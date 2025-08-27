Kaivokadun saneerausurakka etenee Maariankadulle 3.9. ja tuo muutoksia liikennejärjestelyihin
Kaivokadun saneerausurakka alkaa tällä viikolla Maariankadun päässä. Läpikulku Kaivokadulle sulkeutuu töiden ajaksi. Tonttiliikenne kiinteistöille mahdollistetaan koko urakan ajan.
Keskiviikkona 3.9. Kaivokadun saneeraustyöt aloitetaan Kaivokatu–Maariankatu-risteysalueella. Työalue ulottuu Kaivokadun ja Maariankadun risteyksestä Uolevi Raaden kadulle, Käsityöläiskadun risteykseen saakka.
Saneerausurakan vuoksi Kaivokadun ajorata suljetaan yleiseltä liikenteeltä aina kahden korttelin matkan verran kerrallaan. Tonttiliikenne kiinteistöille on mahdollista koko urakan ajan. Läpikulku Kaivokadun kautta on kielletty, ja liikenne ohjataan korvaavalle kulkureitille Luostarinkadun kautta.
Osa alueen pysäköintipaikoista ei ole saneerausurakan vuoksi käytössä. Kaivokatu–Maariankatu-risteyksen alueelta suljetaan Maariankadun suuntaan noin kymmenen vinoparkkiruutua sekä osa linja-autokaistasta. Kristiinankadun pysäköintialueelta Kaivokadun puoleinen parkkiruuturivi tarvitaan työmaan käyttöön varastoalueeksi.
Tonttiliikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä
Urakka etenee vaiheittain, jotta liikenne kiinteistöille voidaan järjestää. Viikon 36 loppupuolella sekä viikolla 37 Fleminginkadulla suoritetaan hulevesilinjan rakentamistöitä, jolloin korvaava kulkuyhteys Mannerheiminkadun varrella oleville kiinteistöille järjestetään Luostarinkadun ja Torikadun kautta.
Viikolla 38 kulkureitti Mannerheiminkadun kiinteistöille siirtyy kulkemaan Maariankadun ja Fleminginkadun kautta. Maariankatu–Fleminginkatu-osuus voidaan avata jo aiemmin, mikäli töiden eteneminen sen mahdollistaa.
Tonttiliikenne ohjataan Kaivokadun kiinteistöille työmaan ohitse Kaivokatua pitkin. Kun urakka etenee Kaivokadulla Maariankadun ja Kristiinankadun väliselle tieosuudelle, liikenne ohjataan kulkemaan työmaan ohitse Kristiinankadun pysäköintialueen kautta.
Työt alueella kestävät arviolta noin pari kuukautta.
Kaivokatu uusitaan kauttaaltaan
Saneerausurakan aikana kadut uudistetaan perusteellisesti koko Kaivokadulla, Uolevi Raaden kadulla välillä Tullikatu–Käsityöläiskatu sekä Tullikadulla torin ja Kaivokadun välisellä alueella. Työt alkoivat Tullikadulla elokuun alussa.
Saneeraukseen kuuluu vesihuoltoverkoston uusiminen lähes kokonaan. Lisäksi töiden aikana uusitaan pintarakenteita ja tehdään istutuksia.
Kaivokadun saneerausurakan yhteydessä uusitaan myös kaikki katupuut. Nykyiset puut eivät ole enää kasvaneet normaalisti, mikä johtuu puiden liian pienestä kasvualustasta. Uusia katupuita varten rakennetaan huomattavasti laajemmat kasvualustat, jolla mahdollisestaan puille normaali elinkaari vuosikymmeniksi.
Urakan työt etenevät vaiheittain syksystä 2025 kevääseen 2026. Kaupunki tiedottaa urakan eri vaiheista tarpeen tullen. Työn pääurakoitsija on Resolum Oy. Työn tilaaja on Naantalin kaupungin tekniset palvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki VoutilainenrakennuttajainsinööriNaantalin kaupunkiPuh:0400 471 530heikki.voutilainen@naantali.fi
Juuso LindemantyömaapäällikköResolumPuh:040 718 1093juusto.lindeman@resolum.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalin kirjaston syksyn tapahtumissa teemana lähiluonto27.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa -hanke tarjoaa syksyllä monipuolisesti tietoa paikallisesta lähi- ja kaupunkiluonnosta. Ohjelmassa on maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille - muun muassa yleisöluentoja, työpajoja ja taidetta.
Avoin varhaiskasvatus viettää Naantalissa 30-vuotisjuhlavuotta22.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta alkoi Naantalissa 30 vuotta sitten. Juhlavuotta vietetään ensi viikolla Väentuvalla perheiden pihatapahtumassa sekä lokakuussa suuressa vanhempainillassa.
Syksyn tapahtumatukihaku käynnistyy maanantaina21.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kaupungin tapahtumatuen syksyn haku on käynnissä 25.8.-8.9.2025. Tukea voi hakea yhdistys, yritys tai yhteisö kaikille avoimien tapahtumien järjestämiseen Naantalin kaupungin alueella.
Itämeripäivää vietetään Naantalissakin torstaina 28.8.20.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa - tänä vuonna 28.8. Naantalissa Itämeripäivää vietetään mielenkiintoisen tapahtuman ympärillä Naantalin lukion auditoriossa klo 17-20.
Kuparivuoren tunneli suljetaan parannustöiden ajaksi 1.-12.9.19.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kuparivuoren tunneli maantiellä 189 suljetaan syyskuussa maanantaina 1.9. iltapäivällä tunnelin sulkupuomien rakentamisen ajaksi. Sulku kestää 12.9. saakka. Aiempikin avaus on mahdollinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme