Uusi kansalaisaloite: Alennus korjauspalveluiden arvonlisäveroon – nimienkeruu alkaa 1.9.

Aloitteen päätavoitteet:

Tuki pienyrittäjyydelle ja työllisyydelle: Korjauspalvelut ovat paikallisia ja työvoimavaltaisia. ALV-kannan alentaminen parantaisi alan yritysten kannattavuutta, tukisi käsityöammattien säilymistä ja loisi uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Kiertotalouden vauhdittaminen: Aloite tekee korjaamisesta taloudellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon uuden ostamiselle. Tämä pidentää tuotteiden elinkaarta, vähentää jätteen määrää ja säästää luonnonvaroja.

Palvelujen saavutettavuus: Korjausalan yritysten parempi kannattavuus mahdollistaa ihmisten kouluttamisen alalle. Tämä parantaa korjauspalveluiden saavutettavuutta.

Kestävämmät kulutustottumukset: Arvonlisäveron alentaminen on selkeä signaali kuluttajille ja yrityksille korjaamisen tärkeydestä ja arvostuksesta. Se tukee siirtymistä kohti kestävämpää ”korjaa, käytä uudelleen, kierrätä” -mallia.