UUSI AIKA 18.9. - Selvitys datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista

Hyvä toimittaja/ toimitus

Datakeskusten kehitysnäkymiä ja talousvaikutuksia koskeva selvitys on loppusuoralla. Rambollin tuottaman laajan aineiston viimeisteleminen vaatii vielä pienen aikalisän. Tästä syystä julkistus siirtyy tältä keskiviikolta uuteen ajankohtaan. Huomaa, että myös paikka muuttuu:



Datakeskus-selvityksen julkistustilaisuus

Aika: to 18.9. klo 8.30–9.30, aamupalaa tarjolla klo 8 alkaen

Paikka: Lyhtysali, Sofia Helsinki, Sofiankatu 4C



EK ja Finnish Data Center Association (FDCA) julkistavat tuolloin tuoreita lukuja ja esimerkkejä datakeskusten välittömistä ja välillisistä talousvaikutuksista, energiankäytöstä ja vihreän siirtymän toteutumisesta sekä datakeskusten roolista innovaatioiden mahdollistajana.

OHJELMA:



Tilaisuuden ohjelma säilyy ennallaan.

Klo 8.00 aamukahvit tarjolla

Klo 8.30

Tilaisuuden avaus

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK



Markkinatutkimuksen keskeiset tulokset

Liiketoimintajohtaja Maija Tenhunen, Ramboll



Kommenttipuheenvuorot

Hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho, FDCA

Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM



Case Google ja Hamina

Site Operations Manager Jukka Vainonen, Haminan datakeskuksen johtaja



Keskustelu

Moderaattorina johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, EK



Klo 9.30

Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita.

Selvityksen on toteuttanut Ramboll. Sitä ovat olleet mahdollistamassa Google, Microsoft, AtNorth, Verne, Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Palta ja Sitra. Lisäksi työssä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Ystävällisin terveisin ja lisätietoja

Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija

p. 0400 284 764

teemu.lindfors@ek.fi