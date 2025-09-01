Honkasalo: Hallitus polkee Suomessa asuvien palestiinalaisten oikeuksia ulkomaalaislailla

Maahanmuuttovirasto on linjannut, ettei Palestiinan passia voida pitää lain tarkoittamana kansallisena matkustusasiakirjana, koska Suomi ei tunnusta Palestiinan valtiota. Honkasalon mukaan tulkinta asettaa palestiinalaiset eriarvoiseen asemaan muihin hakijoihin nähden.

Taustalla on vuoden 2024 muutos ulkomaalaislakiin, jonka seurauksena oleskeluluvan saaminen edellyttää kansallista matkustusasiakirjaa. Aiemmin vaatimuksena oli matkustus­asiakirja ilman mainintaa sen kansallisuudesta.

– Suomen hallituksen päättämättömyys Palestiinan tunnustamisesta polkee palestiinalaisten oikeuksia nyt myös rajojemme sisällä. Hallitus on tehnyt ulkomaalaislakiin systemaattisesti huononnuksia, joiden tarkoitusperiä ei tarvitse arvailla. Muutokset tekevät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien elämästä yhä vaikeampaa, Honkasalo toteaa.

Emeritusprofessori Kaarlo Tuori on korostanut, että lakia olisi tulkittava perusoikeusmyönteisesti ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. Myös ulkoministeriön tulkinta eroaa Maahanmuuttoviraston linjauksesta, sillä sen mukaan Palestiinan passi rinnastuu kansalliseen matkustusasiakirjaan.

– On kestämätöntä, että viranomaiset tulkitsevat lakia keskenään eri tavoin ja että ihmiset joutuvat tämän seurauksena eriarvoiseen asemaan.

---

Kirjallinen kysymys

ulkomaalaislain soveltamisesta palestiinalaisten ja kansalaisuudettomien kohdalla

Eduskunnan puhemiehelle

Maahanmuuttoviraston tulkinta, jonka mukaan Palestiinan passia ei voida hyväksyä kansalliseksi matkustusasiakirjaksi, on emeritusprofessori Kaarlo Tuorin mukaan muutettava. Taustalla on vuonna 2024 hyväksytty lakimuutos ulkomaalaislakiin, joka ei nykymuodossaan huomioi kansalaisuudettomia henkilöitä, kuten palestiinalaisia. Uudistuneen ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saaminen edellyttää, että hakijan henkilöllisyys voidaan todentaa voimassa olevalla kansallisella matkustus­asiakirjalla. Aiemmin vaatimuksena oli ainoastaan matkustus­asiakirja ilman mainintaa sen kansallisuudesta.

Koska Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota, Maahanmuuttovirasto on tulkinnut nyt, ettei se voi pitää Palestiinan passia lain edellyttämänä kansallisena matkustus­asiakirjana.

Kuten ulkomaalaislain muutosesitykseen tehdyssä vastalauseessa todetaan, laki ei huomioi lainkaan kansalaisuudettomia henkilöitä, sellaisten valtioiden kansalaisia, jotka eivät voi saada Suomen hyväksymiä matkustusasiakirjoja tai tilanteita, joissa vaatimuksen täyttäminen voi muodostua hyvin hankalaksi esimerkiksi edustustoverkon puutteiden tai hakijan haavoittuvan aseman vuoksi. Laki asettaa nämä ryhmät eriarvoiseen asemaan muihin verrattuna eikä turvaa riittävästi mahdollisuuksia poiketa matkustusasiakirjavaatimuksesta.



Ulkomaalaislain muutoksia on tehty lukuisilla esityksillä, jotka sisältävät suuren määrän sirpalemaisia mutta laajoja kiristyksiä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on ollut vaikeuttaa oleskelulupien saamista. Tuloksena on hajanainen, yhdenvertaisuutta halventava lainsäädäntökokonaisuus, jonka soveltamistulkinnasta ollaan nyt jopa hallinnonalojen kesken eri mieltä: Maahanmuuttoviraston tulkinnasta eroten ulkoministeriön mukaan Palestiinan passi rinnastuu kansalliseen matkustus­asiakirjaan, eikä uudistettu laki muuta tätä tulkintaa.

Palestiinalaisten tilanne on nyt konkreettinen esimerkki lain puutteista, jotka jo lakiesitys itsessään tunnisti. Lainkohdan muutoksille ei siis ole ollut muita kuin ulkomaalaisvihamielisiä perusteluita. Lainkohdan tulkinta tulee olemaan myös useiden muiden ryhmien, kuten vironvenäläisten, kohtalonkysymys.

Kuten emeritusprofessori Tuori toteaa, lain tulkinta tulisi tehdä yhdenvertaisuuden ja perusoikeusmyönteisen tulkinnan periaatteiden mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että matkustusasiakirjavaatimuksia sovelletaan palestiinalaisten ja kansalaisuudettomien kohdalla yhdenvertaisesti, yhdenmukaisesti ja perusoikeusmyönteisesti?

Aiotaanko ulkomaalaislakia muuttaa niin, että matkustusasiakirjavaatimukset eivät syrji kansalaisuudettomia henkilöitä tai muita, joille on itsestä riippumattomista syistä mahdotonta täyttää lainkohdan vaatimukset.

Helsingissä 1.9.2025

Veronika Honkasalo [Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä]