Uutuuskirja Emil Cedercreutzin Maahengen temppelistä

Emil Cedercreutz toivoi, että museossa voisi kohdata esi-isien elämän ja aherruksen, ja hän halusi ilmentää Maahengen temppelillään suomalaista maakunta- ja kansallishenkeä. Maahengen temppeliin on koottu maaseudun elämästä ja Satakunnan kansankulttuurista kertovaa esineistöä, ja se esittelee 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen elinkeinoja, ruokataloutta, kulkuvälineitä, asumista ja käsitöitä.

Kokoelma esittelee arkielämän lisäksi myös kansantaiteen puolta. Emil Cedercreutzin säätiö rakensi sille 1970–1990-luvuilla uudet asianmukaiset museotilat, joissa Emil Cedercreutzin alkuperäinen idea runsaasta ja havainnollistavasta esillepanosta säilyi.

Kansatieteilijä Jukka Relaksen kirjoittama ja valokuvaaja Niclas Wariuksen valokuvilla kuvitettu teos esittelee Maahengen temppelin ja sen kokoelman. Ne ovat osa Emil Cedercreutzin museon kokoelmia. Emil Cedercreutzin säätiö omistaa Maahengen temppelin, ja Harjavallan kaupunki vastaa sen toiminnasta. Museokokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Harjulan taiteilijakoti, taidemuseo ja veistospuisto.

FT Jukka Relas on kansatieteilijä ja taidehistorioitsija, joka on erikoistunut aineellisen kulttuuriperinnön, taiteen ja kulttuurihistorian tutkimiseen. Hän on perehtynyt erityisesti talonpoikaisesineistöön sekä 1700–1800-lukujen säätyläisesineistöön, sisustukseen ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi Relas on tutkinut suomalaista taidetta vuosilta 1850–1950.

TaM Niclas Warius on valokuvataiteilija, jonka kiinnostuksen keskiössä on esineiden, tilojen ja ympäristön suhde ihmiseen. Wariuksen kuvia esineistä ja tiloista erilaisissa kulttuurikohteissa on ollut esillä lukuisissa julkaisuissa sekä taidenäyttelyissä. Asetelmavalokuvaus on erityisen vahvassa asemassa hänen työskentelyssään.

Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki haastattelee kirjan tekijöitä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10. klo 18.00–18.30 (Arabia-lava). Jukka Relas ja Niclas Warius ovat esiintymisen jälkeen tavattavissa Parvs-kustantamon osastolla 6f90. Tervetuloa!

Emil Cedrcreutz & Maahengen temppeli

kirjoittaja: Jukka Relas, valokuvat: Niclas Warius

Parvs, 2025, 192 sivua



