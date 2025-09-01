Rehtori Minna Martikainen Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Suomen tulevaisuus ei rakennu osaamista heikentämällä”
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen muistutti lukuvuoden avajaispuheessaan 1. syyskuuta, että ainoastaan koulutus ja kansainvälisesti korkealaatuinen tutkimus ovat Suomen tulevan kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Vain parhaan osaamisen kautta Suomi voi houkutella investointeja, kasvattaa vientiä ja selvitä velkataakastaan.
Martikainen varoitti valtiovarainministeriön budjettiesityksestä, joka toteutuessaan vähentäisi yliopistojen rahoitusta ensi vuonna kaikkiaan 90 miljoonaa euroa. Aiemmin ilmoitettujen leikkausten lisäksi ehdotukseen sisältyy indeksin jäädytys kahdeksi vuodeksi. Ensi vuonna sen leikkausvaikutus yliopistojen perusrahoitukseen olisi 59 miljoonaa euroa ja vuonna 2027 jo 112 miljoonaa euroa.
– Indeksijäädytys olisi suora, pysyvä leikkaus yliopistojen perusrahoituksesta. Se merkitsisi toimintojen supistamista, opiskelupaikkojen vähentämistä ja 50 prosentin korkeakoulutusastetavoitteen romuttamista, Martikainen sanoi.
Hän muistutti, että jo aiemmat indeksijäädytykset ja leikkaukset ovat pudottaneet Suomen yliopistojen rahoituksen pysyvästi muiden Pohjoismaiden tasoa alemmaksi.
Martikainen painotti, että parlamentaarisesti sovittu tavoite nostaa T&K-investoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä on ollut yksi Suomen tärkeimmistä linjauksista talouskasvun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.
– Nyt ei ole oikea hetki vesittää tätä tavoitetta tai siirtää sitä hamaan tulevaisuuteen. Päinvastoin, tutkimukseen ja osaamiseen panostaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, Martikainen korosti.
Rehtorin puhe lukuvuoden avajaisissa
DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen Vaasan yliopiston vuoden 2025 alumniksi
Lukuvuoden avajaisissa palkittiin Vaasan yliopiston vuoden 2025 alumnina DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen. Kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2008 valmistunut Tolvanen on vaikuttavalla urallaan teknologiayhtiöiden johdossa näkyvä esimerkki opiskelijoille. Viimeiset neljä vuotta Tolvanen on ollut DNA Oyj:n toimitusjohtaja ja sitä ennen toiminut muun muassa Suomen Microsoftin toimitusjohtajana.
Tolvanen on lisännyt yliopiston vuorovaikutusta talouselämän kanssa olemalla mukana muun muassa yliopiston varainhankinnassa.
– Olin todella yllättynyt ja kiitollinen kuullessani palkinnosta. Arvostan Vaasan yliopistoa todella paljon, ja tämä on minulle suuri kunnia, Tolvanen iloitsee.
Hän näkee yliopistokoulutuksen tärkeänä suomalaisille yrityksille ja yhteiskunnalle.
– Yritysten ja laajemmin koko Suomen kilpailukyvyn ja innovaatioiden kannalta osaamisen merkitys korostuu, ja tässä yliopistoilla on äärimmäisen tärkeä rooli.
Pohjanmaan kauppakamari -palkinto rahoituksen apulaisprofessori Vanja Piljakille ja nuoremmalle apulaisprofessori Nebojsa Dimicille
Pohjanmaan kauppakamari -palkinto on myönnetty Vaasan yliopiston rahoituksen apulaisprofessori Vanja Piljakille ja nuoremmalle apulaisprofessori Nebojsa Dimicille energia-alaan liittyvästä tutkimusartikkelista, joka on julkaistu arvostetussa Energy Economics -lehdessä.
Palkittu artikkeli tarkastelee energia-alan SPACeja. SPACit ovat kuoriyhtiöitä, jotka keräävät pääomaa listautumisannilla ja ostavat myöhemmin yrityksen vieden sen pörssiin sulautumisen kautta. Tulosten mukaan energia-SPACit tuottavat sijoittajille lyhyellä aikavälillä hyviä voittoja, mutta pitkällä aikavälillä tuotot kääntyvät usein jyrkästi negatiivisiksi. Lisäksi hallintotavoilla ja johdon taustalla havaittiin olevan merkittävä vaikutus. Esimerkiksi toimitusjohtajan ulkomainen tausta liittyi pitkän aikavälin heikompiin sijoitustuottoihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Rehtori Minna Martikainen, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8611, minna.martikainen@uwasa.fi
Vaasan yliopiston Vuoden alumni Jussi Tolvanen, p. 044 044 1000
Apulaisprofessori Vanja Piljak, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8503, vanja.piljak@uwasa.fi
Nuorempi apulaisprofessori Nebojsa Dimic, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8516, nebojsa.dimic@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen: Suomen tulevaisuus ei rakennu osaamista heikentämällä1.9.2025 14:15:00 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen muistuttaa lukuvuoden avajaispuheessaan, että ainoastaan koulutus ja kansainvälisesti korkealaatuinen tutkimus ovat Suomen tulevan kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Vain parhaan osaamisen kautta Suomi voi houkutella investointeja, kasvattaa vientiä ja selvitä velkataakastaan.
Älypakkaukset kertovat tuotteen tilasta värimuutoksilla – tarkka koneellinen sävyntunnistus avaa ovia uusille indikaattoreille27.8.2025 08:44:44 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tehty tutkimus raivaa tietä älypakkauksille, jotka kertovat tuotteen tilasta sävyään muuttavan painomusteen perusteella. Väitöskirjatutkija Jari Isohanni selvitti, miten älypakkausten värin tunnistamisessa voitaisiin tehokkaammin hyödyntää koneoppimista.
Kutsu: Vaasan yliopisto viettää lukuvuoden avajaisia 1. syyskuuta25.8.2025 11:35:29 EEST | Kutsu
Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlaa vietetään maanantaina 1. syyskuuta klo 14.15 Levón-auditoriossa. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan.
Kansainvälisen liiketoiminnan sopimusasiantuntija Helena Haapio aloittaa työelämäprofessorina Vaasan yliopistossa19.8.2025 10:42:11 EEST | Tiedote
Kauppatieteiden tohtori, varatuomari Helena Haapio on nimitetty työelämäprofessoriksi Vaasan yliopistoon tehtäväalueenaan strateginen talousoikeus. Tehtävä on osa-aikainen ja kestää kaksi vuotta. Haapio aloittaa tehtävässään syyskuun alussa.
Miten Suomi nousee kansainvälisten investointien kärkimaaksi? – keskustelu Wasa Future Festivalilla torstaina 14.8.13.8.2025 13:39:17 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee sijoitusvetoista kasvua, ja ulkomaisilla suorilla sijoituksilla on siinä keskeinen rooli. Vaasan yliopisto järjestää torstaina 14. elokuuta Wasa Future Festivalilla tilaisuuden, jossa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand, Borenius Asianajotoimiston osakas Casper Herler, Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä, kansanedustaja Matias Mäkynen, Elon varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen ja Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen keskustelevat siitä, miten Suomesta voidaan tehdä johtava kansainvälinen investointikohde.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme