PTT:n kansantalouden ennusteen julkistus 17.9.: Tilastot ja toiveet eivät kohtaa - miten Suomen taloudella todella menee?
Suomen talouteen odotetaan kuumeisesti käännettä, mutta tuoreet tilastotiedot ovat kerta toisensa jälkeen olleet pettymyksiä. BKT ei kohoa, työttömyys rikkoo ennätyksiä ja kotimainen kulutus sakkaa. Voiko kasvuajureita löytyä, vaikka maailmantalous on hidastumassa?
Näitä kysymyksiä pohditaan, kun Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa kansantalouden ennusteensa webinaarissa keskiviikkona 17. syyskuuta klo 10.00.
Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/pttennuste25s
Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Emilia GråstenekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 568 3457emilia.grasten@ptt.fi
Kimmo MäkiläviestintäpäällikköPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 358 0222kimmo.makila@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
