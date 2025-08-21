Metsäkeskuksen Pekka Pennanen: Kaavoitusta ei tule käyttää metsäsuojelun välineenä
Suomen tiheimmin asutulla alueella Uudellamaalla metsätaloutta haastavat väestönkasvu, infrarakentaminen, uusiutuvan energian hankkeet ja siirtoverkkojen laajennus. Arvioiden mukaan alueella menetetään vuosittain noin 1 000 hehtaaria metsämaata muuhun käyttöön. Nämä menetykset ovat usein pysyviä, koska rakentamisen alle jäänyt metsä ei palaudu metsätalouskäyttöön.
–Metsätalouden ja muun maankäytön yhteensovittaminen on yhä monimutkaisempaa, kun kaavoituksessa on otettava huomioon samanaikaisesti asumisen, liikenteen, energiantuotannon, luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeet. Tämä aiheuttaa väistämättä ristiriitoja eri intressiryhmien välillä, sanoo elinkeinopäällikkö Pekka Pennanen Metsäkeskuksesta.
Metsien suojeluun kannustetaan Pennasen mukaan vapaaehtoisuuden kautta.
–Metsäkeskuksen linja on, että suojelutoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, eivätkä kaavat ole ensisijainen suojelun väline. Tavoitteena on, että metsänomistajalle korvataan taloudellinen menetys, mikä tukee myös omaisuudensuojan periaatteita. Metsä- ja luonnonsuojelulait tarjoavat suojeluun mahdollisuuksia ja ohjaavat sitä.
–Metsätalouden näkökulmasta kaavoituksessa on tärkeää turvata metsien käyttömahdollisuudet ja varmistaa, että omaisuudensuoja toteutuu. Metsäkeskus antaa kaavoihin lausuntoja, joissa arvioidaan metsätalouteen ja metsäluontoon kohdistuvia vaikutuksia. Erityisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa pyritään tuomaan esiin metsien taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset arvot.
Pennasen mukaan erilaisten alueidenkäytön intressien yhteensovittaminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. – Metsäkeskus pyrkii rakentamaan konsensusta ja tuomaan päätöksentekoon tutkimukseen ja dataan perustuvaa tietoa, kuten hiilikarttoja ja metsävaratietoa.
Sähköverkot edistävät vihreää siirtymää, mutta pienentävät nieluja
Kun metsätalousaluetta otetaan pysyvästi muuhun käyttöön, Pennasen mukaan voidaan harkita ekologista kompensaatiota. – Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että menetetty metsäalue korvataan ennallistamalla tai suojelemalla vastaavan kokoinen alue muualla.
–Ilmastopolitiikan näkökulmasta metsät ovat keskeisiä hiilinieluja ja -varastoja. Vaikka metsämaaperän hiilitase voi muuttua päästölähteeksi, puusto on edelleen merkittävä hiilensitoja. Tämä asettaa haasteita kaavoitukselle, sillä hiilinielujen ylläpito ja lisääminen on ristiriidassa joidenkin rakentamishankkeiden kanssa.
Esimerkiksi rakennettava uusi energiainfrastruktuuri, kuten sähköverkkojen ja siirtolinjojen rakentaminen tukee vihreää siirtymää, mutta voi Pennasen mukaan samalla pienentää hiilinieluja. – Ilmastotavoitteiden ja hiilinielujen turvaamisen kannalta ekologisen kompensaation toteuttaminen on välttämätöntä.
MTK:n mielestä esitys alueidenkäyttölaiksi ei korjaa kaavoituksen ongelmia
MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen näkee nykyisessä kaavoitusjärjestelmässä perustuslaillisia ongelmia. – Ne koskevat erityisesti maanomistajien omaisuudensuojaa sekä osallistumisoikeuksia, kun julkinen valta ohjaa maankäyttöä. Valitettavasti ympäristöministeriön valmistelema esitys alueidenkäyttölaista ei korjaa näitä ongelmia. Metsäkorvauspykälä on tärkeä uudistus kaavoituksen metsätalouden käytönrajoituksien korvaamiseen.
- Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden huomiointia kaavoituksen sisältövaatimuksissa esitetään vahvistettavaksi ilman, että asetetaan reunaehtoja tai määräaikoja käytönrajoituksille. Vaikka kaavoitus ja maankäyttötavoitteiden yhteensovittaminen perustuu vuorovaikutukseen, tiedottamiseen ei esitetä parannusta nykytilanteeseen.
Kaavoituksella toteutetaan pakkosuojelua
Ikonen ei hyväksy sitä, että kaavoituksella voidaan jatkaa edelleen nykymuotoista pakkosuojelua kuulematta maanomistajia. – Alueidenkäyttölakiin on tulossa metsäkorvauspykälä, jonka myötä kaavoituksessa toteutettavat käytönrajoitukset asetetaan samalle viivalle metsälain kanssa. Jatkossa kaavoitus ei voi olla keino epämääräisen harmaan suojelun toteuttamiseen, missä metsien käyttörajoitukset ovat jääneet metsänomistajien tappioksi.
–Kaavoituksessa kaikilla asianosaisilla tulisi olla tasapuoliset ja todelliset edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen. Kaavamuutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia jo tavallisen maanomistajan maihin ja näiden käyttömahdollisuuksiin. Kaavan tahtotila toteutuu parhaiten silloin, kun asianosaiset ovat sen takana jo valmisteluvaiheessa, sanoo Ikonen.
Ikosen mukaan energiaomavaraisuuden lisääminen on välttämätöntä. – Sähköverkon infrarakentamisen lunastusmenettelyssä saatu lunastuskorvaus voi tuntua kohtuuttomalta suhteessa tulonmenetyksiin yhdessä käytönrajoituksien kanssa. Näin varsinkin silloin, kun lunastaja tulee harjoittamaan voitollista liiketoimintaa lunastamallaan käyttöoikeusalueella.
Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka Pennanen, pekka.pennanen@metsakeskus.fi
Juho Ikonen, juho.ikonen@mtk.fi
Kuvat
Lisätietoja julkaisijasta
Tämä journalistisin perustein laadittu artikkeli on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa ”Metsä vastaa” –artikkelisarjaa. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätaloutta käsittelevistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös Säätiön www.mmsaatio.fi –sivuilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy
Ovatko metsänomistajaperheet valmiita sukupolvenvaihdokseen21.8.2025 09:30:56 EEST | Artikkeli
Opas metsänomistajaperheiden metsäkeskusteluun Yksi Metsämuseo Luston merkittävimmistä viimeaikaisista yhteiskunnallisista avauksista liittyy metsänomistajien sukupolvenvaihdokseen. – Olemme yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa toteuttaneet hankkeen, missä kannustetaan perheitä puhumaan suvun metsistä, niiden merkityksestä, arvosta ja tulevaisuudesta, sanoo toimitusjohtaja Niina Uronen. – Haluamme nostaa esiin metsäomistuksen ylisukupolvisuutta. Se muistuttaa, että jos metsään ei sitouduta tai siitä ei osata keskustella, omaisuus voi päätyä myyntiin ja kadottaa suvun yhteyden metsään. Tämä ei ole vain taloudellinen, vaan myös kulttuurinen ja ekologinen menetys, muistuttaa Uronen. Tutkimuspäällikkö Reetta Karhunkorvan johdolla on kehitetty keskustelumenetelmä, jonka avulla metsänomistajuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä avoimesti. Keskustelulla haetaan vastauksia kysymyksiin, mitä metsä merkitsee yksilölle, suvulle, yhteisölle tai Suomelle. – Vaikka metsät edelleen siirt
Stora Enson Antto Kauhanen: Suomi putoamassa puurakentamisen kasvavasta valtavirrasta Euroopassa13.8.2025 10:47:20 EEST | Artikkeli
