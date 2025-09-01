Naantali kysyy kuntalaisilta näkemyksiä matkailun kehittämisestä
Kuntalaisille kohdennetussa kyselyssä kaupunki pyytää näkemyksiä muun muassa matkailun hyödyistä ja haitoista, kehityskohteista ja palveluista.
Naantali uudelleenorganisoi matkailutoimintonsa. Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä matkailusta. Asukaskysely toteutetaan päätöksenteon tueksi.
Muutos mahdollistaa tehokkaan matkailutyön organisoinnin ja tarjoaa monipuolisen keinovalikoiman matkailuelinkeinon kehittämiseen.
- Matkailukohteena Naantalin hyvän tunnettuuden ylläpitäminen edellyttää uusia avauksia. Tuttujen ja vetovoimaisten kohteiden lisäksi on hyödynnettävä myös saariston mahdollisuuksia, linjaa kaupungin matkailupäällikkö Janne Tienpää.
Asukaskysely matkailusta
Kaupunki haluaa kehittää Naantalin alueen matkailua entistä monipuolisemmaksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tätä varten kaupunki toteuttaa asukaskyselyn matkailusta, jossa se pyytää paikkakuntalaisten näkemyksiä matkailun nykytilanteesta ja sen tulevasta suunnasta.
- Jokainen vastaus auttaa meitä elinvoimaisemman ja kaikille viihtyisämmän kotiseudun ja matkailukohteen rakentamisessa, Tienpää kertoo.
Kysely suoritetaan anonyymisti. Kysely on avoinna 2.-18.9.2025.
Loppuvuodesta 2025 kaupunki järjestää matkailuasioista avoimen keskustelutilaisuuden, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
- Vastaavaa vuoropuhelua käymme myös elinkeinoelämän, eri sidosryhmien ja kaupungin luottamushenkilöiden kanssa.
Kyselyn toteuttaa Naantalin kaupungin kehittämispalveluiden matkailutoimi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne TienpääNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
Kuvat
Linkit
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
