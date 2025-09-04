Arvostettu ERC-rahoitus Sumit Ghoshille erikoislujien terästen ja keveiden teräsrakenteiden kestävään kehittämiseen – lupaavia mahdollisuuksia energia-, auto- ja puolustusteollisuudelle

Uusi Swift Processing for New Generation Hydrogen Resistance Steels (NewGenH2Steel) -tutkimusprojekti pyrkii mullistamaan terästen suunnittelun ja valmistuksen yhdistämällä ultralujuuden hyvään käytettävyyteen, kuten sitkeyteen, muovattavuuteen ja vetyhaurauden vastustuskykyyn. Tavoitteena on kehittää näistä teräksistä kevyitä ja kestäviä teräsrakenteita, jotka voivat muuttaa energia-, rakennus-, puolustus- ja autoteollisuutta ja samalla vähentää hiilijalanjälkeä.

Tutkimuksessa hyödynnettävä uudenlainen, erittäin nopea, niin sanottu iskukuumennusmenetelmä on suunniteltu tuottamaan nanokokoisia ja stabiileja monifaasirakenteita. Luonnon lujuudesta, kuten luun rakenteesta, inspiroitunut menetelmä pyrkii jäljittelemään luonnon monimutkaisia rakenteita. Uuden prosessin alhaiset hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus tekevät siitä myös ympäristön kannalta kestävämmän.

NewGenH2Steel-projekti tukee EU:n pitkän aikavälin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Hanke keskittyy perustutkimuksen tuottamiin innovaatioihin yhdistämällä edistynyttä terästutkimusta, perustavanlaatuista fysiikkaa, prosessimetallurgiaa ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä. Tulokset mahdollistavat Euroopalle kasvavia markkinoita fossiilivapaille terässovelluksille ja vahvistavat strategisia teollisuudenaloja eri puolilla Eurooppaa.

”ERC-rahoitus on unelman täyttymys ja tärkeä kannustin”, sanoo Sumit Ghosh materiaali- ja konetekniikan tutkimusyksiköstä. ”ERC:n tuen ansiosta voin koota monialaisen tutkimusryhmän tutkimaan kunnianhimoisia ideoita ja edistämään kestävämpää tulevaisuutta.”

ERC julkisti 4.9.2025 uudet Starting Grant -rahoitukset uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Erittäin arvostetun ja kilpaillun ERC-rahoituksen saaneet tutkijat ovat edelläkävijöitä, jotka tähtäävät tieteellisiin läpimurtoihin ja avaavat uusia, lupaavia tutkimusalueita. ”ERC-rahoitus korostaa Ghoshin tutkimuksen tieteellistä laatua ja tutkimusympäristömme vahvuutta”, sanoo Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Matti Latva-aho. ”NewGenH2Steel -projektilla Oulun yliopisto vahvistaa asemaansa kestävien materiaalien tutkimuksen eturintamassa.”

ERC-projektin kehittämiseen useiden hakukierrosten aikana on osallistunut tutkijoita Oulun yliopiston materiaali- ja konetekniikan, nano- ja molekyylijärjestelmien, kestävän kemian, biokemian ja NMR-spektroskopian tutkimusyksiköistä.