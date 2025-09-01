Naantalin kaupunki

Naantali kysyy kuntalaisilta näkemyksiä matkailun kehittämisestä

2.9.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Kuntalaisille kohdennetussa kyselyssä kaupunki pyytää näkemyksiä muun muassa matkailun hyödyistä ja haitoista, kehityskohteista ja palveluista.

Ihmisiä kävelemässä kesäisessä Naantalin rannassa.
Naantalin kaupunki haluaa osallistaa myös kaupunkilaisia matkailutyössä. Jaska Poikonen

Naantali uudelleenorganisoi matkailutoimintonsa. Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä matkailusta. Asukaskysely toteutetaan päätöksenteon tueksi.

Muutos mahdollistaa tehokkaan matkailutyön organisoinnin ja tarjoaa monipuolisen keinovalikoiman matkailuelinkeinon kehittämiseen.

  • Matkailukohteena Naantalin hyvän tunnettuuden ylläpitäminen edellyttää uusia avauksia. Tuttujen ja vetovoimaisten kohteiden lisäksi on hyödynnettävä myös saariston mahdollisuuksia, linjaa kaupungin matkailupäällikkö Janne Tienpää.

Asukaskysely matkailusta 

Kaupunki haluaa kehittää Naantalin alueen matkailua entistä monipuolisemmaksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tätä varten kaupunki toteuttaa asukaskyselyn matkailusta, jossa se pyytää paikkakuntalaisten näkemyksiä matkailun nykytilanteesta ja sen tulevasta suunnasta.

  • Jokainen vastaus auttaa meitä elinvoimaisemman ja kaikille viihtyisämmän kotiseudun ja matkailukohteen rakentamisessa, Tienpää kertoo.

Kysely suoritetaan anonyymisti. Kysely on avoinna 2.-18.9.2025.

Loppuvuodesta 2025 kaupunki järjestää matkailuasioista avoimen keskustelutilaisuuden, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

  • Vastaavaa vuoropuhelua käymme myös elinkeinoelämän, eri sidosryhmien ja kaupungin luottamushenkilöiden kanssa.

Kyselyn toteuttaa Naantalin kaupungin kehittämispalveluiden matkailutoimi.

Avainsanat

matkailunaantalin kaupunkitutkimuskysely

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ihmisiä kävelemässä kesäisessä Naantalin rannassa.
Naantalin kaupunki haluaa osallistaa myös kaupunkilaisia matkailutyössä.
Jaska Poikonen
Lataa

Linkit

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye