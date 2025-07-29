GRK Infra Oyj

GRK laajentaa toimintaansa Etelä-Ruotsiin: uusi aluejohto on nimitetty, toimipiste avataan Tukholmaan

1.9.2025 12:25:00 EEST | GRK Infra Oyj | Tiedote

GRK laajentaa strategiansa mukaisesti toimintaansa Etelä-Ruotsiin. GRK on nimittänyt uuden alueorganisaationsa johtohenkilöt: Etelä-Ruotsin aluejohtajaksi on nimitetty Lars Henriksson, strategia- ja liiketoimintajohtajaksi Jacob Westerlund ja tarjoustoiminnan johtajaksi Muhassad Dhadad. Uuden alueorganisaation muodostamisen lisäksi GRK avaa uuden toimipisteen Tukholmaan tukemaan Etelä-Ruotsin alueorganisaation rakentamista ja kasvua. 

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva infrarakentamisen konserni. Strategiansa mukaisesti GRK:n tavoitteena on kannattava kasvu, jonka jatkumista haetaan myös maantieteellisen laajentumisen kautta. GRK:n liiketoiminta on kasvanut Ruotsissa viime vuosina merkittävästi ja yhtiöllä on Pohjois-Ruotsissa vahva jalansija.   

Uusien rekrytointien ja Tukholman toimipisteen avaamisella GRK tavoittelee uusia projekteja erityisesti eteläisestä Ruotsista, jossa infrarakentamisen markkina kasvaa.  
 
Uuden alueorganisaation rakentaminen alkaa 
 
Lars Henriksson on rekrytoitu aluejohtajaksi rakentamaan uutta Etelä-Ruotsin alueorganisaatiota yhdessä Jacob Westerlundin ja Muhassad Dhadadin kanssa. Henriksson ja Westerlund raportoivat GRK Sverige AB:n toimitusjohtajalle ja Dhadad puolestaan Henrikssonille. 

Henriksson aloittaa GRK:n aluejohtajana 1.9.2025. Henriksson on työskennellyt aiemmin infrarakentamiseen keskittyneen Itineran palveluksessa, jossa hän on ollut rakentamassa vastaavaa organisaatiota Ruotsiin. Liiketoiminta- ja strategiajohtajaksi nimitetty Westerlund aloitti työnsä 11.8.2025. Hän siirtyi GRK:lle NYABilta.  Tarjouslaskennan johtoon nimitetty Dhadad aloitti GRK:lla 18.8.2025. Hän on työskennellyt aiemmin Infrakraftilla. 
 

Kasvua haetaan myös yritysostoin 

GRK hakee kasvua Ruotsissa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Tukholman toimipisteeseen tullaan rekrytoimaan nopealla tahdilla noin 5–10 uutta infra-alan asiantuntijaa. Tämän lisäksi GRK selvittää koko ajan myös yritysostojen mahdollisuutta toiminnan laajentamiseksi.   

”Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvuamme Ruotsissa, jossa meillä on näyttöjä monimutkaisten infraprojektien toteuttamisesta. Uusien rekrytointien myötä saamme osaamista, jonka avulla pääsemme kilpailemaan muun muassa merkittävistä teollisuus- ja allianssiprojekteista Etelä-Ruotsissa”, GRK Sverige AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää kertoo. 

Tammi-kesäkuussa 2025 GRK:n liikevaihdosta noin 43 prosenttia muodostui Ruotsissa, jossa liikevaihto kasvoi merkittävästi noin 174 miljoonaan euroon.   

GRK

GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 100 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.

GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS ja Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Tytäryhtiöt GRK Suomi Oy, GRK Eesti AS ja GRK Sverige AB harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.

