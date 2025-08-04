Innostuneen vastaanoton saanut Goforen Huld-yritysosto toteutettu

- Tämä merkittävä yrityskauppa on osuva ja oikea-aikainen investointi Goforen kasvuun. Se on saanut erittäin hyvän vastaanoton niin henkilöstöltä, asiakkailta kuin sijoittajiltakin, sillä strateginen yhteensopivuutemme on ilmeinen. Olen hyvin innoissani näkymistämme niin Intelligent Industry -toimialalla kuin puolustukseen laajentuvalla Security-toimialalla unohtamatta kiehtovaa ja meille uutta avaruusosaamista, joka on yhä olennaisempaa puolustuksessa tai vaikkapa ilmastonmuutoksen torjunnassa, toteaa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Strategisen kumppanin asemaan teollisuudessa

Huldin osaaminen kaksinkertaistaa Goforen Intelligent Industry -liiketoiminnan henkilöstömäärän sekä laajentaa sen osaamista ja asiakasportfoliota. Huldin myötä Gofore saa tarjoomaansa täydennystä mm. sulautettujen järjestelmien kehitykseen, koneiden, laitteiden ja tuotannon tietoturvaan sekä toiminnalliseen turvallisuuteen. Tämä yhdistettynä vuonna 2023 hankittuihin Creanex-simulaattoreihin vahvistaa Goforen kykyä ottaa vastuulleen entistä laajempia koneiden ja laitteiden digitaalisen elinkaaren ja ohjelmisto-ohjatun tuotannon kokonaisuuksia. Lisäksi Huld-kauppa tuo kokonaan uutena alueena mekaniikkasuunnittelun ja teknisen dokumentoinnin osaamista.



- Teollisuuden tulevaisuus on arvoa tuottavissa digitaalisissa palveluissa, jotka rakentuvat yhä älykkäämpien laitteiden päälle. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää innovaatiota ja nopeaa tuotekehitystä sekä resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä. Asiakkaamme odottavat kumppanilta paitsi syvää ymmärrystä liiketoiminnastaan, myös jatkuvaa kykyä tuottaa arvoa sekä ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Huldin kanssa asemoidumme yhdessä asiakkaiden strategiseksi kumppaniksi, sanoo Goforen Intelligent Industry -liiketoiminnan johtaja Outi Määttä.

Kotimaisuus valttia puolustusalalla

Huldin hankinta vahvistaa myös merkittävästi Goforen turvallisuussektorin liiketoimintaa ja laajentaa sitä sisäisestä ja siviiliturvallisuudesta puolustussalalle. Huld on arvostettu toimija puolustussektorilla, ja yrityskauppa tuo mukanaan kasvun edellyttämät alan korkeat turvallisuus- ja muut erityisvaatimukset täyttävät kyvykkyydet ja tilat. Huld osallistuu parhaillaan mm. Suomen F-35-hävittäjähankintojen teknologiakehitykseen.

- Geopoliittinen tilanne on lisännyt merkittävästi tarvetta varautua entistä monipuolisempiin uhkiin. Lisäksi kaksoiskäytön (dual-use) merkitys on korostunut vaatien myös siviilisektorin ratkaisuilta uudenlaisia kyvykkyyksiä ja toimijoiden välistä kehitysyhteistyötä. Olemme nyt asiakkaillemme kotimainen, monipuolinen kumppani digitaalisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden tuottamisessa sekä puolustusratkaisujen turvallisissa ohjelmistoissa, toteaa Goforen turvallisuussektorin liiketoiminnan johtaja Markus Asikainen.

Huldilla on vuosikymmenten kokemus puolustukseen, kansalliseen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvistä hankkeista. Avaruudessa Huld toimittaa kriittisiä ohjausjärjestelmiä satelliittialustoille sekä tieteellistä tietojenkäsittelyä ilmakehän mittaus- ja kuvantamistehtävissä. Huld työskentelee turvallisuuden kannalta tärkeiden, testattujen ja validoitujen sekä vuosia ankarissa avaruusolosuhteissa toimivien ohjelmistojen parissa.

Huld on toimittanut avaruusinstrumentin ohjelmistoja ESAn (European Space Agency) Envisatista Kansainväliseen avaruusasemaan (ISS) sekä PLATO-, Sentinel- ja Biomass-satelliitteihin. Huld on myös mukana ESAn ja Ilmatieteen laitoksen hankkeessa kehittää Sodankylän arktisen avaruuskeskuksen kasvihuonekaasun ja metaanin mittausta.



Yhteistyö heti vauhtiin

Huldin liittyminen Gofore-konserniin tuo synergiaetuja, joita aletaan saman tien hyödyntää asiakkaiden hyväksi. Integraatiosuunnitelmia aletaan toteuttaa erityisesti Intelligent Industry -liiketoiminnan asiakashyödyt edellä. Goforella ja Huldilla on useita yhteisiä asiakkaita, joiden tuotteiden elinkaaren hallintaan kauppa tuo paitsi täydennystä, myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Huldin asiakkaisiin lukeutuvat mm. ABB, AGCO-Valtra, Airbus, ESA (European Space Agency), KONE, Metso, Valmet ja Wärtsilä.

Yrityskauppa tiedotettiin 4.7.2025. Se sai 14.8.2025 Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyvän päätöksen, joka oli kaupan toteutumisen yksi ehto. Huld-konsernin (RDV Holding Oy) koko osakekanta siirtyi tänään Goforen omistukseen ja kaikki Huldin osakkaat siirtyivät Goforen omistajiksi. Huldin taloudelliset luvut raportoidaan 1.9.2025 alkaen osana Gofore-konsernia.



Yrityskaupan toteutuksesta on tänään julkaistu erillinen pörssitiedote:

https://gofore.com/uutiset/goforen-huld-yrityskauppa-toteutettu-suunnattu-anti-osana-kauppahinnan-maksua/

Tiedote yrityskaupasta 4.7.2025:

https://gofore.com/uutiset/sisapiiritieto-gofore-ostaa-teknologiayritys-huldin-ja-kasvattaa-merkittavasti-asemaansa-alykkaassa-teollisuudessa-ja-turvallisuussektorilla/

Lisätietoja:



Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com