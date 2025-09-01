Tankotanssi SM Vantaalla 6.-7. Syyskuuta.

Tiedote medialle

TANKOTANSSIN SM-KILPAILUT TUOVAT HUIPPU-URHEILIJOITA VANTAALLE

Syyskuussa Vantaan Energia Areenalla nähdään upeita voiman, liikkuvuuden ja taiteellisuuden yhdistelmiä, kun tankotanssin SM-kilpailut järjestetään kaksipäiväisenä urheilutapahtumana 6.–7.9.2025. Kilpailut kokoavat yhteen yli 50 urheilijaa eri puolilta Suomea, ja tapahtuma on avoin myös kansainvälisille osallistujille. Luvassa on huikeita esityksiä kaikissa sarjoissa aina lapsista yli-50 vuotiaisiin, ja urheilijat kilpailevat paitsi yksin, myös pareittain.

Kilpailuissa nähdään kaikki kilpatason sarjat sekä parapole-kategoria, jossa paraurheilijat pääsevät loistamaan omassa sarjassaan. Lisäksi mukana on Open-sarja, joka on tarkoitettu kansainvälisille kilpailijoille, jotka hakevat edustuspaikkaa kuluvan vuoden arvokisoihin.

“Tankotanssi on monipuolinen ja vaativa laji. Kilpailukoreografiassa esitetään liikkeitä voima-, liikkuvuus- ja dynaamisten liikkeiden kategorioista, jotka pisteytetään. Kun nämä yhdistetään musiikkiin ja vahvaan ilmaisuun, syntyy katsojalle viihdyttävä ja vaikuttava elämys”, kertoo Suomen Tankotanssiliiton lajivastaava Heidi Tiusanen.

Nuorista konkareihin – osallistujia kaikista ikäryhmistä

Kilpailun osallistujat edustavat laajasti eri ikäluokkia. Nuorimmat urheilijat kilpailevat 6–9-vuotiaiden Varsity-sarjassa ja vanhimmat yli 50-vuotiaiden Masters-sarjassa. Tänä vuonna eniten kilpailijoita on Junior A (10–14-vuotiaat tytöt) sarjassa, jossa kilpailevat muun muassa aikaisempinakin vuosina menestynyt Nella Laanniemi.

Vaikka laji on edelleen naisvaltainen, tänä vuonna kilpailussa on mukana ennätykselliset neljä miespuolista kilpailijaa:

• Aatos Damsten (Junior B),• Sami Huhtakallio (Master 40+),• Henri Toivola ja Jyri Heiskanen (seniorimiehet, yli 18-vuotiaat).

Tankotanssi kiinnostaa kaikenikäisiä liikkujia. Esimerkiksi lohjalaista Meri-Tuuli Roihankorpi-Sirviötä, joka kilpailee yli 50-vuotiaiden sarjassa, lajissa kiehtoo, kuinka se kehittää samanaikaisesti voimaa, kehonhallintaa ja taiteellisuutta. Nuoremmille urheilijoille, lajissa mielekkäintä voi olla, Varsity-sarjassa kilpailevan 9-vuotiaan Malla Mokon tapaan, esimerkiksi uuden oppiminen, hyvät kaverit tai itse esiintyminen ja kilpaileminen.

Tie MM-kisoihin kulkee Vantaan kautta

Tankotanssin SM-kilpailuilla on myös tärkeä rooli kansainvälisessä arvokilpailutoiminnassa: kilpailu toimii valintakisana Suomen maajoukkueeseen, joka edustaa joulukuussa Unkarin MM-kilpailuissa. Suomen maajoukkuetta valmentaa viisinkertainen maailmanmestari Oona Kivelä, joka seuraa läheltä kilpailijoiden valmistautumista. Hän on luottavainen Suomen menestykseen:

“Suomi on saavuttanut menestystä kaikissa ikäluokissa kansainvälisellä tasolla jo usean vuoden ajan, joten tänäkin vuonna odotukset ovat korkealla.”

Maajoukkuevalmentajalla katse on jo osin myös vuodessa 2026, jolloin tankotanssin MM-kilpailut järjestetään Suomessa, Vantaalla, marraskuussa. “Tämän vuoden SM-kilpailuissa luodaan pohjaa ensi vuodelle. Monen urheilijan tähtäin on selkeästi ensi vuoden MM-kotikisoissa”, Kivelä painottaa.

Tapahtuma kokoaa tankotanssiyhteisön – yleisölle avoin elämys

Tankotanssin harrastajamäärä Suomessa kasvaa jatkuvasti, ja tapahtuma on loistava niin konkarikatsojille kuin lajia tuntemattomille, sillä se tarjoaa hienon läpileikkauksen lajiin. SM-kilpailut päättävät monen urheilijan kilpailukauden ja tarjoavat yleisölle ainutlaatuisen katselukokemuksen. Tapahtuma sopii koko perheelle, ja on yleisölle avoin. Tapahtuman liput myydään Lippu.fi-palvelussa.

SM-kilpailut järjestää lajin virallinen lajiliitto, Suomen Tankotanssiliitto. Vaikka kyseessä on kymmenes virallinen SM-kilpailu, on ensimmäinen kerta, kun kilpailut järjestetään lajiliiton toimesta pääkaupunkiseudulla. “Vantaan kaupunki tarjoaa loistavat puitteet tämänkaltaisten urheilutapahtumien järjestämiseen, ja on hienoa, että kahdet seuraavat SM-kilpailut (2025 ja 2026) ja ensi vuoden MM-kilpailut järjestetään nimenomaan Vantaalla”, Tankotanssiliiton viestinnästä vastaava Aino Mäki hehkuttaa.

Lisätiedot median edustajille:

Median edustajilla on mahdollisuus akkreditoitua tapahtumaan. Akkreditointihakemus tulee lähettää viimeistään 1.9.2025 sähköpostitse osoitteeseen info@tankotanssi.fi. Hakemuksessa tulee mainita kuvaaja, kuvattavat sekä kuvien käyttötarkoitus. Kaikki hakemukset käsitellään henkilökohtaisesti ja niihin vastataan viimeistään muutama päivä hakuajan päättymisen jälkeen. Yleisön on sallittua kuvata omalta paikaltaan tai merkityiltä alueilta, kunhan se ei häiritse kilpailua tai sen toimijoita. Kuvaamiseen ammattikalustolla tarvitaan erillinen lupa.

Tapahtumassa on mahdollisuus haastatella niin lajin asiantuntijoita, kuten Suomen Tankotanssiliiton Lajivastaavaa Heidi Tiusasta, Maajoukkuevalmentajaa ja viisinkertaista maailmanmestaria Oona Kivelää, kuin eri sarjoissa kisaavia kilpailijoita. Haastatteluista toivotaan sovittavan etukäteen.

Yhteystiedot medialle:

Heidi Tiusanen, Lajivastaava, Suomen Tankotanssiliitto, lajivastaava@tankotanssi.fi