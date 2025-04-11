TE-toimistojen toiminta päättyi vuoden alussa – KOSEK ja työllisyyspalvelut jatkavat yrittäjien ja työnantajien kumppanina

Uudistuksessa Suomeen muodostui 45 työllisyysaluetta. Niistä yksi on Keski-Pohjanmaan työllisyysalue, jonka Työllisyyspalvelut toimivat alueen jokaisessa kunnassa.

Vaikka palveluntuottajan nimi ja yhteystiedot muuttuivat vuodenvaihteessa, Kokkolassa yrityksiä ja muita työnantajia palvelevat lähtökohtaisesti samat tutut henkilöt kuin ennenkin. Palvelutehtävien lisäksi työllisyyspalvelut hoitavat myös yrityksiin liittyviä viranomaistehtäviä.

Myös yhteistyö KOSEKin kanssa jatkuu tiiviinä. Yhtenä esimerkkinä ovat starttirahahakemukset, joiden käsittelystä yrityspalveluissa vastaa Anu Jaakola.

- Starttirahahakemukset toimitetaan työllisyyspalveluille. Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jonka käsittelyprosessin käymme yhdessä läpi, kuten tähänkin asti, kertovat Anu Jaakola sekä yrityskehittäjä Sami Viljanen KOSEKista.





Apua ja tukea työllistämiseen ja työllistymiseen



Työnvälitys kuuluu työllisyyspalveluiden perustehtäviin. Yrityspalvelutiimi auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä esimerkiksi työpaikkailmoituksilla, työnvälityspalveluilla, työllistämisen tukikeinoilla, palkkatuella, työkokeilulla ja työolosuhteiden järjestelytuella. Sen lisäksi tarjolla on tukea työntekijän palkkaamiseen, työntekijän osaamisen kehittämiseen sekä yrityksen muutostilanteiden hoitamiseen.

- Yksinkertaisimmillaan työnvälityspalvelumme tarkoittaa työpaikkailmoitusten julkaisemista ja niiden hallinnointia. Aina yritykset eivät halua julkista työpaikkailmoitusta. Niissä tapauksissa etsimme ja esittelemme työnantajalle ehdokkaita työnhakijoiden joukosta. Työnhakijat saavat meiltä tietoa avoimista työpaikoista, ja autamme heitä löytämään osaamistaan ja tarpeitaan vastaavan työn, asiantuntija Johanna Leponiemi-Sandvik kertoo.

Yrityspalvelutiimin tehtäviin kuuluvat myös työvoimakoulutuksina toteutettavien rekrykoulutusten myöntäminen, hankinta ja hallinnointi. Rekrykoulutus on yrityksille yksi hyvä ratkaisu saada osaavaa työvoimaa, jos yritys ei ole onnistunut sellaista muuten hankkimaan, tai jos uusi työntekijä tarvitsee lisäosaamista. Koulutettavia voi olla yksi tai useampia, ja rekrykoulutus soveltuu monille eri aloille ja erilaisiin työtehtäviin. Työnantaja valitsee koulutettavat työllisyyspalveluiden ja koulutusjärjestäjän avustuksella.

Yrityspalvelutiimi voi olla myös järjestämässä rekrytapahtumia yhdessä työnantajien kanssa. Kokkolan kaupunki on mukana yhteiseurooppalaisessa Synclusive-hankkeessa, joka kehittää ja testaa uudenlaista toimintamallia työllistämisen ja työllistymisen helpottamiseksi.

Hankkeen puitteissa on toteutettu avoimia IisiRekry-tilaisuuksia, joista on saatu hyviä kokemuksia. Matalan kynnyksen periaatteella toimiva IisiRekry on yritykselle hyvä vaihtoehto silloin, kun tarkoituksena on palkata useita työntekijöitä. Yritykselle järjestetään puitteet, joissa sillä on mahdollisuus myös haastatella työnhakijoita samassa tilaisuudessa.

Työmarkkinat ovat tänä päivänä entistä kansainvälisemmät. EURES-verkosto auttaa työnantajia ja työntekijöitä kohtaamaan Euroopan alueella EURES-neuvojien opastaessa paikallisesti käytännön kysymyksissä. Yrityspalveluissa otetaan myös vastaan muista maista saapuvia avoimia työhakemuksia ja välitetään tarvittaessa eteenpäin työnantajille.





”Muutosturvassa korostuu hyvä tiedonkulku”



Yritysten ja muiden työnantajien muutosturvatilanteissa työllisyyspalvelut jakavat puolueetonta tietoa ja neuvontaa sekä työnantajille että työnhakijoille. Yhtenä tärkeänä osa-alueena on irtisanottavien jatkopolkujen kartoitus ja opastus.

- Muutosneuvotteluihin kuuluu tarkkoja määräaikoja, joiden rikkominen voi johtaa hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. YT-lain uusimmat muutokset tulivat voimaan 1.7.2025 ja niitä sovelletaan jatkossa yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää. Työnantajien, joiden palveluksessa on säännöllisesti 20-49 työntekijää, on kuitenkin noudatettava tiettyjä lain velvoitteita. Esimerkiksi kirjallinen neuvotteluesitys on toimitettava myös työvoimaviranomaiselle viimeistään, kun muutosneuvottelut alkavat, muutosturva-asiantuntija Anne Mäkipeura kertoo.

Muutosneuvottelut eivät koske alle 20 henkilöä työllistäviä työnantajia, mutta silloinkin työnantajan pitää antaa työntekijöille ennen irtisanomisia selvitys irtisanomisten syistä ja vaihtoehdoista, sekä kertoa heille saatavilla olevista työvoimapalveluista.

- Kaiken kaikkiaan tiedon välittäminen näissä tilanteissa on tärkeää. Siksi pidän paljon infotilaisuuksia Teamsissa ja teen myös yrityskäyntejä, Mäkipeura jatkaa.

Yrityspalveluita tuottaa Suomessa monta eri organisaatiota. Yrittäjien onkin joskus vaikea hahmottaa, mihin tahoon heidän täytyy milloinkin ottaa yhteyttä. KOSEKin ja työllisyyspalveluiden työntekijät liikkuvat paljon yrityksissä, joten yrittäjien kokema haaste on heillekin tuttu.

- Yrittäjiä toivottavasti helpottaa tieto KOSEKin ja työllisyyspalveluiden tiiviistä keskinäisestä yhteistyöstä. Ei haittaa, vaikka yrittäjä ei ole aluksi ottanut yhteyttä oikeaan osoitteeseen, koska me molemmat pystymme ohjaamaan asiakkaan sinne, missä kyseistä asiaa hoidetaan. Usein käy niinkin, että keskusteluissa yrittäjän kanssa tulee esille asioita, joiden kohdalla osaan sanoa heti, että apu löytyy työllisyyspalveluiden yrityspalvelusta, yrityskehittäjä Sami Viljanen KOSEKista sanoo.





Työnantaja- ja yrityspalveluiden yhteystiedot:



• Yrityspalvelut: Jaska Pensaari, 068289813, jaska.pensaari@kokkola.fi

• Yrityspalvelut, starttiraha: Anu Jaakola, 068289814, anu.jaakola@kokkola.fi

• Yrityspalvelut, muutosturva: Anne Mäkipeura, 068289811, anne.makipeura@kokkola.fi

• Yrityspalvelut, EURES ja KV-rekrytointipalvelut: Sanna Junttila, 068289812, sanna.junttila@kokkola.fi

• Yrityspalvelut, rekrykoulutukset: Johanna Leponiemi-Sandvik, 068289815, johanna.leponiemi-sandvik@kokkola.fi



