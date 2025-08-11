Giga Mobiilin uusi toimitusjohtaja Antti Niemelä: ”Nyt on oikea aika ravistella markkinaa”

Giga Mobiilin tuore toimitusjohtaja, Antti Niemelä, tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen kuluttajaliiketoiminnasta, niin tele- kuin energia-alalla. Hän on ollut kehittämässä ja lanseeraamassa uusia tuotteita Suomessa ja Pohjoismaissa, vastannut tuotekehityksestä ja hinnoittelusta, sekä kasvattanut liiketoimintaa myös B2B-sektorilla. Giga Mobiilin johtoon Niemelä siirtyi Vattenfallilta, jossa hän vastasi tuotehallinnasta ja sähkön hintasuojauksista Pohjoismaissa.

"Paluu telco-alalle tuntui hyvältä ja kotoisalta. Ensimmäinen kolmeviikkoinen Giga Mobiilin toimitusjohtajana on vain lisännyt intoa uuden mobiilioperaattoripalvelun tuomisesta suomalaisille. Markkinaan ei ole tullut toimijoita useampaan vuoteen ja näemme, että uudelle vaihtoehdolle on tilaa. Monille suomalaiselle on kertynyt monimutkaisia liittymäpalveluja, joita on hyödyllistä yksinkertaistaa. Eri toimijoiden kilpailu tekee aina hyvää myös kuluttajahinnoille. Vaikka haluamme rakentaa palveluitamme pitkäjänteisesti, nyt on oikea aika ravistella positiivisesti markkinaa", Niemelä kertoo.



Aiemmin tänä vuonna perustettu virtuaalimobiilioperaattori on kodinelektroniikkaketju Gigantin omistuksessa.

"Giga Mobiili on luonnollinen jatke Gigantin palveluille. Meillä on oma, osaava Giga Mobiili -tiimi ja vahva tuki emoyhtiöltä. Virtuaalioperaattorimalli tekee meistä ketterän ja antaa mahdollisuuden keskittyä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Tavoitteemme on lunastaa luottamusta asiakas kerrallaan ja tehdä liittymäpalveluiden hankkimisesta helppoa, selkeää ja reilua", Niemelä summaa.

Giga Mobiilin vastuutiimissä ovat kesän myötä aloittaneet toimitusjohtaja Antti Niemelän ohella kaupallinen päällikkö Jyri Helistö ja tekninen päällikkö Teemu Räsänen. Giga Mobiili tulee kertomaan tulevasta lanseerauksestaan lisää lähiviikkoina.



