Espoo vahvistaa työnhaun neuvontaa asukkaille

1.9.2025 11:15:30 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon ja Kauniaisten asukkaille avautuu uusi maksuton työnhaun neuvonnan palvelu 2.9.2025. Palvelua saa suomeksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja arabiaksi Espoon työllisyyspalvelujen auloissa kauppakeskus Sellossa ja Matinkylän Piispanportissa.

Mies ja nainen tutkivat asiakirjaa.
Työnhaussa ei tarvitse jäädä yksin. Espoon työllisyyspalveluiden auloissa aloittaa uusi neuvontapalvelu, josta saa vinkkejä ja neuvontaa työnhakuun. Elias Metsämaa, Filmbutik Espoon kaupunki

Palvelusta saat henkilökohtaista neuvontaa työnhaun eri vaiheisiin – olipa kyse CV:n hiomisesta, työhakemuksen laatimisesta, haastatteluun valmistautumisesta tai uusien työnhakukanavien löytämisestä. Neuvontaa on tarjolla myös yrittäjyyden aloittamiseen ja työmarkkinoiden ymmärtämiseen.

Palvelun käyttö ei edellytä asiakkuutta Espoon työllisyyspalveluissa, vaan se on avoinna kenelle tahansa espoolaiselle tai kauniaislaiselle, joka kaipaa apua työnhakuun.

Missä ja milloin?

Työnhaun neuvontaa on tarjolla 2.9.2025 alkaen maanantaista perjantaihin klo 9–16 ilman ajanvarausta:
•    Leppävaara: Työllisyyspalvelut, Sellon kauppakeskus, 2. krs.
•    Matinkylä: Työllisyyspalvelut, Piispanportti 10 A, 1. krs.

Palvelukielet

Palvelukieli Aika Paikka
Suomi ma–pe klo 9–16 Sello ja Piispanportti
Englanti ma–pe klo 9–16 Sello ja Piispanportti
Ukraina ma-ke klo 9-16 Sello
  to-pe klo 9-16 Piispanportti
Venäjä ma-ke 9-16 Sello
  to-pe 9-16 Piispanportti
Arabia ma-ke 9-16 Piispanportti
  to-pe Sello

