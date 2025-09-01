Espoo vahvistaa työnhaun neuvontaa asukkaille

Espoon ja Kauniaisten asukkaille avautuu uusi maksuton työnhaun neuvonnan palvelu 2.9.2025. Palvelua saa suomeksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja arabiaksi Espoon työllisyyspalvelujen auloissa kauppakeskus Sellossa ja Matinkylän Piispanportissa.