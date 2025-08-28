VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Avoimuusrekisterin käyttö vakiintuu – kolmannella ilmoituskaudella 150 ilmoitusta jäi puuttumaan

1.9.2025 09:33:23 EEST

Avoimuusrekisteriin ilmoitettiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla tehdystä lobbauksesta yhteensä 1044 ilmoituksella. 150 eli noin 13 % rekisteröityneistä ei ilmoittanut vaikuttamistoiminnastaan ajoissa. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kehottaa toimijoita tekemään ilmoituksen.

Kuva: Getty images
Kuva: Getty images

Avoimuusrekisterin ilmoituskausi päättyi elokuun viimeisenä päivänä. Nyt ilmoitettiin 1.1.2025–30.6.2025 välisenä aikana tehdystä vaikuttamistoiminnasta ja sen neuvonnasta.

Organisaatioille, jotka eivät olleet ilmoittaneet vaikuttamistoiminnastaan, on toimitettu muistutusviesti ilmoituskauden päättymisestä. Tämän jälkeen VTV lähettää kehotuskirjeen niille toimijoille, jotka eivät muistutuksesta huolimatta ole tehneet toimintailmoitusta.

”Puuttuvista ilmoituksista huolimatta ohjauksen ja neuvonnan tarve on saamiemme yhteydenottomäärien perusteella vähentynyt merkittävästi. Avoimuusrekisterin käytöstä on tullut tuttua. Ensi kesästä lähtien uutena elementtinä ilmoitetaan myös vaikuttamistoiminnan taloudelliset tiedot. Varaudumme siihen lisäämällä neuvontaa kevään aikana”, sanoo ylitarkastaja Ines Gullichsen.

Päättyneen kauden toimintailmoitusten mukaan lobbauksen kohteena on ollut 769 tahoa, joista nimellä ilmoitettavista mainittiin useimmin Matias Marttinen (515), Sari Multala (505) ja Anders Adlercreutz (319). Ilmoitusten perusteella eniten lobattu ministeriö on työ- ja elinkeinoministeriö, ja vähiten sisäministeriö.

Avoimuusrekisteriin on tällä hetkellä rekisteröitynyt yhteensä 1185 organisaatiota, joista osalla ei ollut velvollisuutta raportoida vaikuttamistoiminnastaan tällä ilmoituskaudella, esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden takia.

”Organisaatioissa, jotka ilmoittavat lobbauksesta, olisi hyvä varmistaa avoimuusrekisterin asiointipalvelun käyttöön tarvittavien valtuuksien olevan ajan tasalla. Ilman henkilökohtaista valtuutta ilmoituksia ei voi tehdä”, jatkaa Gullichsen.

Avoimuusrekisterin tietoja, kuten vaikuttamistoiminnan aiheita, lobattuja henkilöitä tai yhteydenpidon tapoja, voivat selata niin kansalaiset, tutkijat kuin toimittajatkin osoitteessa avoimuusrekisteri.fi. Avoimuusrekisterin data löytyy myös avoindata.fi-palvelusta.

