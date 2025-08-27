Readme.fi

Heikki Kullan F1-Suomalainen kronikka - Tallit ja kuskit -kirja ilmestyy 18.9.

2.9.2025 10:30:40 EEST | Readme.fi | Tiedote

Jaa

F1-historiassa suomalaiskuskit ovat urallaan edustaneet yhteensä 30 Grand Prix -tallia. Näistä toki Lotuksella, Sauberilla ja McLarenilla on ajanut neljäkin eri suomalaispilottia. Kun Suomen passin omistava maailmanmestari Nico Rosberg lasketaan mukaan, tiimimäärä kasvaa vielä kahdella.

Kansi_High res.
Kansi_High res.

Kaikki lähtöruudukkoon yltäneet suomalaiskuskit tuntenut toimittajaveteraani Heikki Kulta on tarttunut uuteen haasteeseen ja esittelee tässä teoksessa ns. suomalaistallit yksityiskohtaisemmin monia yhteisiä muistoja tuoreesti päivittämällä.

Joukosta poistunut F1-urheilumme pioneeri Leo Kinnunen teki heti kättelyssä varsinaista historiaa. Hän osallistui MM-sarjaan 1974 englantilaisen Surteesin autolla, mutta virallisesti Kinnusen tallina oli AAW Racing Team – eli hän ajoi oikeasti suomalaistiimissä. Kukaan muu F1-kuskeistamme ei ole ajanut samoin suomalaisnimen omanneessa tallissa.

Kaikkein menestyneimmissä tiimeissäkin suomalaistähdet ovat päässeet loistamaan – kuten McLarenin ohella Ferrarilla ja Mercedeksellä. Tämän vuosituhannen huipuista vain Red Bullin auto on jäänyt ilman suomalaisedustusta.

Kirja julkaistaan 18.9.2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi

Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Readme.fi

KUTSU: Jussi Halla-aho - Elämäkerta -kirjan ARVOSTELUKAPPALE NYT SAATAVILLA - Julkaisuvapaa 21.8.2025 klo 00.01. Julkistustilaisuus 21.8.2025 KLO 14.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha1.8.2025 10:06:43 EEST | Tiedote

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on koko julkisen elämänsä ajan herättänyt voimakkaita tunteita. Vankkumattomien kannattajiensa ansiosta hän on kerännyt ennätysmäisiä äänisaaliita useissa vaaleissa. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa häntä äänesti 615 802 suomalaista eli jokseenkin joka viides uurnilla käynyt. Samaan aikaan poliittisen kentän toisella laidalla on Halla-ahon mielipiteitä kohtaan tunnettu jopa suoranaista kauhua.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye