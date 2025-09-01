Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku Pohjois-Pohjamaalla, Kainuussa ja Lapissa käynnistyy 1.9.2025
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa avautuu toimintaympäristön kehittämisavustushaku EAKR-rahastosta ajalle 1.9.–31.10.2025. Hakuun on varattu varoja yhteensä 2,15 miljoonaa euroa.
Toimintaympäristön kehittämisavustusta sekä elinkeinoelämäverkottuneeseen tutkimukseen suunnattua avustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille. Hankkeiden tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä ja hankkeen kohderyhmän tulee olla tunnistettava yritysryhmä.
Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Avustusta voidaan myöntää:
- yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin
- yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen
yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen
- muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.
Toimintaympäristön kehittämisavustushakemukset suunnataan erityistavoitteille 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ja 2.3:
- Pohjois-Pohjanmaalla avustusta voidaan myöntää yhteensä 1,1 miljoonaa euroa erityistavoitteista 2.2 ja 2.3. Rahoituksesta enintään 620 000 € voi kohdistua erityistavoitteelle 2.2.
- Kainuussa avustusta voidaan myöntää yhteensä 350 000 € erityistavoitteista 1.1 ja 2.1. Rahoituksesta enintään 240 000 € voi kohdistua erityistavoitteelle 1.1.
- Lapissa avustusta voidaan myöntää yhteensä 700 000 € erityistavoitteista 1.1, 1.2 ja 2.3.
Elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen myönnettävällä avustuksella voidaan rahoittaa soveltavan tutkimuksen hankkeita, joiden tavoitteena on elinkeinoelämän tarpeista lähtevän TKI-toiminnan kehittäminen. Yritysten odotetaan osallistuvan elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja/tai rahoitukseen. Hankkeen jatkotoimena ELY-keskukset voivat myöntää yrityksen kehittämisavustusta hankkeisiin osallistuville yrityksille, kun ne kehittävät hankkeissa syntyviä innovaatioita oman liiketoimintansa näkökulmasta. Elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet suunnataan erityistavoitteelle 1.1 ja niiden tulee olla maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisia.
Kehittämishankkeissa tuen määrä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hakemukset tulee jättää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä.
Hakijoita pyydetään ottamaan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.
Lisätietoja
- Hakuilmoitukset valintaperusteineen löytyvät EURA 2021 -järjestelmästä haun avauduttua.
- Lisätietoja rakennerahastot.fi sekä ely-keskus.fi -sivustoilta.
- Hakijoiden apuna on myös valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta, p. 0295 024 800 ma–pe klo 9–15.
