Uusi kansalaisaloite: Alennus korjauspalveluiden arvonlisäveroon – nimienkeruu alkaa 1.9.
Maanantaina 1. syyskuuta 2025 avautuu allekirjoitettavaksi uusi kansalaisaloite, joka esittää korjauspalveluiden siirtämistä alempaan arvonlisäverokantaan. Aloitteen tavoitteena on tehdä tuotteiden korjaamisesta kuluttajille edullisempaa, tukea paikallisia pienyrittäjiä ja vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kiertotaloutta.
Lakialoite koskisi laajasti erilaisia käsityövaltaisia korjauspalveluita, kuten suutareita, ompelijoita, verhoilijoita sekä polkupyörien ja kodinkoneiden korjaajia. Tällä hetkellä nämä palvelut ovat yleisen 25,5 % arvonlisäverokannan piirissä.
Aloitteen päätavoitteet:
Tuki pienyrittäjyydelle ja työllisyydelle: Korjauspalvelut ovat paikallisia ja työvoimavaltaisia. ALV-kannan alentaminen parantaisi alan yritysten kannattavuutta, tukisi käsityöammattien säilymistä ja loisi uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.
Kiertotalouden vauhdittaminen: Aloite tekee korjaamisesta taloudellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon uuden ostamiselle. Tämä pidentää tuotteiden elinkaarta, vähentää jätteen määrää ja säästää luonnonvaroja.
Palvelujen saavutettavuus: Korjausalan yritysten parempi kannattavuus mahdollistaa ihmisten kouluttamisen alalle. Tämä parantaa korjauspalveluiden saavutettavuutta.
Kestävämmät kulutustottumukset: Arvonlisäveron alentaminen on selkeä signaali kuluttajille ja yrityksille korjaamisen tärkeydestä ja arvostuksesta. Se tukee siirtymistä kohti kestävämpää ”korjaa, käytä uudelleen, kierrätä” -mallia.
"Tavaroiden pois heittäminen on usein halvempaa, kuin niiden korjaaminen. Tämä on kestämätöntä ympäristön ja paikallisen työllisyyden kannalta", sanoo korjausaloitteen käynnistäjä suutarimestari Ville Hasala.
“Ei riitä, että ihmisten toivotaan korjauttavan ja kierrättävän, vaan se on tehtävä heille riittävän helpoksi. Tiedämme, että etenkin nuoret ihmiset ovat halukkaita korjauttamaan tuotteita, jos heillä on siihen varaa, ja palveluja on saatavilla. Verokannustimella voimme tehdä kestävista kulutusvalinnoista taloudellisesti mahdollisia".
Ville Hasala
0400285348
ville@suutarimestariville.fi
