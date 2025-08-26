Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle tunnelin pesutöiden ja määräaikaistarkastuksen vuoksi 11. – 12.9 ja 16. – 17.9.2025

1.9.2025 11:52:48 EEST | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän huoltotöiden ja määräaikaistarkastuksen takia ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.

Kartta, jossa on merkitty punaisella Husulan tunnelin varareitti.
Husulan tunnelin varareitti.

Husulan tunneli suljetaan 11.9.2025 kello 9.00 – 12.9.2025 kello 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Tunneli suljetaan tunnelijärjestelmän pesutöiden takia. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä. 

Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti myös 16.9. 2025 klo 9.00–17.9.2025 klo 18.00 väliseksi ajaksi määräaikaistarkastuksen takia. Vaikutus on molempiin suuntiin, ja tunnelin putki avataan liikenteelle heti määräaikaistarkastuksen päätyttyä. 

Liikenne ohjataan liitteenä olevalle tunnelin varareitille. 

Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkemiset voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla. 


Yhteyshenkilöt

- Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Suomi Oy, Niilo Kukkonen, p.040 653 0173, niilo.kukkonen@yit.fi

Kuvat

Kartta, jossa on merkitty punaisella Husulan tunnelin varareitti.
Husulan tunnelin varareitti.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomessa oli heinäkuun lopussa 17476 työtöntä työnhakijaa26.8.2025 08:23:27 EEST | Tiedote

Työttömien määrä oli heinäkuussa 1355 henkilöä (+8 %) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä nousi alueella 14 prosenttia vuodentakaisesta ja 32 prosenttia kesäkuusta. Nuorisotyöttömiä oli 11 prosenttia enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni muissa kaakon seutukunnissa, paitsi Kotka-Haminan seudulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye