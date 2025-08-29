S-Pankki on jo kahdeksatta vuotta peräkkäin pankkialan arvostetuin brändi
S-Pankki on Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksen mukaan Suomen arvostetuin pankki- ja rahoitusalan brändi. Tutkimuksessa brändien arvostusta on mitattu suomalaisten kuluttajien mielipiteiden perusteella.
S-Pankki on jo kahdeksatta kertaa putkeen pankkialan arvostetuin brändi. Tutkimuksen mittarina toimiva arvostusindeksi oli S-Pankin osalta jatkanut nousuaan vuoteen 2024 verrattuna. Myös tutkimuksessa mitatut asiakastyytyväisyysindeksi ja suositteluhalukkuus (NPS) olivat nousseet edelleen viime vuoden lukemista.
“Olemme todella iloisia siitä, että suomalaiset näkevät meidät jälleen pankkialan arvostetuimpana brändinä. Rakennamme entistäkin asiakaslähtöisempää ja digitaalisempaa S-Pankkia. Haluamme olla asiakkaidemme paremman arjen kumppani, ja tarjota arkea sekä omaa taloudenpitoa helpottavia palveluita. On hienoa nähdä, että työmme tulokset näkyvät suomalaisten arvostuksena upeaa brändiämme kohtaan”, S-Pankin Asiakkuudet ja brändi -yksikön johtaja Anni Hiekkanen sanoo.
Brändien arvostus 2025 -tutkimuksessa selvitettiin 699 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin huhti-kesäkuussa 2025 ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.
Suomen mutkattomin pankki
S-Pankki kehittää jatkuvasti asiakaskokemustaan ja on määritellyt uuden asiakaskokemuksen tahtotilan – S-Pankin tavoitteena on olla Suomen mutkattomin pankki.
“Asiakkaamme kokevat jo nyt, että palvelumme ovat jo nyt helppokäyttöisiä ja etenkin S-mobiili kerää kiitosta. Emme kuitenkaan tyydy tähän, vaan kehitämme palveluitamme ja asiakaskokemustamme edelleen kohti Suomen mutkattominta pankkia”, Hiekkanen sanoo.
