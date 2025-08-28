Demarinaiset varoittavat järjestöleikkausten seurauksista
Demarinaiset yhtyvät järjestökentän hätähuutoon järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Ministeri Riikka Purra ja valtiovarainministeriö esittivät 100 miljoonan euron lisäleikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Jo aiemmin hallitus on päättänyt 140 miljoonan euron eli 36 prosentin leikkauksista valtionavustuksiin. Demarinaisten puheenjohtajisto vaatii, että hallitus budjettiriihessään tunnistaa järjestöjen arvokkaan työn ja ei toteuta näitä Purran leikkauksia.
"Toteutuessaan esitys tarkoittaisi, että sote-järjestöjen valtionavustuksista leikattaisiin tällä hallituskaudella yli 60 prosenttia, mikä olisi ennennäkemätön kuolinisku sote-järjestöjen työlle. On vaikea ymmärtää oikeiston logiikkaa ja vaikka eivät inhimillisestä puolesta välittäisi, niin miten järkevää edes taloudellisesti on romuttaa ennaltaehkäisevä työ", sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.
Myös muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskusjärjestö Soste on arvioinut, että Purran ehdottama yhteensä 60 prosentin leikkaus sote-järjestöjen avustuksiin johtaisi ennaltaehkäisevän työn sekä matalan kynnyksen avun ja tuen romuttumiseen.
"Sote-järjestöt tekevät työtä tuhansien ihmisten, usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien parissa, ja korvaamatonta työtä muun muassa lähi- ja perheväkivallan uhrien hyväksi. Moni on tällä hetkellä huolissaan myös esimerkiksi huumeidenkäytön lisääntymisestä ja tämän näkymisestä jopa katukuvassa. Moni hyvinvointialue on ulkoistanut osan ennaltaehkäisevästä työstä järjestöille, jotka tekevät pienellä budjetilla paljon kokoaan suurempaa työtä. Järjestöjen alasajo tuskin tulee helpottamaan jo olemassa olevaa hyvinvointialueiden ahdinkoa. Tällainen toiminta on kaukana järkevästä talouspolitiikasta", sanoo Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.
"On suorastaan irvokasta, että oikeistohallitus kaataa jopa miljardin verran yhteiskunnan kaikkein varakkaimmille ja samaan aikaan heikentää kaikille suomalaisille elintärkeää sote-palvelujärjestelmää. Nämä leikkaukset sitä paitsi vain entisestään lisäisivät palvelujen kysyntää hyvinvointialueilla, joiden talous on jo valmiiksi tiukilla", toteaa 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
Demarinaisten puheenjohtajisto muistuttaa, että järjestöille on siirtynyt vastuuta monista erityisryhmistä ja esimerkiksi kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuesta. Lisäksi järjestöt tarjoavat omaisille tukea, jota hyvinvointialueiden palveluvalikossa ei usein edes ole tarjolla. Alan toimijat ovat varoittaneet myös aivovuodosta, jota jo tapahtuu, kun asiantuntijat siirtyvät järjestösektorilta leikkausuhan ja epävarmuuden alta muihin töihin.
"On olemassa aito riski, että järjestöjen osaaminen ja toiminta menetetään lopullisesti. Lisäksi oikeistolla vaikuttaa olevan harhakuvitelma, että vapaaehtoistyö jotenkin maagisesti organisoituisi itsestään. Se kuitenkin vaatii tukea ja koordinaatiota toteutuakseen. Tämä järjestötyön alasajo on lyhytnäköistä, ideologista ja osoittaa jälleen kerran suurta ymmärtämättömyyttä koko sote-palvelujärjestelmäämme kohtaan", Marttila päättää.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tawar SalariDemarinaisten 1. varapuheenjohtajatawar.salari@outlook.com
Miina-Anniina HeiskanenDemarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustajaPuh:0443236300miina.anniina.heiskanen@gmail.comwww.miina-anniina.fi
