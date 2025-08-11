Giga Mobiilin uusi toimitusjohtaja Antti Niemelä: ”Nyt on oikea aika ravistella markkinaa”
Giga Mobiili Oy:n toimitusjohtajana 11.8.2025 aloittaneen Antti Niemelän työpäivät täyttyvät lanseerausvalmisteluista. Kuluttajaliiketoiminnassa kokenut Niemelä haluaa rakentaa uutta virtuaalimobiilioperaattoria pitkäjänteisesti, mutta on innoissaan mahdollisuudesta ravistella markkinaa kuluttajien hyväksi. Giga Mobiili kertoo tulevasta lanseerauksestaan lisää lähiviikkoina.
Giga Mobiilin tuore toimitusjohtaja, Antti Niemelä, tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen kuluttajaliiketoiminnasta, niin tele- kuin energia-alalla. Hän on ollut kehittämässä ja lanseeraamassa uusia tuotteita Suomessa ja Pohjoismaissa, vastannut tuotekehityksestä ja hinnoittelusta, sekä kasvattanut liiketoimintaa myös B2B-sektorilla. Giga Mobiilin johtoon Niemelä siirtyi Vattenfallilta, jossa hän vastasi tuotehallinnasta ja sähkön hintasuojauksista Pohjoismaissa.
"Paluu telco-alalle tuntui hyvältä ja kotoisalta. Ensimmäinen kolmeviikkoinen Giga Mobiilin toimitusjohtajana on vain lisännyt intoa uuden mobiilioperaattoripalvelun tuomisesta suomalaisille. Markkinaan ei ole tullut toimijoita useampaan vuoteen ja näemme, että uudelle vaihtoehdolle on tilaa. Monille suomalaiselle on kertynyt monimutkaisia liittymäpalveluja, joita on hyödyllistä yksinkertaistaa. Eri toimijoiden kilpailu tekee aina hyvää myös kuluttajahinnoille. Vaikka haluamme rakentaa palveluitamme pitkäjänteisesti, nyt on oikea aika ravistella positiivisesti markkinaa", Niemelä kertoo.
Aiemmin tänä vuonna perustettu virtuaalimobiilioperaattori on kodinelektroniikkaketju Gigantin omistuksessa.
"Giga Mobiili on luonnollinen jatke Gigantin palveluille. Meillä on oma, osaava Giga Mobiili -tiimi ja vahva tuki emoyhtiöltä. Virtuaalioperaattorimalli tekee meistä ketterän ja antaa mahdollisuuden keskittyä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tavoitteemme on lunastaa luottamusta asiakas kerrallaan ja tehdä liittymäpalveluiden hankkimisesta helppoa, selkeää ja reilua", Niemelä summaa.
Giga Mobiilin vastuutiimissä ovat kesän myötä aloittaneet toimitusjohtaja Antti Niemelän ohella kaupallinen päällikkö Jyri Helistö ja tekninen päällikkö Teemu Räsänen. Giga Mobiili tulee kertomaan tulevasta lanseerauksestaan lisää lähiviikkoina.
Lisätiedot:
Giga Mobiilin mediayhteydet: press@gigamobiili.fi
Giga Mobiili Oy, toimitusjohtaja Antti Niemelä, antti.niemela@gigamobiili.fi
Gigantti Oy, toimitusjohtaja Niko Sandström, niko.sandstrom@gigantti.fi
Avainsanat
Kuvat
Giga Mobiili Oy on vuonna 2025 perustettu virtuaalimobiilioperaattori, ja kodinelektroniikkaketju Gigantin omistama yritys. Giga Mobiilin lanseerauksesta kerrotaan lisää syksyn kuluessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Giga Mobiili Oy
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme