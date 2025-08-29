Wickström: Länsi-Uusimaa tarvitsee lisää ambulansseja

Pelastuslaitoksella Wickström keskusteli henkilöstön kanssa heidän arjestaan ensihoidossa ja pelastustyössä. Keskustelujen perusteella hän pitää alueen nykyisiä ensihoitoresursseja riittämättöminä.

– Yksi asia nousi erityisesti esiin: ambulanssien määrä Länsi-Uudenmaan läntisimmässä osassa on selvästi alimitoitettu. Pitkät välimatkat ja Raaseporin päivystyksen supistaminen tekevät tilanteesta kestämättömän, Wickström sanoo.

Raaseporin sairaalan päivystys toimii tällä hetkellä akuuttiyksikkönä klo 8–20, mutta käytännössä ambulanssit voivat tuoda potilaita sinne vain klo 18 asti, osasi henkilöstö kertoa vierailun aikana. Laboratoriopalvelut ovat saatavilla ainoastaan virka-aikana. Tämä johtaa yhä useamman potilaan kuljettamiseen Lohjalle tai muille päivystyspisteille, mikä lisää ensihoidon kuormitusta entisestään.

– Asukkaat ovat syystäkin huolissaan siitä, ehtiikö ambulanssi ajoissa. Yöllä ambulanssi voi olla ainoa keino päästä hoitoon, koska Kela-taksit eivät ole silloin käytettävissä. Päätöstä Raaseporin päivystyksen supistamisesta tehtäessä ei arvioitu sen vaikutuksia ensihoitoon. Hyvinvointialue vastaa päivystyksestä ja HUS ambulansseista, mutta kokonaisuutta ei ole selvästi suunniteltu asukkaiden näkökulmasta huomioiden pitkät etäisyydet Hangon niemeltä eikä Raaseporin saaristosta, Wickström korostaa.

Wickström muistuttaa myös, että Puolustusvoimien suunnitelmat laajentaa toimintaansa Raaseporissa tuovat lisähaasteita alueen terveydenhuollolle.

– Mikäli Uudenmaan prikaatin toiminta kasvaa, on Raaseporin sairaalan rooli syytä arvioida uudelleen, hän sanoo.

Wickström kertoo ottavansa ambulanssien resurssit esiin tiistaina HUSin johdon kanssa käytävissä keskusteluissa.