Amurin museokortteli sulkeutuu talveksi
Kesämuseo Amurin museokortteli sulkee ovensa sunnuntaina 7.9. Viimeisellä viikolla on vielä tarjolla opastuksia päivittäin, sekä senioripäivä, jolloin eläkeläisten pääsymaksu museoon on vain 2 euroa.
Kesällä 2025 Amurin museokorttelissa juhlistettiin 50-vuotiasta museota. Juhlavuosi näkyi myös opastuksissa. Kesän uutuusopastus on ollut Juhliva Amuri -teemakierros, jolla tarkastellaan, kuinka juhliminen muuttui kaupungistumisen myötä, kuinka juhlat ovat muuttaneet muotoaan ja mitkä tekijät ovat juhlimista rajoittaneet. Kierrokselle ehtii vielä viimeisellä viikolla joka päivä tiistaista sunnuntaihin klo 13.
-Tänä kesänä Amuria on ehostettu juhlakuntoon. Muun muassa Makasiininkadun puolen Osuuskauppa ja Paperikauppa ovat saaneet uudet kyltit, jotka herättävät ohikulkijoiden huomion, kertoo koordinaattori Jesse Kempe museokorttelista.
-Amurin Helmen rakennuksen, eli Simulan talon, maalausurakka pääsi alkamaan elokuussa, ja värien palautus tuo kortteliin uutta eloa. Uusi ilme on uskollinen talon aikaisemmalle, historialliselle värimaailmalle, sanoo Kempe.
-Lisäksi tänä kesänä avasimme osan museon interiööreistä yleisölle, siinä missä ennen niihin on päässyt vain kurkistamaan ovelta. Avatut huoneet ovat saaneet hyvän vastaanoton – kävijät ovat pitäneet siitä, että pääsevät astumaan sisälle huoneisiin ja kokemaan tunnelman entistä vahvemmin.
Tällä viikolla ehtii vielä nauttia museokorttelin nostalgiasta. Keskiviikkona 3.9. museossa vietetään senioripäivää. Silloin eläkeläisten pääsymaksu on vain 2 euroa koko päivän. Kello 11–13 voi osallistua Vohvelitöitä ja ristipistoja -työpajaan.
Mikäli viimeisellä viikolla museoon ei ehdi, pääsee museokortteliin tutustumaan tänä vuonna vielä viimeisen kerran Tampereen päivän kunniaksi sunnuntaina 5.10. klo 10–18.
Kahvila Amurin Helmi palvelee asiakkaita ympäri vuoden. Kahvila on jo siirtynyt talviaikaan, ja on avoinna ma-pe 7–17 la-su 8–17.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Jesse Kempe, jesse.kempe@tampere.fi, puh. 040 664 5923
Intendentti Mari Lind, mari.lind@tampere.fi, 040 8016547
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki
Amurin museokortteliin palautetaan talojen alkuperäiset värit13.8.2025 12:13:10 EEST | Tiedote
Amurin museokorttelissa on aloitettu vuosia kestävä maalausurakka. Urakan edetessä rakennusten julkisivut palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Tulevat sävyt eroavat paikoin melkoisesti nykyisestä, 1980-luvulla valitusta, vaalean harmonisesta linjasta.
Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat valittu11.8.2025 14:50:42 EEST | Tiedote
Suomen Jääkiekkomuseo ry:n hallituksen asettama aatelointitoimikunta on valinnut kuusi uutta Jääkiekkoleijonaa. Valituiksi tulivat: 281 Topi Jaakola (pelaaja), 282 Mika Pyörälä (pelaaja), 283 Tuukka Rask (pelaaja), 284 Anssi Salmela (pelaaja), 285 Johanna Suban (erotuomari) ja 286 Jukka-Pekka Vuorinen (vaikuttaja).
Uusi julkaisu avaa muinais-DNA-tutkimuksen uusimpia tuloksia5.8.2025 14:42:10 EEST | Tiedote
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Tampereen historiallisten museoiden julkaisema Muinais-DNA: Avain menneisyyteen (toim. FT Ulla Nordfors ja FT Maj Meriluoto) on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu yleistajuinen tietokirja, joka esittelee laaja-alaisesti muinais-DNA-tutkimuksen nykytilaa ja mahdollisuuksia. Vertaisarvioitu kirja on Vapriikin samannimiseen näyttelyyn liittyvä julkaisu, mutta se toimii myös itsenäisenä johdatuksena arkeogenetiikan nopeasti kehittyvään alaan ja sen tuoreimpiin tuloksiin. Teoksen kirjoittajakunta koostuu tunnetuista suomalaisista arkeologeista, geneetikoista ja kielitieteilijöistä.
Yli 800 vuoden takainen perheside paljastui muinais-DNA-tutkimuksella4.8.2025 13:42:34 EEST | Tiedote
Vapriikin sekä Turun ja Helsingin yliopistojen yhteistyössä toteuttamassa muinais-DNA-tutkimuksessa analysoitiin 25 vainajaa Tampereen Vilusenharjulta, Pälkäneen Ristiänmäeltä (n. 1100–1200 jaa.) sekä Pälkäneen Rauniokirkolta (1200–1800 jaa.). Tutkimus on osa Vapriikin monitieteistä tutkimushanketta, jossa hyödynnetään kansainvälisesti korkeatasoisia ja moderneja luonnontieteellisiä menetelmiä Pirkanmaan menneisyyden tutkimiseen. Tulokset tarjoavat uutta tietoa keskiajan ja uuden ajan alun väestörakenteesta, sukulaisuussuhteista ja tartuntataudeista Suomessa. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa iScience.
Vapriikki avoinna heinäkuussa joka päivä23.6.2025 09:41:06 EEST | Tiedote
Museokeskus Vapriikki Tampereella palvelee lomalaisia heinäkuussa joka päivä. Museo on avoinna klo 10–18. Vapriikissa on tänä kesänä tarjolla peräti kaksi uutta vaihtuvaa näyttelyä: Supersankarit – Antiikista nykypäivään sekä Muinais-DNA: Avain menneisyyteen. Kaikki Vapriikin 14 näyttelyä näkee yhdellä pääsylipulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme