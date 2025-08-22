Afganistanissa satoja kuolonuhreja vaatinut maanjäristys – Avustusryhmät matkalla tuhoalueille

Myöhään illalla paikallista aikaa 31.8. iskenyt voimakas maanjäristys on viranomaisten alustavien tietojen mukaan vaatinut yli 800 ihmisen hengen. Yli 2500 ihmistä on puolestaan loukkaantunut. Lukujen pelätään kasvavan, Pelastakaa Lapset raportoi.

Satoja rakennuksia on tuhoutunut ensimmäisen järistyksen ja sitä seuranneiden voimakkaiden jälkijäristysten seurauksena. Suuri määrä perheitä on joutunut jättämään kotinsa Kunarin, Nangarharin ja Laghmanin maakunnissa.

Pelastakaa Lapset on läsnä maanjäristyksen koettelemissa maakunnissa ja lähettää välittömästi ryhmiä terveystyöntekijöitä Kunarin maakunnan pahiten kärsineille alueille. Jälkijäristykset jatkuvat, ja katkenneet tie- sekä viestintäyhteydet vaikeuttavat pelastustoimia. YK:n mukaan myös viime päivien rankkasateiden aiheuttamat äkkitulvat ovat synnyttäneet lisähaasteita Kunarissa.

"Järistykset olivat niin voimakkaita, ettemme voineet edes avata ovea, mutta tärinä rikkoi osan seinästä, minkä ansiosta pystyin hyppäämään ulos [talosta]”, kertoo Kunarin maakunnassa asuva lääkäri Azam*.

"Onneksi lapset eivät olleet kotona. Jos he olisivat olleet sisällä kanssamme, en ole varma, olisimmeko pystyneet pelastamaan heidät. Kaikki huoneemme ovat vaurioituneet - tavaramme ovat raunioiden alla”, Azam jatkaa.

”Maanjäristys sattui ilman varoitusta keskellä yötä. Lapset ja heidän perheensä nukkuivat kodeissaan, joita ei ole rakennettu kestämään tämän suuruisia järistyksiä. Jälkijäristykset jatkuvat, mikä aiheuttaa kauhua lapsille ja lisää lisävahinkojen ja -uhrien riskiä”, sanoo Samira Sayed Rahman, Pelastakaa Lasten Afganistanin vaikuttamistyön johtaja.

”Lapset ja heidän perheensä tarvitsevat kiireellisesti apua, koska monet kodit ovat todennäköisesti tuhoutuneet. He tarvitsevat ruokaa, puhdasta vettä, suojaa ja välttämättömiä kotitaloustarvikkeita. Tuhojen laajuus ei ole vielä selvinnyt, mutta tiedämme, että lapset ovat aina kaikkein haavoittuvimmassa asemassa katastrofin jälkitilanteissa.”

– Vetoamme kiireellisesti kansainvälistä yhteisöä ryhtymään toimiin ja myöntämään välittömästi rahoitusta ja koordinoitua tukea, jotta voidaan varmistaa lapsille ja perheille elämää pelastavaa apua viipymättä.

Pelastakaa Lapset on tukenut yhteisöjä ja edistänyt lapsen oikeuksia Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien, myös konfliktien ja luonnonkatastrofien aikana. Järjestö toteuttaa ohjelmiaan 10 maakunnassa ja toimii yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa 11 muussa maakunnassa. Elokuusta 2021 lähtien Pelastakaa Lapset on laajentanut toimintaansa saavuttaakseen yhä useampia tukea tarvitsevia lapsia. Järjestö toimii muun muassa lasten ja perheiden terveyden, ravitsemuksen sekä koulutuksen, suojelun ja toimeentulon edistämiseksi.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys: www.pelastakaalapset.fi/hata

