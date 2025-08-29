UUSI AIKA 18.9. - Selvitys datakeskusten taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista
Hyvä toimittaja/ toimitus
Datakeskusten kehitysnäkymiä ja talousvaikutuksia koskeva selvitys on loppusuoralla. Rambollin tuottaman laajan aineiston viimeisteleminen vaatii vielä pienen aikalisän. Tästä syystä julkistus siirtyy tältä keskiviikolta uuteen ajankohtaan. Huomaa, että myös paikka muuttuu:
Datakeskus-selvityksen julkistustilaisuus
Aika: to 18.9. klo 8.30–9.30, aamupalaa tarjolla klo 8 alkaen
Paikka: Lyhtysali, Sofia Helsinki, Sofiankatu 4C
EK ja Finnish Data Center Association (FDCA) julkistavat tuolloin tuoreita lukuja ja esimerkkejä datakeskusten välittömistä ja välillisistä talousvaikutuksista, energiankäytöstä ja vihreän siirtymän toteutumisesta sekä datakeskusten roolista innovaatioiden mahdollistajana.
Ilmoittaudu tämän linkin kautta.
OHJELMA:
Tilaisuuden ohjelma säilyy ennallaan.
Klo 8.00 aamukahvit tarjolla
Klo 8.30
Tilaisuuden avaus
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK
Markkinatutkimuksen keskeiset tulokset
Liiketoimintajohtaja Maija Tenhunen, Ramboll
Kommenttipuheenvuorot
Hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho, FDCA
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM
Case Google ja Hamina
Site Operations Manager Jukka Vainonen, Haminan datakeskuksen johtaja
Keskustelu
Moderaattorina johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, EK
Klo 9.30
Tilaisuus päättyy
Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus haastatella asiantuntijoita.
Selvityksen on toteuttanut Ramboll. Sitä ovat olleet mahdollistamassa Google, Microsoft, AtNorth, Verne, Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Palta ja Sitra. Lisäksi työssä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.
Ystävällisin terveisin ja lisätietoja
Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija
p. 0400 284 764
teemu.lindfors@ek.fi
Yhteyshenkilöt
Teemu LindforsViestinnän asiantuntija
Osaaminen, digi, tieto ja tutkimus
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme