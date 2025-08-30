Vihreiden Hanna Holopainen: Kotitalouskohtainen leikkauskatto on otettava käyttöön – perheiden kohtuuton kuormitus on pysäytettävä
Kansanedustaja Hanna Holopainen on huolissaan köyhyyden lisääntymisestä ja ehdottaa kotitalouskohtaista leikkauskattoa. Talouskohtainen leikkauskatto rajoittaisi samalle kotitaloudelle kohdistuvien julkisten leikkausten määrää. Leikkauskaton tarkoituksena on estää tilanteet, joissa useat eri tukien ja palveluiden leikkaukset kasautuvat yhteen ja aiheuttavat kohtuuttoman taloudellisen rasituksen erityisesti lapsiperheille.
– On kohtuutonta, että sama perhe voi joutua yhtä aikaa asumistuen, työttömyystuen, koulutustuen ja lääkekorvausten leikkausten kohteeksi. Tällainen leikkausten kasautuminen sysää perheitä köyhyyteen ja aiheuttaa syrjäytymistä ja osattomuutta pitkälle tulevaisuuteen, Holopainen toteaa.
Hallituksen päätökset ovat pudottamassa köyhyyteen arviolta 27 000 lasta, mikä on kaksinkertainen määrä aiempiin arvioihin verrattuna. Asiantuntijat pelkäävät, että leikkausten kasautuminen aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia lapsiperheiden hyvinvointiin, koulutukseen ja urakehitykseen.
Leikkauskatto olisi teknisesti toteutettavissa, sillä vastaavia rajoitusmekanismeja on jo käytössä esimerkiksi lääkekustannusten vuosiomavastuussa ja toimeentulotuessa.
Holopainen kehottaa Orpon hallitusta ryhtymään toimiin kotitalouskohtaisen leikkauskaton toteuttamiseksi.
”Talouskohtainen leikkauskatto olisi askel kohti oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää politiikkaa. Se olisi investointi lasten tulevaisuuteen, perheiden hyvinvointiin ja yhteiskunnan eheyttämiseen,” painottaa Holopainen.
Ajatus talouskohtaisesta leikkauskatosta perustuu professori Juho Saaren esitykseen, joka on julkaistu hänen teoksessaan Harvinainen hetki – Hyvinvointivaltio valinkauhassa.
Professori Saaren mukaan leikkausten kasautuminen samoihin kotitalouksiin on seurausta ministeriöiden huonosta koordinaatiosta, ja hän ehdottaa leikkauskattoa keinoksi suojata perheitä kohtuuttomalta kuormitukselta.
