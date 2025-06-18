PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllistämisaikeet kohentuneet

PerheyritysPULSSI: Perheyritysten investoinneissa piristymistä 17.6.2025 06:00:00 EEST | Tiedote

Perheyritysten investointiaikeet ovat kohentuneet kevään aikana talouden epävarmuudesta huolimatta. PerheyritysPULSSI -kyselyn vastaajayrityksistä 24 prosenttia kertoo investoivansa tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Vielä maaliskuussa näin arvioi vain 17 prosenttia perheyrityksistä. Myös perheyritysten tuotteiden ja palvelujen kysynnässä näkyy myönteisiä merkkejä: 43 prosenttia perheyrityksistä ilmoittaa, että niiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut alkuvuoden aikana.