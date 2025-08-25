Tamperelaistutkimus: Potilaan ikä ei lisää sydämen tahdistintoimenpiteen infektioriskiä

Sydänsairaala avasi näkymän sydämen vajaatoiminnan hoitoon 18.12.2024 12:54:50 EET | Tiedote

Sydänsairaala jatkaa hoidon vaikuttavuustietojen julkaisemista verkkosivuillaan. Nyt vuorossa on sydämen vajaatoiminta, jonka hoitotietojen taustalla on Suomen ensimmäinen vajaatoiminnan laaturekisteri. Suomessa ei aiemmin ole ollut saatavilla ajantasaista vaikuttavuustietoa sydämen vajaatoiminnan hoidosta. Sydänsairaalan sivuilla on jo aiemmin julkaistu vastaavia tietoja sepelvaltimotaudin hoidosta. Tavoitteena on lisätä erikoissairaanhoidon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä varmistaa hoidon vaikuttavuus.