Vihreiden Hanna Holopainen: Kotitalouskohtainen leikkauskatto on otettava käyttöön – perheiden kohtuuton kuormitus on pysäytettävä

Kansanedustaja Hanna Holopainen on huolissaan köyhyyden lisääntymisestä ja ehdottaa kotitalouskohtaista leikkauskattoa. Talouskohtainen leikkauskatto rajoittaisi samalle kotitaloudelle kohdistuvien julkisten leikkausten määrää. Leikkauskaton tarkoituksena on estää tilanteet, joissa useat eri tukien ja palveluiden leikkaukset kasautuvat yhteen ja aiheuttavat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen erityisesti lapsiperheille.