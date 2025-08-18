Paraisten kaupunki tuo Habitareen levon, luonnon ja luovuuden – kaupunginjohtaja tavattavissa messuosastolla keskiviikkona 10.9.2025 klo 9–12
Pohjoismaiden suurin muotoilutapahtuma Habitare saa tänä vuonna vieraan, joka ei tuo mukanaan tuotteita, vaan kutsun. Parainen esittelee messuilla uniikin konseptin, jossa koti ei mahdu neljän seinän sisälle – se jatkuu metsän tuoksussa, tyynessä merenpinnassa ja rapisevalla tiellä juoksuaskeleen alla. Saaristokaupunki puhuu suoraan niille, jotka kaipaavat luovuutensa tueksi rauhaa ja kontrastien tasapainosta rakentuvaa merkityksellistä arkea.
Luonto luovuuden lähteenä
Habitare 2025 nostaa esiin teemat "Koskettaa" ja "Leposaarekkeita” ja juuri niihin Parainen vastaa. Paraisten messuosasto on installaatiomainen kokonaisuus, jossa pääosassa ovat valokuvat, luonnonmateriaalit ja pysähtyminen. Osasto tarjoaa kävijöille hengähdyspaikan, joka muistuttaa, että joskus lepoon ja inspiraatioon ei tarvita huonekaluja vaan maisema.
Paraisten sanoma on osoitettu kaikille, jotka etsivät parempaa tasapainoa työn, asumisen ja luonnon välillä. Parainen tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, miten kestävyyttä, hitautta ja esteettisyyttä voi elää todeksi – ja miten se voi synnyttää uudenlaista luovaa ajattelua.
Tule osastollemme pysähtymään hetkeksi – ja pohtimaan, mitä koti merkitsee juuri sinulle.
Parainen kutsuu mukaan keskusteluun siitä, miltä koti voi tuntua silloin, kun se ei ole vain paikka – vaan koko ympäristö, jossa elät. Ehkä löydät osastoltamme jotain tuttua tai jotain, jota olet kaivannut. Ja jos näin on, niin miksi et jatkaisi matkaasi lopulta aina saaristoon asti.
Tule tapaamaan kaupunginjohtaja Tom Simolaa
Keskiviikkona 10.9.2025 klo 9–12 Paraisten osastolla on tavattavissa myös kaupunginjohtaja Tom Simola. Hän vastaa mielellään kysymyksiin siitä, miten saaristokaupunki rakentaa uutta identiteettiä ja vetovoimaa luovuuden, luonnon ja hyvän arjen varaan.
Ajatus kodista, ajatus Paraisista.
Paraisten messuosasto: 6n70
Ajankohta: Habitare 10.–14.9.2025, Messukeskus, Helsinki
Lisätietoja:
Enni Könönen
Markkinointisuunnittelija
viestinta@parainen.fi
Linkki kuvapankkiin median käyttöön*.
*Kuvien käytön yhteydessä mainitaan valokuvaaja Sanna Heikintalo
