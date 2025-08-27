Heikki Kullan F1-Suomalainen kronikka - Tallit ja kuskit -kirja ilmestyy 18.9.
F1-historiassa suomalaiskuskit ovat urallaan edustaneet yhteensä 30 Grand Prix -tallia. Näistä toki Lotuksella, Sauberilla ja McLarenilla on ajanut neljäkin eri suomalaispilottia. Kun Suomen passin omistava maailmanmestari Nico Rosberg lasketaan mukaan, tiimimäärä kasvaa vielä kahdella.
Kaikki lähtöruudukkoon yltäneet suomalaiskuskit tuntenut toimittajaveteraani Heikki Kulta on tarttunut uuteen haasteeseen ja esittelee tässä teoksessa ns. suomalaistallit yksityiskohtaisemmin monia yhteisiä muistoja tuoreesti päivittämällä.
Joukosta poistunut F1-urheilumme pioneeri Leo Kinnunen teki heti kättelyssä varsinaista historiaa. Hän osallistui MM-sarjaan 1974 englantilaisen Surteesin autolla, mutta virallisesti Kinnusen tallina oli AAW Racing Team – eli hän ajoi oikeasti suomalaistiimissä. Kukaan muu F1-kuskeistamme ei ole ajanut samoin suomalaisnimen omanneessa tallissa.
Kaikkein menestyneimmissä tiimeissäkin suomalaistähdet ovat päässeet loistamaan – kuten McLarenin ohella Ferrarilla ja Mercedeksellä. Tämän vuosituhannen huipuista vain Red Bullin auto on jäänyt ilman suomalaisedustusta.
Kirja julkaistaan 18.9.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
