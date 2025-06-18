Perheyritysten liitto ry

PerheyritysPULSSI: Perheyritysten työllistämisaikeet kohentuneet

3.9.2025 06:00:00 EEST | Perheyritysten liitto ry | Tiedote

Perheyritysten näkymissä on palkata lisää työntekijöitä. Jopa 27 prosenttia perheyrityksistä ilmoittaa PerheyritysPULSSI -kyselyssä, että niiden henkilöstömäärä on kasvussa. Myös perheyritysten investoinnit ovat kasvussa. Investoinneissa näkyy selvää piristymistä kevään lukemiin: nyt 27 prosenttia yrityksistä ilmoittaa investoivansa viime vuotta enemmän.

Laitex Oy

Noin neljännes (27 prosenttia) perheyrityksistä arvioi, että niiden henkilöstömäärä kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että perheyritysten työllisyysluvut ovat kohentuneet kevään ja viime syksyn lukemista. Henkilöstömäärän lisäykset aiheutuvat muun muassa eläköitymisten vuoksi, sesonkityövoiman tarpeesta ja uusien sukupolvien mukaantulolla perheyritysten operatiiviseen toimintaan. Suurin osa perheyrityksistä arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan (56 prosenttia).

”Perheyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Maamme työllistävistä yrityksistä 70 prosenttia on perheyrityksiä. Henkilöstömäärän kasvu perheyrityksissä kertoo siitä, että kun talous osoittaa yhtään piristymisen merkkejä, perheyritykset haluavat panostaa Suomeen ja kantaa vastuuta yhteiskunnasta”, Vanhala-Harmanen sanoo. ”Tutkimusten mukaan perheyritykset pitävät kiinni työntekijöistään myös taloudellisesti haastavina aikoina”, hän jatkaa.

Perheyritysten investoinnit kasvussa

PerheyritysPULSSI -kyselyn vastaajayritykset kertovat investoivana tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna. Näin ilmoittaa 27 prosenttia perheyrityksistä. Perheyritysten investointeja ovat lisänneet esimerkiksi Euroopan viennin piristyminen. Tilausmäärien kasvu on vahvassa kasvussa. Nyt jopa 42 prosenttia perheyrityksistä kertoo tilauskantojen kasvusta.

Laitex Oy on materiaalinkäsittelyyn - yksittäisistä laitetoimituksista suuriin avaimet käteen -ratkaisuihin - erikoistunut vuonna 1986 perustettu perheyritys. Yritys työllistää 125 henkilöä, joista tuotannossa työskentelee 40 henkilöä ja toimihenkilöinä loput. Suomessa Laitex toimii Lappeenrannassa, Vantaalla ja Sastamalassa. Perheyrityksellä on tehtyjä toimituksia yli 80 maahan.

”Laitex käynnistää vielä tänä syksynä toimitilalaajennusinvestoinnin Lappeenrannassa. Tilauskantamme on nyt ennätyskorkealla, joskin vientipainotteinen. Tällä hetkellä kasvu tapahtuu pääosin Euroopassa, bioenergiaprojekteissa, joihin toimitamme materiaalinkäsittelyratkaisuja”, perheyritys Laitexin toimitusjohtaja Lasse Kurronen kertoo.

Kurrosen mukaan Laitexin henkilöstömäärä on kasvanut tänä vuonna yli 10 vakituisella työntekijällä. ”Työvoimaa on ollut kohtuullisen hyvin saatavilla. Lisäksi meillä on ollut tänä vuonna ennätysmäärä kesätyöntekijöitä.”

Suhdannenäkymissä suunta ylöspäin

Loppuvuoden suhdannenäkymät saavat PULSSI-kyselyssä erittäin myönteiset arviot. Vastaajayrityksistä 68 prosenttia kertoo, että loppuvuoden suhdannenäkymät ovat hyvät.

”Näin suurta toiveikkuutta ei ole nähty pariin vuoteen PULSSI-kyselyn tuloksissa. Toimialat ovat kuitenkin varsin jakaantuneet – osalla näkymät ovat hyvinkin kirkkaat, osalla on synkkää. Vastaajayrityksistä 32 prosenttia kertoo näkymien olevan heikot”, Vanhala-Harmanen kertoo.



PerheyritysPULSSI on Perheyritysten liiton neljä kertaa vuodessa jäsenilleen tekemä kysely. Suurin osa vastaajista on omistajia yrityksissä, joiden liikevaihto on 10–50 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät 10–250 henkeä. Vastaajat ovat tyypillisesti omistajayrittäjiä teollisuuden, palveluiden ja kaupan aloilta. Kyselyyn vastasi 96 perheyritysten edustajaa 18. -24.8.2025 välisenä aikana. 

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 500 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.  

