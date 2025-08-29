Käytkö kierroksilla? – Vetoomus kehottaa kieltämään energiajuomat alle 15-vuotiailta
Pirkanmaan hyvinvointialue haastaa elinkeinotoimijoita, huoltajia ja nuorten kanssa toimivia tahoja energiajuomien käytön rajoittamiseen ja käyttösuositusten huomioimiseen. Energiajuomia ei tule myydä alle 15-vuotiaille, ja kouluissa sekä nuorten harrastustoiminnassa tulee rajoittaa niiden näkymistä. Vetoomusta tukee Pirkanmaan hyvinvointialueen "Käytkö kierroksilla?" -viestintäkampanja, joka viestii aiheesta nuorille ja heidän arjessaan mukana oleville aikuisille.
vuosina. Juomia markkinoidaan voimakkaasti nuorten ja nuorten aikuisten suosimilla alustoilla, tapahtumissa ja paikoissa, mikä osaltaan lisää niiden kulutusta. Tytöt käyttävät energiajuomia nyt yhtä paljon kuin pojat, vaikka aiemmin käyttö oli yleisempää pojilla.
Syyskuussa Pirkanmaalla käynnistyvä Käytkö kierroksilla? -kampanja kannustaa eri kohderyhmiä rajoittamaan energiajuomien käyttöä nuorilla ja herättelee huomioimaan energiajuomien haittoja. Kampanjan aikana jaetaan julisteita kouluihin, nuorisotiloihin ja muihin julkisiin tiloihin, ja sen viestit näkyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä infonäytöillä. Kampanjan keskeisenä tavoitteena on innostaa alueen kuntia ja organisaatioita osallistumaan yhteiseen työhön nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Vetoomuksessa painotetaan, että energiajuomia tule myydä alle 15-vuotiaille. Kouluissa tulee huomioida energiajuomien käytön ikärajasuositukset. Myös harrastus- ja seuratoiminnassa sekä nuorisopalveluiden tiloissa on syytä kieltää energiajuomat. Mukana toiminnassa olevien yli 16-vuotiaiden on tärkeä toimia hyvänä esimerkkinä nuorille.
Suomessa lainsäädäntö ei tällä hetkellä aseta ikärajoja energiajuomien myynnille. Useissa Euroopan maissa tässä aiheesta käydään aktiivista keskustelua, ja sääntely vaihtelee maittain. Esimerkiksi Liettuassa energiajuomien myynti alle 18-vuotiaille on ollut kielletty jo yli vuosikymmenen ajan. Norjassa on juuri hyväksytty lakiesitys, joka kieltää energiajuomien myynnin alle 16-vuotiaille. Kielto astuu voimaan vuodenvaihteessa. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, ettei energiajuomia myytäisi alle 15-vuotiaille.
Energiajuomilla on monia haittoja
Nuorten energiajuomat ovat puhuttaneet esimerkiksi mediassa. Myös marraskuussa vuonna 2024 toteutetun päihdetilannekyselyn tuloksissa nousi esiin huoli nuorten energiajuomien käytöstä, ja useissa avoimissa vastauksissa esitettiin toiveita tilanteeseen puuttumisesta.
– Energiajuomat ovat vakiintuneet muiden virvoitusjuomien rinnalle. Haluamme herättää keskustelua siitä, onko nuorten hyvinvoinnin kannalta hyväksi, että he kuluttavat säännöllisesti kofeiinipitoisia juomia. Erityisesti huolta herättää se, että osa nuorista käyttää energiajuomia tarkoituksellisesti saadakseen niistä niin sanottuja “pärinöitä”, ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi kommentoi.
Pirkanmaalla ehkäisevän päihdetyön parissa energiajuomailmiö onkin tunnistettu riskiksi, vaikka energiajuomia ei luokitella päihteeksi. Asia on herättänyt keskustelua myös Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskustyöryhmissä. Juomat vaikuttavat myös nuorten terveyteen – ne ovat haitallisia hampaille, aiheuttavat riippuvuutta ja heikentävät ravitsemusta.
– Energiajuomissa on poikkeuksellisen korkea happamuus, minkä vuoksi ne aiheuttavat eroosiota hampaisiin. Eroosio on happojen vaikutuksesta johtuvaa hammaskiilteen kemiallista liukenemista, joka vaurioittaa hammaskiillettä pysyvästi, tarkentaa suun terveydenhuollon terveyden edistämisen koordinaattori Sari Ketola.
