GRK laajentaa toimintaansa Etelä-Ruotsiin: uusi aluejohto on nimitetty, toimipiste avataan Tukholmaan

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva infrarakentamisen konserni. Strategiansa mukaisesti GRK:n tavoitteena on kannattava kasvu, jonka jatkumista haetaan myös maantieteellisen laajentumisen kautta. GRK:n liiketoiminta on kasvanut Ruotsissa viime vuosina merkittävästi ja yhtiöllä on Pohjois-Ruotsissa vahva jalansija.

Uusien rekrytointien ja Tukholman toimipisteen avaamisella GRK tavoittelee uusia projekteja erityisesti eteläisestä Ruotsista, jossa infrarakentamisen markkina kasvaa.



Uuden alueorganisaation rakentaminen alkaa



Lars Henriksson on rekrytoitu aluejohtajaksi rakentamaan uutta Etelä-Ruotsin alueorganisaatiota yhdessä Jacob Westerlundin ja Muhassad Dhadadin kanssa. Henriksson ja Westerlund raportoivat GRK Sverige AB:n toimitusjohtajalle ja Dhadad puolestaan Henrikssonille.

Henriksson aloittaa GRK:n aluejohtajana 1.9.2025. Henriksson on työskennellyt aiemmin infrarakentamiseen keskittyneen Itineran palveluksessa, jossa hän on ollut rakentamassa vastaavaa organisaatiota Ruotsiin. Liiketoiminta- ja strategiajohtajaksi nimitetty Westerlund aloitti työnsä 11.8.2025. Hän siirtyi GRK:lle NYABilta. Tarjouslaskennan johtoon nimitetty Dhadad aloitti GRK:lla 18.8.2025. Hän on työskennellyt aiemmin Infrakraftilla.



Kasvua haetaan myös yritysostoin

GRK hakee kasvua Ruotsissa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Tukholman toimipisteeseen tullaan rekrytoimaan nopealla tahdilla noin 5–10 uutta infra-alan asiantuntijaa. Tämän lisäksi GRK selvittää koko ajan myös yritysostojen mahdollisuutta toiminnan laajentamiseksi.

”Tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvuamme Ruotsissa, jossa meillä on näyttöjä monimutkaisten infraprojektien toteuttamisesta. Uusien rekrytointien myötä saamme osaamista, jonka avulla pääsemme kilpailemaan muun muassa merkittävistä teollisuus- ja allianssiprojekteista Etelä-Ruotsissa”, GRK Sverige AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää kertoo.

Tammi-kesäkuussa 2025 GRK:n liikevaihdosta noin 43 prosenttia muodostui Ruotsissa, jossa liikevaihto kasvoi merkittävästi noin 174 miljoonaan euroon.