Laki rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvoista jäi torsoksi Stora Enson yhtiön Wood Products -liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhasen mukaan Suomesta puuttuu kunnianhimo puurakentamisen edistämisessä, vaikka samaan aikaan puurakentaminen on kokenut kansainvälisesti renessanssin. – Puurakentaminen on siirtynyt Keski-Euroopassa marginaalista kohti rakentamisen valtavirtaa. Ranska on määrätietoisesti ohjannut regulaatiolla rakentamista vähähiilisyyden suuntaan. Tanska on asettanut kunnianhimoisimmat päästörajat koko rakentamisalalle. Suomessa vastaavaa kunnianhimoa ei ole vielä nähty, me on pudottu siinä tasossa kakkosliigaan. Kauhasen mukaan yhteiskunnan käytännön toimet puurakentamisen edistämiseksi ovat jääneet vaatimattomiksi. – Lainsäädännön tuore ilmastosääntely on jäänyt torsoksi, kun hiilirajat asetettiin tasolle, joka ei pakota muuttamaan nykykäytäntöjä. Tämän seurauksena puurakentaminen ei saa tarvittavaa sysäystä kohti valtavirtaa. –Yksi puun merkittävimmistä vahvuuksi
Seppo Vuokko: Metsäkeskustelussa vallalla yhden totuuden ääni6.8.2025 10:40:43 EEST | Artikkeli
Monen vuosikymmenen uran tunnettuna kasvitieteilijänä tehnyt Seppo Vuokko kokee joutuneensa toisinajattelijan rooliin, jota ei koe omakseen. – Minut on julkisesti siirretty ympäristökeskustelun marginaaliin, kun esitän mediassa valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä. Ympäristökeskustelua hallitsee yksi totuus, aivan kuten 1970-luvun vasemmistolaisesti värittyneessä yhteiskunnassa.
Luken tutkimusprofessorit: Ilmastotavoitteita ei pidä laskea metsien nielujen varaan16.7.2025 08:22:28 EEST | Artikkeli
Hakkuiden vähentämisellä saavutettava ilmastohyöty vähäinen 17 vuotta Britanniassa työskennelleen Luken tutkimusprofessori Ilkka Leinosen mukaan Suomen ilmastopolitikka on epäonnistunut, jos politiikan tavoitteena on vain hakkuiden rajoittaminen ja metsien nielujen kasvattaminen. – Kun hakkuiden vähentämisellä nielu saadaan vain hetkellisesti kasvamaan poistuman vähentyessä, tarvitaan tehokkaampia toimia. Tutkimusprofessori MMT Annika Kankaan mukaan ilmastotavoitteita ei voi laskea metsien kasvavien nielujen varaan. – Kun vaaditaan hakkuiden rajoittamista nielujen kasvattamiseksi, se toisi hetken ilon, mutta sen jälkeen nielujen kasvu kääntyisi laskuun ja laskisi edelleen mitä enemmän hakkuita vähennetään. Tässä voidaan uhrata Suomen talous, saadaan suomalaiset köyhiksi, mutta saavutettava ilmastohyöty on marginaalinen. –Lukessa on tehty maakuntakohtaisia mallinnuksia eri kasvupaikoilla puuston kasvusta, mikä on maksimissaan 35-40 vuotta vanhoissa metsissä. Näissä metsissä on myös suur
Satelliittiseurannalla ajantasaista tietoa metsätuhojen seurantaan3.7.2025 10:58:26 EEST | Artikkeli
Tavoitteena estää laajojen metsätuhojen leviäminen Suomeen Kasvavien metsätuhojen laajenemisen ehkäisemiseksi on Suomen Metsäkeskus käynnistänyt metsätuhojen satelliitti- ja ilmakuvamonitoroinnin. –Viime vuosina erityisesti hyönteistuhojen, kuten kirjanpainajahyönteisen leviäminen on ollut nopeaa. Kun niiden aiheuttamat vahingot ovat suuria, perinteisen valvonnan rinnalle tarvitaan ajantasaista tietoa, mikä mahdollistaa metsätuhojen havainnoinnin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sanoo projektipäällikkö Lauri Haataja. –Perinteinen valvonta ja kenttätyö ovat jääneet toisinaan riittämättömiksi, erityisesti kun metsätuhoja esiintyy laajoilla alueilla ja maanomistajat eivät ole paikalla valvomassa metsiään. Satelliittikuvien ja ilmakuvien käyttö metsätuhojen monitoroinnissa on noussut uudeksi, tehokkaaksi työkaluksi. Kun Keski-Euroopassa ja Ruotsissa kirjanpainaja on aiheuttanut jo kymmenien miljoonien kuutioiden metsätuhot, ei tätä epidemiaa haluta Haatajan mukaan Suomeen. – Tavoittee
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme