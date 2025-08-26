Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan tilapäisesti kiertotielle tunnelin pesutöiden ja määräaikaistarkastuksen vuoksi 11. – 12.9 ja 16. – 17.9.2025
Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti tunnelijärjestelmän huoltotöiden ja määräaikaistarkastuksen takia ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille.
Husulan tunneli suljetaan 11.9.2025 kello 9.00 – 12.9.2025 kello 18.00 väliseksi ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin. Tunneli suljetaan tunnelijärjestelmän pesutöiden takia. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä.
Husulan tunneli suljetaan tilapäisesti myös 16.9. 2025 klo 9.00–17.9.2025 klo 18.00 väliseksi ajaksi määräaikaistarkastuksen takia. Vaikutus on molempiin suuntiin, ja tunnelin putki avataan liikenteelle heti määräaikaistarkastuksen päätyttyä.
Liikenne ohjataan liitteenä olevalle tunnelin varareitille.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkemiset voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Yhteyshenkilöt
- Työn aikaisesta liikennejärjestelystä vastaa YIT Suomi Oy, Niilo Kukkonen, p.040 653 0173, niilo.kukkonen@yit.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
