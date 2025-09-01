PTT:n kansantalouden ennusteen julkistus 17.9.: Tilastot ja toiveet eivät kohtaa - miten Suomen taloudella todella menee?

KUTSU: PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen julkistus 25.9. – mitkä ovat ruokasektorin näkymät Suomessa? 1.9.2025 10:16:12 EEST | Kutsu

Miltä vaikuttavat Suomen maa- ja elintarviketalouden lähivuosien näkymät – lähteekö ruokavienti vetämään, miten kehittyvät maatalousyrittäjien markkinatuotot, elintarviketeollisuus ja ruuan hinta? Entä miten ennusteen arviot peilautuvat Pohjois-Savoon?