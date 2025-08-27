EVA: Suomalaiset tyytyväisiä euroon – rahapolitiikan ongelmat jäävät turvallisuustarpeen varjoon
Selvä enemmistö suomalaisista (58 %) suhtautuu myönteisesti siihen, että markasta siirryttiin euroon. Kielteisesti asiaan suhtautuu viidesosa (21 %) ja neutraalin kannan ottaa lähes yhtä moni (18 %).
Myös niukka enemmistö (53 %) arvioi eurosta ja EMU-jäsenyydestä olevan hyötyä Suomelle nykyisessä taloustilanteessa, vaikka talouskasvu on ollut olematonta ja rahapolitiikka on monien asiantuntijoiden mukaan ollut Suomelle liian kireää.
Euromyönteisyys on noussut neljä prosenttiyksikköä syksystä 2024. Myönteisyys kasvaa koulutustason ja sosioekonomisen aseman myötä. Kokoomuksen (78 %), vihreiden (74 %), vasemmistoliiton (71 %) ja SDP:n (69 %) äänestäjät ovat selvästi euromyönteisimpiä. Keskustan kannattajista euroon suhtautuu myönteisesti 54 prosenttia. Ainoa selvästi eurokriittinen ryhmä ovat perussuomalaisten äänestäjät, joista vain 28 prosenttia suhtautuu euroon myönteisesti ja 49 prosenttia kielteisesti.
”Suomalaiset suhtautuvat euroon takavuosia myönteisemmin, vaikka taloustieteellinen keskustelu rahapolitiikan ongelmista on vilkasta. Tämä kertoo, että euro nähdään ennen kaikkea osana turvallisuusarkkitehtuuria, ei pelkkänä talousinstrumenttina”, sanoo tulosanalyysin kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.
Euron ja EU:n yhteys näkyy siinä, että ne muodostavat suomalaisten mielissä yhden asennekokonaisuuden. Donald Trumpin paluu Yhdysvaltain presidentiksi on heikentänyt luottamusta Naton turvatakuisiin ja lisännyt odotuksia EU:n roolista turvallisuuden takaajana. Euro koetaan osaksi tätä turvaa ja vakautta.
Vaikka rahapolitiikka ei ole ollut Suomelle optimaalinen – työmarkkinat joustavat heikosti ja kansalliset sopeutustoimet puuttuvat – suomalaiset kokevat yhteisvaluutan hyödyllisyyden kasvaneen. Euron kyky selviytyä kriiseistä, inflaation taittuminen ja korkojen lasku ovat todennäköisesti vahvistaneet tätä käsitystä.
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 070 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 12.-24.3.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami MetelinenToimituspäällikköPuh:+358 40 578 0041sami.metelinen@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry
EVA: Suomalaiset hyväksyvät osan Purran leikkauksista – koulutus ja sote halutaan rajata ulkopuolelle27.8.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suomalaisten enemmistö hyväksyy leikkaukset erityisesti kehitysyhteistyöhön ja yritystukiin sekä hyväksyy niin sanotun juustohöylän käytön, mutta torjuu koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat leikkaukset.
EVA: Yli puolet työttömistä on vaikeasti työllistettäviä – kolme keinoa nuorten työllistämiseen20.8.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Rakenteellinen työttömyys syvenee Suomessa. Yli puolet työttömistä kuuluu rakennetyöttömiin, joiden työllistyminen ei onnistu pelkästään talouden kasvun avulla, kertoo EVAn tuore selvitys.
EVA: Suomalaiset torjuvat ajatuksen EU-verosta9.8.2025 07:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset suhtautuvat kriittisesti ajatukseen uudesta EU-tason verosta, jolla rahoitettaisiin unionin toimintaa, selviää EVAn kevään 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset luottavat yhä enemmän markkinatalouteen ja torjuvat sosialismin29.7.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset suhtautuvat yhä myönteisemmin markkinatalouteen ja liberalismiin, kun taas sosialismin suosio on laskenut jyrkästi, ilmenee EVAn kevään 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset oikeistolaistuvat – myös liberaali identiteetti vahvistuu15.7.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Yhä useampi suomalainen asemoi itsensä poliittisesti oikealle ja kokee itsensä liberaaliksi, käy ilmi EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme