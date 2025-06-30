Raklin suhdannekatsaus: Rakentamisen kehitys odotettua heikompaa – asuinrakentamisen toipuminen takkuaa
Rakentamisen kasvu jää vaisuksi tänä vuonna. Asuinrakentaminen matelee edelleen pohjalukemissa ja toipuminen tapahtuu odotettua hitaammin. Kiinteistösijoitusmarkkina on selvässä kasvussa ja kuluvan vuoden ennustetta on nostettu merkittävästi. Yhdysvaltojen ja EU:n välisellä tullisopimuksella olisi merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen ja kiinteistö- ja rakentamisalaan.
Suomessa rakentamisen kehitys on ollut odotettua heikompaa alkuvuoden aikana ja osa aiemmin ennustetusta kasvusta lykkäytyy ensi vuoden puolelle. Rakentamisen tuotannon arvon odotetaan nyt kasvavan 2,5–3,0 prosenttia vuonna 2025 ja 7 prosenttia vuonna 2026. Tänä vuonna heikompia lukuja ajaa erityisesti asuinrakentamisen odotettua pienempi kehitys alkuvuoden aikana.
Myös toimitilarakentamisen puolella alkuvuosi on lähtenyt vaisusti käyntiin, mutta sektorille ennakoidaan silti kasvua. Korjausrakentamisessa kasvu jää lähelle nollaa tänä ja ensi vuonna.
Pääkaupunkiseudulla rakentamisen näkymät ovat muuta maata heikommat, sillä rakentaminen jää noin 1–2 prosenttia miinukselle vuonna 2025.
”Rakentamisen kehitys oli pettymys alkuvuodesta. Lisääntynyt taloudellinen epävarmuus, tilojen liikatarjonta, korkeat rakennuskustannukset ja vaisu kysyntä eivät antaneet eväitä kasvuun. Suomessa rakentamisen pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin valoisammat kuin mitä nykyinen kehitys antaa ymmärtää. Asuntopuolella suurten kaupunkien voimakas väestönkasvu alkaa sulattaa omistus- ja vuokra-asuntojen liikatarjontaa. Väestönkasvun odotetaan jatkuvan melko voimakkaana myös seuraavan 20 vuoden ajan, mikä kasvattaa asuin-, toimitila- ja infrarakentamisen kysyntää pitkällä aikavälillä”, toteaa Raklin pääekonomisti Julia Ruotsi.
Suomen kiinteistösijoitusmarkkina kääntynyt kasvuun hiljaisten vuosien jälkeen
Kiinteistökauppavolyymin kasvua on ajanut alkuvuonna ulkomaisten sijoittajien aktiivisuus. Kuluvan vuoden transaktiovolyymin ennustetaan nousevan noin 4 miljardiin euroon eli 80 prosenttia korkeammaksi kuin viime vuonna. Kasvua tukevat talouden asteittainen vahvistuminen, korkotason lasku, kansainvälisten pääomien asteittainen kasvu ja näköpiirissä olevien loppuvuoden transaktioiden määrä. Sijoittajien suosiossa vuoden alkupuolella ovat olleet erityisesti asunnot, yhteiskuntakiinteistöt ja liiketilat.
Yhdysvaltojen ja EU:n tullisopimuksella merkittäviä vaikutuksia kiinteistö- ja rakentamisalan näkymiin
Vaikka tullimaksujen korottaminen 15 prosenttiin hidastaisi Suomen viennin kasvua, niin sopimus vähentää kauppapolitiikkaan liittyvää epävarmuutta, mikä osaltaan tukee talouskasvua.
Sopimuksen vaikutukset kiinteistö- ja rakentamisalaan näkyisivät erityisesti epävarmuuden hälvenemisen, kauppasodan riskin pienentymisen ja kohentuneiden talousnäkymien kautta. Asuntomarkkinaan tämä vaikuttaisi kuluttajaluottamuksen ja asuntokaupan piristymisenä. Samalla Suomen rakennusinvestoinnit voisivat saada sopimuksen myötä tarvittavaa nostetta talousnäkymien parannuttua. Kiinteistösijoitusmarkkinassa epävarmuuden pienentyminen ja paremmat talousnäkymät saattaisivat vauhdittaa kaupankäyntiä.
”Tullisopimuksella on merkittäviä vaikutuksia Suomen kiinteistö- ja rakentamisalan näkymiin. Sopimus parantaa alan kasvunäkymiä, jos epävarmuus hälvenee, vältetään kauppasota ja EU ei aseta Yhdysvalloille vastatulleja. Kokonaisuudessaan sopimuksen ansiosta Suomen talouskasvu saattaa jäädä ennustettua korkeammaksi”, korostaa Ruotsi.
