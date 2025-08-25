Tamperelaistutkimus: Potilaan ikä ei lisää sydämen tahdistintoimenpiteen infektioriskiä
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus osoittaa, että ikääntyminen ei lisää potilaan riskiä saada vakava infektio sydämen tahdistintoimenpiteen jälkeen. Toimenpiteeseen liittyvät varhaiset infektiot ovat harvinaisia.
Tampereella toteutetussa laajassa rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin Tays Sydänsairaalassa vuosina 2013–2021 tehdyn yli 8500 sydämen tahdistintoimenpiteen tuloksia varhaisen tahdistininfektion suhteen. Tutkimus osoitti, että vain 0,4 prosentissa toimenpiteistä ilmeni infektio kolmen kuukauden kuluessa.
– Tutkimus vahvistaa, että ikä ei lisää sydämentahdistimen infektioriskiä. Emme löytäneet infektioiden ilmaantumisessa merkittäviä eroja liittyen potilaan ikään, sukupuoleen, laitetyyppiin tai toimenpiteen kiireellisyyteen, kertoo infektiosairauksien erikoislääkäri Meeri Honkanen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.
Varhaisinfektioiden riski on pieni
Tahdistinjärjestelmän infektoituminen on yksi merkittävimmistä hoidon komplikaatioista, sillä siihen liittyy merkittäviä kustannuksia ja sairastuvuutta. Infektion hoito vaatii yleensä tahdistinjärjestelmän poiston ja antibioottihoidon yhdistelmän.
– Sydänsairaalassa noudatetaan tarkkoja ohjeita infektioiden ehkäisemiseksi. Näistä huolimatta osa toimenpiteistä johtaa infektioon, vaikka infektion riski on yleisesti ottaen pieni. Infektion riskitekijät on tärkeä tunnistaa, jotta ehkäisytoimet voidaan kohdistaa oikein, toteaa kardiologian erikoislääkäri Essi Ryödi Tays Sydänsairaalasta.
Tays Sydänsairaalan rekisteritutkimus keskittyi erityisesti varhaisiin infektioihin, jotka ilmaantuivat alle 90 päivän sisällä laitteen asentamisesta tai vaihtamisesta. Jatkossa tutkimuksen havainnot voivat vaikuttaa infektioriskien arviointimalleihin.
Meeri HonkanenInfektiosairauksien erikoislääkäriTampereen yliopistollinen sairaala
