Pellervon taloustutkimus PTT

PTT:n kansantalouden ennusteen julkistus 17.9.: Tilastot ja toiveet eivät kohtaa - miten Suomen taloudella todella menee?

2.9.2025 10:01:31 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Suomen talouteen odotetaan kuumeisesti käännettä, mutta tuoreet tilastotiedot ovat kerta toisensa jälkeen olleet pettymyksiä. BKT ei kohoa, työttömyys rikkoo ennätyksiä ja kotimainen kulutus sakkaa. Voiko kasvuajureita löytyä, vaikka maailmantalous on hidastumassa?

Näitä kysymyksiä pohditaan, kun Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa kansantalouden ennusteensa webinaarissa keskiviikkona 17. syyskuuta klo 10.00.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/pttennuste25s

Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä. Tervetuloa!

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

