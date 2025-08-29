Käytkö kierroksilla? – Vetoomus kehottaa kieltämään energiajuomat alle 15-vuotiailta

vuosina. Juomia markkinoidaan voimakkaasti nuorten ja nuorten aikuisten suosimilla alustoilla, tapahtumissa ja paikoissa, mikä osaltaan lisää niiden kulutusta. Tytöt käyttävät energiajuomia nyt yhtä paljon kuin pojat, vaikka aiemmin käyttö oli yleisempää pojilla.

Syyskuussa Pirkanmaalla käynnistyvä Käytkö kierroksilla? -kampanja kannustaa eri kohderyhmiä rajoittamaan energiajuomien käyttöä nuorilla ja herättelee huomioimaan energiajuomien haittoja. Kampanjan aikana jaetaan julisteita kouluihin, nuorisotiloihin ja muihin julkisiin tiloihin, ja sen viestit näkyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä infonäytöillä. Kampanjan keskeisenä tavoitteena on innostaa alueen kuntia ja organisaatioita osallistumaan yhteiseen työhön nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vetoomuksessa painotetaan, että energiajuomia tule myydä alle 15-vuotiaille. Kouluissa tulee huomioida energiajuomien käytön ikärajasuositukset. Myös harrastus- ja seuratoiminnassa sekä nuorisopalveluiden tiloissa on syytä kieltää energiajuomat. Mukana toiminnassa olevien yli 16-vuotiaiden on tärkeä toimia hyvänä esimerkkinä nuorille.

Suomessa lainsäädäntö ei tällä hetkellä aseta ikärajoja energiajuomien myynnille. Useissa Euroopan maissa tässä aiheesta käydään aktiivista keskustelua, ja sääntely vaihtelee maittain. Esimerkiksi Liettuassa energiajuomien myynti alle 18-vuotiaille on ollut kielletty jo yli vuosikymmenen ajan. Norjassa on juuri hyväksytty lakiesitys, joka kieltää energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Kielto astuu voimaan vuodenvaihteessa. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille.

Energiajuomilla on monia haittoja

Nuorten energiajuomat ovat puhuttaneet esimerkiksi mediassa. Myös marraskuussa vuonna 2024 toteutetun päihdetilannekyselyn tuloksissa nousi esiin huoli nuorten energiajuomien käytöstä, ja useissa avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita tilanteeseen puuttumisesta.

– Energiajuomat ovat vakiintuneet muiden virvoitusjuomien rinnalle. Haluamme herättää keskustelua siitä, onko nuorten hyvinvoinnin kannalta hyväksi, että he kuluttavat säännöllisesti kofeiinipitoisia juomia. Erityisesti huolta herättää se, että osa nuorista käyttää energiajuomia tarkoituksellisesti saadakseen niistä niin sanottuja “pärinöitä”, ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi kommentoi.

Pirkanmaalla ehkäisevän päihdetyön parissa energiajuomailmiö onkin tunnistettu riskiksi, vaikka energiajuomia ei luokitella päihteeksi. Asia on herättänyt keskustelua myös Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskustyöryhmissä. Juomat vaikuttavat myös nuorten terveyteen – ne ovat haitallisia hampaille, aiheuttavat riippuvuutta ja heikentävät ravitsemusta.

– Energiajuomissa on poikkeuksellisen korkea happamuus, minkä vuoksi ne aiheuttavat eroosiota hampaisiin. Eroosio on happojen vaikutuksesta johtuvaa hammaskiilteen kemiallista liukenemista, joka vaurioittaa hammaskiillettä pysyvästi, tarkentaa suun terveydenhuollon terveyden edistämisen koordinaattori Sari Ketola.

Vuonna 2024 julkaistujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan lapsille ja nuorille turvallinen kofeiinin määrä on enintään 3 milligrammaa painokiloa kohden päivässä. On myös tutkimusnäyttöä siitä, että jo yli 50 mg:n annokset voivat lisätä kofeiininsietokykyä, mikä voi viitata riippuvuuden kehittymiseen säännöllisessä käytössä.

– Energiajuomien sisältämä energia on käytännössä sokeria, jos sitäkään. Moni energiajuoma on makeutettu vähän tai ei lainkaan energiaa sisältävillä makeutusaineilla, joten ne eivät juurikaan sisällä varsinaista energiaa. Makea juoma voi hetkellisesti hämätä näläntunnetta, mutta ei ravitse kehoa. Säännöllinen ja monipuolinen syöminen sekä riittävä uni ovat avain hyvään vireystilaan, muistuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin suunnittelija, ravitsemusterapeutti Niina Taimisto.

Pirkanmaan hyvinvointialueen energiajuomavetoomus

Energiajuomavetoomuksen ovat laatineet yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi ja suun terveydenhuolto. Vetoomus on suunnattu elinkeinotoimijoille, huoltajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville aikuisille. Vetoomuksen tavoitteena on, ettei energiajuomia myytäisi tai niiden käyttöä mahdollistettaisi alle 15-vuotiaille. Vetoomusta tukee Pirkanmaan hyvinvointialueen "Käytkö kierroksilla?" -viestintäkampanja, jolla kerrotaan aiheesta nuorille ja heidän arjessaan mukana oleville aikuisille