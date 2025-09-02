Alatori 3–5 suljetaan tilapäisesti 4.–5.9.
Alatori 3–5 kohdalla oleva katualue suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 4.-5.9.2025 kiinteistön julkisivuremonttiin liittyvien nostotöiden takia.
Kiinteistön sisäpihalta nostetaan nosturilla telineitä ja materiaaleja pois. Ahtaan katutilan vuoksi ajorata joudutaan sulkemaan töiden ajaksi. Jalankulkijoille järjestetään kulkuväylä työmaan ohi.
Nostotöitä tehdään 4.–5.9. klo 6–16. Työpäivän päätteeksi katualue avataan liikenteelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:+358403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Nedre torget 3–5 stängs tillfälligt 4–5.92.9.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Gatuområdet vid Nedre torget 3–5 stängs tillfälligt för trafik 4–5.9.2025 på grund av lyftarbeten i samband med fastighetens fasadrenovering.
Gruppmotionstimmar med zumba, minibands och motionsboxning i höst1.9.2025 14:03:34 EEST | Pressmeddelande
De mångsidiga motionsgrupperna som ordnas av Vasa stads idrottsservice inleds på måndag 1.9.2025. Man kan delta i alla motionsgrupper med ett förmånligt motionskort eller en engångsbiljett.
Zumbaa, minibands-jumppaa ja kuntonyrkkeilyä syksyn ryhmäliikuntatunneilla1.9.2025 14:01:26 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden monipuoliset liikuntaryhmät käynnistyvät maanantaina 1.9.2025. Kaikkiin liikuntaryhmiin voi osallistua edullisella liikuntakortilla tai kertalipuilla.
Andra våningen i huvudbiblioteket delvis stängd 1–13.9.20251.9.2025 12:47:55 EEST | Pressmeddelande
Materialet på Vasa huvudbiblioteks andra våning omorganiseras och största delen av andra våningen är stängd 1–13.9.2025. Den nuvarande ämnesområdesindelningen upphör och böckerna ordnas i nummerordning på samma sätt som i andra bibliotek i Finland. Samtidigt byter avdelningen namn till huvudbibliotekets vuxenavdelning.
Pääkirjaston toinen kerros osittain suljettu 1.–13.9.20251.9.2025 12:47:47 EEST | Tiedote
Vaasan pääkirjaston toisen kerroksen aineisto järjestetään uudelleen ja suurin osa toisesta kerroksesta on suljettu 1.–13.9.2025. Nykyinen aihepiirijako poistuu, ja kirjat siirretään luokkajärjestykseen kuten muissakin Suomen kirjastoissa. Samalla osaston nimeksi palautetaan pääkirjaston Aikuistenosasto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme