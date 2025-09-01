Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.9.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Poukanlahdentie, Karstula
Ruoanlaitosta aiheutunut käryä, johon palovaroitin reagoinut. Ei paloa, ei henkilövahinkoja.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
