10:12:18 EET | Tiedote
Kuvataiteilija ja tutkija Johanna Lecklin on viime vuosina tarkastellut teoksissaan tarinoita ja tarinankertomista – ja etenkin kertomuksia ja kuvia vuoden 1918 tapahtumista Suomessa. Nyt julkaistava esseekokoelma avaa Lecklinin taiteen kautta keskustelua historian tulkinnasta ja tarkastelee sitä, miten taiteessa voi lähestyä päivänpolttavia aiheita, jotka kumpuavat historiasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme