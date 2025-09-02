Suomen ympäristökeskus

Myös vesihuollossa syytä sopeutua ilmastonmuutokseen

2.9.2025 09:07:14 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Jaa

Vesihuolto on huoltovarmuuden kannalta kriittinen toimiala, jonka toimintavarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet, myrskyt, ukkoset ja pitkät kuivuusjaksot haastavat Suomen vesihuollon luotettavuutta tulevaisuudessa.

Valokuvassa sadettaja kastelee nurmikkoa.
Kuivuus- ja hellejaksojen aikana vedenkäyttö lisääntyy, mikä osaltaan voi aiheuttaa ongelmia veden riittävyydelle. Chinart - stock.adobe.com

Suomen ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan lisääntyvät sään ääri-ilmiöt aiheuttavat riskin vesihuollolle. Myrskyt ja ukkoset voivat aiheuttaa sähkökatkoja, jotka vaikeuttavat veden käsittelyä, jakelua ja jätevesien pumppausta. Rankkasateet, tulvat ja helteet heikentävät veden laatua ja kuivuusjaksot uhkaavat pohjaveden riittävyyttä.

Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jari Rintalan mukaan tällaisia ääriolosuhteista johtuneita vesihuollon häiriöitä on meillä koettu jo useita.

— Esimerkiksi vuosien 2002–2003 ja 2018 kuivuudet laskivat pohjavesipintoja jopa usealla metrillä erityisesti Lounais- ja Keski-Suomessa.

— Se johti paikoin myös veden riittävyysongelmiin.

Kuivuusjaksot ja rankkasateet merkittävin riski

Suomen pohja- ja pintavesivarat ovat kokonaisuudessaan runsaat ja pääosin hyvälaatuiset. Vesihuollosta 65 prosenttia perustuu pohja- tai tekopohjaveteen ja 35 prosenttia pintaveteen. Pohjavesivarat kuitenkin vaihtelevat alueittain ja ovat rannikkoalueilla jo lähes kokonaan käytössä. Pitkät kuivuusjaksot ja toisaalta tulvat voivat uhata veden riittävyyttä ja laatua.

Pintavettä käyttävät Suomessa pääosin suuret kaupungit. Niille uhkana on hellejaksot, jolloin veden laatu heikkenee ja vedenkäsittely vaikeutuu. Erikoissuunnittelija Johanna Herttuainen Suomen ympäristökeskuksesta huomauttaa, että tähän ongelmaan on jo törmätty kesällä esimerkiksi Ruotsissa.

— Tukholmassa asukkaita kehotettiin säästämään vettä, koska vesilaitos ei pystynyt tuottamaan Mälaren-järven lämpimästä vedestä normaalia määrää käyttövettä.

Lisäksi kuivuusaikana kasteluveden tarve kasvaa esimerkiksi maataloudessa ja golfkentillä. Toisaalta rankkasateet taas lisäävät hulevesiä viemäreissä, mikä voi johtaa ylivuotoihin ja puhdistamattoman jäteveden päätymiseen luontoon ja vedenottamoiden raakaveteen.

Sopeutumistoimet määriteltävä tapauskohtaisesti

Poikkeukselliset sääilmiöt ovat jo saaneet monet vesihuoltolaitokset varautumaan ilmastonmuutokseen. Laitokset ovat velvoitettuja arvioimaan ja hallitsemaan talousveden laaturiskejä sosiaali- ja terveysministeriön talousveden riskinhallintajärjestelmän (WSP, Water Safety Plan) avulla. 

Suomen ympäristökeskus on myös kehittänyt maksuttoman Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutumisen Vilso-työkalun, jolla vesilaitokset voivat arvioida valmiuksiaan ja sopeutumistarpeitaan aina vuoteen 2070 saakka.

Keskeisiä toimia vesihuollon turvaamiseksi muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ovat kaivojen sijoittaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle, kaivojen syventäminen, varavedenottopaikkojen selvittäminen, verkostojen saneeraus ja varavoimalähteiden käyttöönotto. Myös maankäytön suunnittelussa on huomioitava vedenhankinnan turvaaminen muun muassa riskitoimintojen sijoittamisessa. Vesihuoltolaitosten yhteistyöllä voidaan parantaa varautumista ja järjestelmien toimintavarmuutta. 

Suomen vesivarastojen määrän ja laadun arvioidaan säilyvän pääosin hyvinä myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Alueellisia eroja ja toimintahäiriöitä voi kuitenkin esiintyä, erikoissuunnittelija Rintala muistuttaa.

— Sademäärien, lämpötilojen ja myrskyjen muutokset vaihtelevat eri puolilla maata, joten viime kädessä sopeutumistoimet on määriteltävä laitostasolla ja paikallisiin olosuhteisiin sovittaen.

Avainsanat

kestävyysmurrosvesihuoltoilmastonmuutosilmastonmuutoksen vaikutuksetsään ääri-ilmiöt

Yhteyshenkilöt

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Linkit

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi/fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye