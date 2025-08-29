Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsingin perhehoito etsii uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä

1.9.2025 12:12:28 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Järjestämme maanantaina 15.9. infotilaisuuden, johon ovat tervetulleita kaikki perhehoidon eri toimintamuodoista kiinnostuneet.

Äiti ja tytär istuvat sylikkäin nojatuolissa.
Kaisa Sunimento

Paikan päällä on kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan. 

Infotilaisuus järjestetään maanantaina 15.9.25 klo 17.30–19.30 Kallion virastotalossa, os. Toinen Linja 4 A.  Tervetuloa!

Ilmoittautumiset infotilaisuuteen maanantaihin 15.9. klo 12 mennessä lomakkeella tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi

Perhehoidossa on tarjolla monenlaisia tehtäviä. Voit itse päättää, mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa:

  • viikonlopuksi tukiperheenä 
  • sijaisperheen lomasijaiseksi 
  • työnkaltaisesti vastaanottoperheeksi  
  • kasvatusvastuuseen sijaisvanhempana 

Perhehoidon eri muodoista voit lukea Helsingin kaupungin verkkosivuilta

Ajoissa kotiin -kampanjan teema on tänä vuonna “Iloa perhehoidossa”

Helsingin perhehoito on mukana valtakunnallisessa Ajoissa kotiin -kampanjassa, jonka tarkoituksena on tiedottaa perhehoidon mahdollisuuksista ja rekrytoida uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä.

Valtakunnallinen kampanja toteutetaan 8.–19.9. yhteistyössä hyvinvointialueiden, järjestöjen ja perhehoitoa tuottavien yritysten kanssa. Kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto.

Kampanjan aikana perhehoito on vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa ja ympäri Suomea järjestetään infotilaisuuksia ja tempauksia. Tänä vuonna kampanjan suojelijana toimii koomikko Mikko Vaismaa. Vaismaa muistuttaa, että yhteiskunnassamme on eri-ikäisiä ihmisiä, joiden elämä ei ole mennyt niin kuin oppikirjoissa. Moni heistä voi hyötyä perhehoitajan kaltaisesta rinnalla kulkijasta.

Lisätietoa ja sijaisvanhempien haastattelupyynnöt

Anu Turri, Helsingin perhehoito
puh. 09 310 43294 tai 050 328 9983
anu.turri@hel.fi


