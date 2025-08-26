Valtatien 12 Joutjärvi–Uusikylä välin tiesuunnitelmaluonnokset esillä yleisötilaisuudessa 18.9.2025
Uudenmaan ELY-keskus ja Lahden kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi. Noin 17 kilometrin mittainen suunnittelualue alkaa Lahden Joutjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy Orimattilan Uudenkylän eritasoliittymään. Valtatie 12 on tärkeä itä–länsisuuntainen yhteys ja merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille. Nykyinen vilkasliikenteinen tie on koettu turvattomaksi, ja osa liikenteestä on siirtynyt rinnakkaistielle (mt 312).
Tiesuunnitelmassa liikenneturvallisuutta parannetaan. Sen mukaan valtatie levennetään Joutjärven ja Nastolan eritasoliittymien välillä nelikaistaiseksi. Nastolan ja Uudenkylän välillä tie muutetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää, jotka tukevat Lahden kaupungin nykyistä ja tulevaa maankäyttöä.
Suunnitelma vähentää meluhaittoja. Mukana on myös pohjavedensuojauksia, riista-aitoja ja ratkaisuja eläinten liikkumisen turvaamiseksi. Näitä ovat muun muassa alikulut ja liito-oravien ylityspaikat. Eläinten kulku valtatien poikki on huomioitu viime keväänä yleisötilaisuudesta asukkailta saadun palautteen perusteella.
”Tiesuunnitelmassa esitetty meluntorjunta hoidetaan pääasiassa meluvallein. Lisäksi torjunnassa käytetään meluaitoja ja melukaiteita esimerkiksi Villähteen tiheästi asutun alueen kohdalla. Valtatielle esitetyt meluntorjuntaratkaisut parantavat valtatien 12 läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen melutilannetta”, kertoo suunnittelua luotsaava Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta.
Valtatien 12 Joutjärven ja Uusikylän välinen tiesuunnitelma perustuu vuonna 2010 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä on arvioitu hankkeen ympäristövaikutukset (YVA). Nyt määritetään tarkka tien tilantarve ja yksityiskohdat, kuten liittymiset valtatiehen, uudet kulkuyhteydet ja meluesteet. Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2026, mutta hankkeen toteutusaikataulu ei ole vielä tiedossa.
Tutustu tiesuunnitelmaluonnoksiin yleisötilaisuudessa ja jätä palautetta
Hankkeen toinen yleisötilaisuus järjestetään Nastolassa torstaina 18.9.2025 klo 17.30–19.00 Rakokiven monitoimitalo Loistossa (Toritie 6). Tilaisuudessa esitellään tiesuunnitelmaluonnoksia ja melumallinnuksen tulokset, minkä jälkeen aiheesta keskustellaan pienryhmissä karttojen äärellä. Esittelyyn voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsissa ja esittää myös kysymyksiä sitä kautta kokouksen keskustelussa, linkki kokoukseen löytyy hankkeen internetsivuilta https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.
Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua ja jättää niistä palautetta kyselyn kautta, joka on avoinna 18.9–5.10.2025. Linkki kyselyyn löytyy myös hankkeen nettisivuilta.
Lisätietoja:
Hankkeen internetsivuilla lisätietoja, linkki karttapalautekyselyyn ja liittymislinkki yleisötilaisuuden etäosallistumista varten: https://vayla.fi/joutjarvi-uusikyla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Elf, projektipäällikkö, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Puh. 0295 021 395, etuni-mi.sukunimi@ely-keskus.fi
Lotta-Maija Salmelin, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, Puh. 0400 941 403, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Sysselsättningsöversikt för Nyland: Arbetslösheten ökade mest bland personer som endast gått grundskolan26.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Nylands sysselsättningsöversikt för juli har publicerats. Enligt den fanns det 13,8 % mer arbetslösa arbetssökande i Nyland än året innan. I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande i området 119 445, varav 5 386 var permitterade.
Uudenmaan työllisyyskatsaus: Pelkän peruskoulun käyneiden työttömyys noussut eniten26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Uudenmaan heinäkuuta koskeva työllisyyskatsaus on julkaistu. Sen mukaan Uudellamaalla oli työttömiä työnhakijoita 13,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Heinäkuun lopussa alueella oli 119 445 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 5 386.
Nattliga avstängningar i tunnlarna Mästartunneln, Kägeluddstunneln och Jättebergs tunnel (Hiidenkallion tunneli) i Esbo nästa vecka22.8.2025 15:28:00 EEST | Pressmeddelande
Tunnlarna stängs tillfälligt för trafik på grund av service- och underhållsarbeten. Avstängningarna gäller båda körriktningarna och sker under nattens timmar.
Yösulkuja Espoossa Mestarintunnelissa sekä Keilaniemen ja Hiidenkallion tunneleissa ensi viikolla22.8.2025 15:28:00 EEST | Tiedote
Tunnelit suljetaan tilapäisesti liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten. Sulut koskevat molempia ajosuuntia ja ajoittuvat öisiin tunteihin.
Tunnlarna Liipolas och Patomäkis tunnlar vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik på grund av en räddningsövning den 4 september kl. 8.00–13.0022.8.2025 10:18:00 EEST | Pressmeddelande
Tunnlarna Liipola och Patomäki vid Lahtis södra ringväg (rv 12) stängs för trafik den 4 september kl. 8.00–13.00 på grund av en räddningsövning i Liipola-tunneln. Syftet med övningen är att utveckla myndighetssamarbetet i en krävande tunnelmiljö genom ett iscensatt storolycksscenario.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme