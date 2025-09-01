Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Suomen tulevaisuus ei rakennu osaamista heikentämällä”

Martikainen varoitti valtiovarainministeriön budjettiesityksestä, joka toteutuessaan vähentäisi yliopistojen rahoitusta ensi vuonna kaikkiaan 90 miljoonaa euroa. Aiemmin ilmoitettujen leikkausten lisäksi ehdotukseen sisältyy indeksin jäädytys kahdeksi vuodeksi. Ensi vuonna sen leikkausvaikutus yliopistojen perusrahoitukseen olisi 59 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 jo 112 miljoonaa euroa.

– Indeksijäädytys olisi suora, pysyvä leikkaus yliopistojen perusrahoituksesta. Se merkitsisi toimintojen supistamista, opiskelupaikkojen vähentämistä ja 50 prosentin korkeakoulutusastetavoitteen romuttamista, Martikainen sanoi.

Hän muistutti, että jo aiemmat indeksijäädytykset ja leikkaukset ovat pudottaneet Suomen yliopistojen rahoituksen pysyvästi muiden Pohjoismaiden tasoa alemmaksi.

Martikainen painotti, että parlamentaarisesti sovittu tavoite nostaa T&K-investoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä on ollut yksi Suomen tärkeimmistä linjauksista talouskasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Nyt ei ole oikea hetki vesittää tätä tavoitetta tai siirtää sitä hamaan tulevaisuuteen. Päinvastoin, tutkimukseen ja osaamiseen panostaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, Martikainen korosti.

DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen Vaasan yliopiston vuoden 2025 alumniksi

Lukuvuoden avajaisissa palkittiin Vaasan yliopiston vuoden 2025 alumnina DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. Kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2008 valmistunut Tolvanen on vaikuttavalla urallaan teknologiayhtiöiden johdossa näkyvä esimerkki opiskelijoille. Viimeiset neljä vuotta Tolvanen on ollut DNA Oyj:n toimitusjohtaja ja sitä ennen toiminut muun muassa Suomen Microsoftin toimitusjohtajana.

Tolvanen on lisännyt yliopiston vuorovaikutusta talouselämän kanssa olemalla mukana muun muassa yliopiston varainhankinnassa.

– Olin todella yllättynyt ja kiitollinen kuullessani palkinnosta. Arvostan Vaasan yliopistoa todella paljon, ja tämä on minulle suuri kunnia, Tolvanen iloitsee.

Hän näkee yliopistokoulutuksen tärkeänä suomalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle.

– Yritysten ja laajemmin koko Suomen kilpailukyvyn ja innovaatioiden kannalta osaamisen merkitys korostuu, ja tässä yliopistoilla on äärimmäisen tärkeä rooli.

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto rahoituksen apulaisprofessori Vanja Piljakille ja nuoremmalle apulaisprofessori Nebojsa Dimicille

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto on myönnetty Vaasan yliopiston rahoituksen apulaisprofessori Vanja Piljakille ja nuoremmalle apulaisprofessori Nebojsa Dimicille energia-alaan liittyvästä tutkimusartikkelista, joka on julkaistu arvostetussa Energy Economics -lehdessä.

Palkittu artikkeli tarkastelee energia-alan SPACeja. SPACit ovat kuoriyhtiöitä, jotka keräävät pääomaa listautumisannilla ja ostavat myöhemmin yrityksen vieden sen pörssiin sulautumisen kautta. Tulosten mukaan energia-SPACit tuottavat sijoittajille lyhyellä aikavälillä hyviä voittoja, mutta pitkällä aikavälillä tuotot kääntyvät usein jyrkästi negatiivisiksi. Lisäksi hallintotavoilla ja johdon taustalla havaittiin olevan merkittävä vaikutus. Esimerkiksi toimitusjohtajan ulkomainen tausta liittyi pitkän aikavälin heikompiin sijoitustuottoihin.