Katsaus tarkastelee ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoita rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta. Lähtöaineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n aineistot, RPT Byggfakta Oy:n hanketiedot, Forecon Oy:n mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötieto Oy:n markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot, Newsecin aineistot sekä yleiset talousennusteet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julia RuotsiPääekonomistiPuh:0503273660julia.ruotsi@rakli.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry on maamme kattavin ja vaikuttavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. Valvomme jäsentemme etua, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä teemme työtä kestävän elinympäristön puolesta. Tarjoamme myös tutkittua tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sekä kehitämme toimialaa ja jäsentemme osaamista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakli
Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö edellisen kvartaalin tasolla30.6.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla oli kesäkuun 2025 lopussa tyhjää toimistotilaa 720 000 neliömetriä. Keskimääräinen vajaakäyttöaste oli edellisen kvartaalin tasolla, eli 16,4 prosenttia. Vajaakäyttö väheni merkittävästi Hakaniemessä ja nousi Keilaniemessä. Grade A -toimistojen keskimääräinen vajaakäyttöaste on noin 8,7 prosenttia.
Rakli pitää kaavoitusjärjestelmään ehdotettuja muutoksia oikeansuuntaisina27.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja kaavoitusjärjestelmää koskevat säännökset ovat juuri lausuntokierroksella. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli on tyytyväinen esitettyihin muutoksiin, joiden avulla kaavoitukseen tuodaan ketteryyttä, kustannustietoisuutta sekä selkeät raamit kumppanuudelle.
Raklin asuntomarkkinakatsaus: Omistus- ja vuokra-asunnoissa kysyntä piristyy, mutta tarjonta elpyy hitaasti17.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa tänä vuonna odotettua hitaammin, mutta asuntomarkkina alkaa silti hyötyä taloustilanteen parantumisesta. Asuntokauppa on piristynyt ja asuntojen hinnoissa nähdään orastavaa nousua. Asuinrakentamisessa näkyy ensimmäisiä heräämisen merkkejä, mutta käännettä saadaan vielä odottaa. Vuokra-asuntomarkkinassa vuokriin ja käyttöasteisiin odotetaan kasvua tästä vuodesta eteenpäin. Suomessa asumiskustannusten kasvu on pysynyt maltillisena muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna.
Rakli, Rakennusteollisuus RT ja STUL jatkavat neuvotteluita rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi28.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n toukokuussa 2024 käynnistyneet neuvottelut rakennusalan yleisten sopimusehtojen uudistamiseksi jatkuvat. Rakli, RT ja STUL tiedottavat neuvotteluiden etenemisestä tarpeen mukaan. Uudistuksen tavoiteaikatauluksi on asetettu kolme vuotta. YSE-ehdot, jotka on tarkoitettu rakennusurakoiden sopimussuhteiden hallintaan tilaajien ja urakoitsijoiden välillä, uudistettiin viimeksi vuonna 1998. Neuvotteluryhmässä on käsitelty muun muassa toiminta- ja säädösympäristön muutosten vaikutuksia yleisiin sopimusehtoihin sekä lisä- ja muutostöitä. Tausta-aineistoa neuvotteluprosessiin on kerätty esimerkiksi alan toimijoille suunnatuilla työpajoilla. Neuvottelijoina toimivat Raklin, Rakennusteollisuus RT:n ja STUL ry:n nimeämät henkilöt. Raklin neuvottelijat edustavat asunto-, infra- ja toimitilarakennuttamista ja Rakennusteollisuus RT:n neuvottelijat urakoinnin eri sektoreita, kuten talon
Yhdysvaltain kauppapoliittiset toimet tuovat tummia pilviä Suomen kiinteistömarkkinaan20.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kauppasota ja lisääntynyt epävarmuus varjostavat euroalueen ja Suomen kasvunäkymiä. Suomen talouskasvun ennustetaan kuitenkin kääntyvän positiiviseksi vuonna 2025. Matalampi korkotaso tuo nostetta myös kiinteistö- ja rakentamisalan toipumiseen ja tukee investointien elpymistä. Toimistomarkkinassa prime-toimistokiinteistöjen kysyntä ja vuokrakehitys on vahvaa, kun taas heikompikuntoisten ja syrjäisillä alueilla sijaitsevien toimistojen vajaakäyttö kasvaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme