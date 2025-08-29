Helsingin perhehoito etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä
Järjestämme maanantaina 15.9. infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet.
Paikan päällä on kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan.
Infotilaisuus järjestetään maanantaina 15.9.25 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa, os. Toinen Linja 4 A. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset infotilaisuuteen maanantaihin 15.9. klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi
Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Voit itse päättää, mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa:
- viikonlopuksi tukiperheenä
- sijaisperheen lomasijaiseksi
- työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi
- kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana
Perhehoidon eri muodoista voit lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta
Ajoissa kotiin -kampanjan teema on tänä vuonna “Iloa perhehoidossa”
Helsingin perhehoito on mukana valtakunnallisessa Ajoissa kotiin -kampanjassa, jonka tarkoituksena on tiedottaa perhehoidon mahdollisuuksista ja rekrytoida uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä.
Valtakunnallinen kampanja toteutetaan 8.–19.9. yhteistyössä hyvinvointialueiden, järjestöjen ja perhehoitoa tuottavien yritysten kanssa. Kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto.
Kampanjan aikana perhehoito on vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa ja ympäri Suomea järjestetään infotilaisuuksia ja tempauksia. Tänä vuonna kampanjan suojelijana toimii koomikko Mikko Vaismaa. Vaismaa muistuttaa, että yhteiskunnassamme on eri-ikäisiä ihmisiä, joiden elämä ei ole mennyt niin kuin oppikirjoissa. Moni heistä voi hyötyä perhehoitajan kaltaisesta rinnalla kulkijasta.
Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt
Anu Turri, Helsingin perhehoito
puh. 09 310 43294 tai 050 328 9983
anu.turri@hel.fi
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 2.9. kokouksen ennakkotiedote29.8.2025 13:27:28 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kokous on tiistaina 2. syyskuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa toimialan ensi vuoden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman käsittelyn. Lisäksi lautakunta käsittelee suun terveydenhuollon palvelujen hankintoja.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen päätöstiedote26.8.2025 18:40:11 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 26. elokuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.8. kokouksen ennakkotiedote22.8.2025 13:07:11 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. elokuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa talouden ja toiminnan toista vuosiennustetta, mikä näyttää suunnitellusti ylijäämäiseltä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 12.8. kokouksen päätöstiedote12.8.2025 17:30:41 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti syyskauden ensimmäisen kokouksensa tiistaina 12. elokuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 12.8. kokouksen ennakkotiedote8.8.2025 16:59:20 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 12. elokuuta klo 16.15.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme