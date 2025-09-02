Vaasan kaupunki - Vasa stad

Alatori 3–5 suljetaan tilapäisesti 4.–5.9.

2.9.2025 15:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Alatori 3–5 kohdalla oleva katualue suljetaan tilapäisesti liikenteeltä 4.-5.9.2025 kiinteistön julkisivuremonttiin liittyvien nostotöiden takia.

Kiinteistön sisäpihalta nostetaan nosturilla telineitä ja materiaaleja pois. Ahtaan katutilan vuoksi ajorata joudutaan sulkemaan töiden ajaksi. Jalankulkijoille järjestetään kulkuväylä työmaan ohi.

Nostotöitä tehdään 4.–5.9. klo 6–16. Työpäivän päätteeksi katualue avataan liikenteelle.

