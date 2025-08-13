Amurin museokortteli sulkeutuu talveksi

Uusi julkaisu avaa muinais-DNA-tutkimuksen uusimpia tuloksia 5.8.2025 14:42:10 EEST | Tiedote

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Tampereen historiallisten museoiden julkaisema Muinais-DNA: Avain menneisyyteen (toim. FT Ulla Nordfors ja FT Maj Meriluoto) on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu yleistajuinen tietokirja, joka esittelee laaja-alaisesti muinais-DNA-tutkimuksen nykytilaa ja mahdollisuuksia. Vertaisarvioitu kirja on Vapriikin samannimiseen näyttelyyn liittyvä julkaisu, mutta se toimii myös itsenäisenä johdatuksena arkeogenetiikan nopeasti kehittyvään alaan ja sen tuoreimpiin tuloksiin. Teoksen kirjoittajakunta koostuu tunnetuista suomalaisista arkeologeista, geneetikoista ja kielitieteilijöistä.