Vuonna 2024 julkaistujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan lapsille ja nuorille turvallinen kofeiinin määrä on enintään 3 milligrammaa painokiloa kohden päivässä. On myös tutkimusnäyttöä siitä, että jo yli 50 mg:n annokset voivat lisätä kofeiininsietokykyä, mikä voi viitata riippuvuuden kehittymiseen säännöllisessä käytössä.
– Energiajuomien sisältämä energia on käytännössä sokeria, jos sitäkään. Moni energiajuoma on makeutettu vähän tai ei lainkaan energiaa sisältävillä makeutusaineilla, joten ne eivät juurikaan sisällä varsinaista energiaa. Makea juoma voi hetkellisesti hämätä näläntunnetta, mutta ei ravitse kehoa. Säännöllinen ja monipuolinen syöminen sekä riittävä uni ovat avain hyvään vireystilaan, muistuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin suunnittelija, ravitsemusterapeutti Niina Taimisto.
Pirkanmaan hyvinvointialueen energiajuomavetoomus
Energiajuomavetoomuksen ovat laatineet yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi ja suun terveydenhuolto. Vetoomus on suunnattu elinkeinotoimijoille, huoltajille ja kaikille nuorten kanssa toimiville aikuisille. Vetoomuksen tavoitteena on, ettei energiajuomia myytäisi tai niiden käyttöä mahdollistettaisi alle 15-vuotiaille. Vetoomusta tukee Pirkanmaan hyvinvointialueen "Käytkö kierroksilla?" -viestintäkampanja, jolla kerrotaan aiheesta nuorille ja heidän arjessaan mukana oleville aikuisille
Yhteyshenkilöt
Iina Nummi
suunnittelija
ehkäisevä päihdetyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Pirkanmaan hyvinvointialue
044 473 9459
iina.nummi@pirha.fi
Niina Taimisto
suunnittelija
ravitsemus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Pirkanmaan hyvinvointialue
03 3116 9822
niina.taimisto@pirha.fi
Sari Ketola
koordinaattori,
suun terveyden edistäminen
Pirkanmaan hyvinvointialue
040 487 5162
sari.ketola@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tays Keskussairaalan Niveltien sulkua jatketaan29.8.2025 12:10:51 EEST | Tiedote
Niveltie on ollut lasten- ja nuorisopsykiatrian työmaan kohdalla vain kevyen liikenteen käytössä juhannuksesta alkaen. Ajoneuvoliikenteen katkosta ei ole ollut haittaa sairaalan toiminnalle. Järjestelyä on päätetty jatkaa elokuuhun 2026 asti työmaan tarpeista johtuen.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan psykiatrian avohoidon uudistuksesta 15. syyskuuta28.8.2025 09:05:40 EEST | Tiedote
Psykiatrian avohoito uudistuu syyskuussa ja samalla sosiaali- ja terveysasemien mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan. Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää aiheesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden kumppanuustalo Arttelissa 15.9. kello 13–15.
Mitä hoitoja iäkäs syöpäpotilas kestää? – Toimintakyvyn arviointi jokaiseen hoidon suunnittelun vaiheeseen27.8.2025 15:19:32 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella alkavassa hankkeessa kehitetään iäkkään syöpäpotilaan hoitoa. Potilaan toimintakyvyn arviointi otetaan osaksi jokaista syövän diagnostiikan ja hoidon suunnittelun vaihetta, jotta potilas saa juuri hänelle sopivaa hoitoa.
Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla25.8.2025 15:33:36 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus avautuu 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille 16. syyskuuta 2025. Sen jälkeen rokotukset etenevät porrastetusti eri kohderyhmiin.
Lähitorien toimipisteissä muutoksia Tampereen seudulla 1.9. alkaen25.8.2025 14:42:05 EEST | Tiedote
Lähitorilta saa neuvontaa ja ohjausta muun muassa hyvinvointialueen palveluista. Osa Tampereen lähitoritoiminnan toimipisteistä vaihtuu 1.9. alkaen. Tutustu uusiin lähitoreihin!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme