ELY-keskukset

Luhanpuron sillan korjaustyöt alkavat Sotkamossa

1.9.2025 12:50:18 EEST | ELY-keskukset | Tiedote

Laakajärvetiellä sijaitsevan Luhanpuron sillan korjaustyöt Sotkamossa alkavat viikolla 37. Silta on suljettu liikenteeltä 8.-12.9.2025 klo 21.00–06.00.

Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, ELY-keskus, p. 050 380 8149
Valvoja Tero Antti, Welado Oy p. 040 518 0624
Työmaapäällikkö Olli Tiiro, NYAB Finland Oy, p. 040 574 3250

Luhanpuron silta kartalla.
Luhanpuron silta kartalla.
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

