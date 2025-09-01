Naantali kysyy kuntalaisilta näkemyksiä matkailun kehittämisestä

Naantali uudelleenorganisoi matkailutoimintonsa. Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä matkailusta. Asukaskysely toteutetaan päätöksenteon tueksi.

Muutos mahdollistaa tehokkaan matkailutyön organisoinnin ja tarjoaa monipuolisen keinovalikoiman matkailuelinkeinon kehittämiseen.

Matkailukohteena Naantalin hyvän tunnettuuden ylläpitäminen edellyttää uusia avauksia. Tuttujen ja vetovoimaisten kohteiden lisäksi on hyödynnettävä myös saariston mahdollisuuksia, linjaa kaupungin matkailupäällikkö Janne Tienpää.

Asukaskysely matkailusta

Kaupunki haluaa kehittää Naantalin alueen matkailua entistä monipuolisemmaksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tätä varten kaupunki toteuttaa asukaskyselyn matkailusta, jossa se pyytää paikkakuntalaisten näkemyksiä matkailun nykytilanteesta ja sen tulevasta suunnasta.

Jokainen vastaus auttaa meitä elinvoimaisemman ja kaikille viihtyisämmän kotiseudun ja matkailukohteen rakentamisessa, Tienpää kertoo.





Kysely suoritetaan anonyymisti. Kysely on avoinna 2.-18.9.2025.

Loppuvuodesta 2025 kaupunki järjestää matkailuasioista avoimen keskustelutilaisuuden, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaavaa vuoropuhelua käymme myös elinkeinoelämän, eri sidosryhmien ja kaupungin luottamushenkilöiden kanssa.

Kyselyn toteuttaa Naantalin kaupungin kehittämispalveluiden matkailutoimi.