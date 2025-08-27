Heikki Kullan F1-Suomalainen kronikka - Tallit ja kuskit -kirja ilmestyy 18.9.

KUTSU: Pekka Ruissalon JUICE - Vuosi vuodelta -kirjan julkistustilaisuus 4.9.2025 Klo 15.00, Juicen kirjastossaTampereella. 18.8.2025 10:02:53 EEST | Kutsu

Juice Leskinen syntyi Juankosken kevättalveen ja kuoli Tampereen syksyssä 56 vuotta myöhemmin. Matkan varrella Leskinen ehti paljon: opetti Mikko Alatalon tekemään tekstejä ja innostui Beastie Boysista niin paljon, että halusi tehdä rap-biisin.