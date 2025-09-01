Espoo vahvistaa työnhaun neuvontaa asukkaille
Espoon ja Kauniaisten asukkaille avautuu uusi maksuton työnhaun neuvonnan palvelu 2.9.2025. Palvelua saa suomeksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja arabiaksi Espoon työllisyyspalvelujen auloissa kauppakeskus Sellossa ja Matinkylän Piispanportissa.
Palvelusta saat henkilökohtaista neuvontaa työnhaun eri vaiheisiin – olipa kyse CV:n hiomisesta, työhakemuksen laatimisesta, haastatteluun valmistautumisesta tai uusien työnhakukanavien löytämisestä. Neuvontaa on tarjolla myös yrittäjyyden aloittamiseen ja työmarkkinoiden ymmärtämiseen.
Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuutta Espoon työllisyyspalveluissa, vaan se on avoinna kenelle tahansa espoolaiselle tai kauniaislaiselle, joka kaipaa apua työnhakuun.
Missä ja milloin?
Työnhaun neuvontaa on tarjolla 2.9.2025 alkaen maanantaista perjantaihin klo 9–16 ilman ajanvarausta:
• Leppävaara: Työllisyyspalvelut, Sellon kauppakeskus, 2. krs.
• Matinkylä: Työllisyyspalvelut, Piispanportti 10 A, 1. krs.
Palvelukielet
|Palvelukieli
|Aika
|Paikka
|Suomi
|ma–pe klo 9–16
|Sello ja Piispanportti
|Englanti
|ma–pe klo 9–16
|Sello ja Piispanportti
|Ukraina
|ma-ke klo 9-16
|Sello
|to-pe klo 9-16
|Piispanportti
|Venäjä
|ma-ke 9-16
|Sello
|to-pe 9-16
|Piispanportti
|Arabia
|ma-ke 9-16
|Piispanportti
|to-pe
|Sello
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenPalvelupäällikköEspoon työllisyyspalvelutmerja.kyllonen@espoo.fi
